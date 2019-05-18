2019-05-18 09:04:33 来源：Mtime时光网
粉丝为衍生剧设计的“交接盾”海报
编辑：Joker
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Sebastian Stan
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义气的诺斯布奇
昨天 10:29
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发呆的红矮星
2019-05-18 23:24
据说每部都有1亿刀的预算，权游8的预算是0.9亿刀。希望成品不会丢洛基的牌面
皮尔斯qi
2019-05-18 18:24
收视率注定仆街
埃勒李Ellery0131分钟前
气迷心
蓝爸爸666
2019-05-18 17:46
相声组是谁封的？？？这两人在电影里都闷得要死，小蜘蛛和火箭才是说相声的。这两人在嘴炮能力上能排倒数。小编看过复联吗？？？
Autinhorse
2019-05-18 15:59
冬兵会说相声？？？
wurenchu
2019-05-18 13:16
为啥不拍电影版？
用户17327084022019-05-18 15:27
电影版要亏
发呆的红矮星2019-05-18 23:31
MCU得给新角色拍电影，而且迪士尼现在想要抢电视剧领域的蛋糕。
超级烧伤
2019-05-18 12:42
电影里面，冬兵就基本没说过话。
亚洲之鹰0012019-05-18 15:13
对啊，难道冬兵是捧哏的？
神之纹印
2019-05-18 12:41
好期待
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