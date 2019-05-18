MCU衍生剧《猎鹰与冬兵》将于今年10月开始在亚特兰大拍摄。据《复联4》编剧推测，剧集很可能延续终局之战情节，处理美队将盾牌交给猎鹰之后发生的后续事件。













猎鹰与冬兵在MCU电影里不仅擅长战斗，还很擅长斗嘴，有复联“相声组”之称。合体出演的美剧一定风格更加欢乐。





除《猎鹰与冬兵》之外，另外三部MCU衍生剧《幻视与红女巫》、《洛基》以及《鹰眼》也将陆续启动拍摄，为迪士尼新平台注入强大内容支援。