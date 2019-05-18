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384确认《猎鹰与冬兵》今年10月开机！

复联“相声组”再联手 美队之盾有望出镜

2019-05-18 09:04:33 来源：Mtime时光网

MCU衍生剧《猎鹰与冬兵》将于今年10月开始在亚特兰大拍摄。据《复联4》编剧推测，剧集很可能延续终局之战情节，处理美队将盾牌交给猎鹰之后发生的后续事件。

　　时光网讯 漫威宇宙中饰演“冬兵”的塞巴斯蒂安·斯坦日前透露，他与“猎鹰”安东尼·麦凯主演的衍生剧《猎鹰与冬兵》将于今年10月开始在亚特兰大拍摄，并有望于迪士尼流媒体平台上线的第一年登陆Disney+。

粉丝为衍生剧设计的“交接盾”海报

　　《猎鹰与冬兵》的剧情暂时处于保密阶段，据《复联4》编剧的推测，衍生剧很可能延续终局之战情节，处理美队将盾牌交给猎鹰之后发生的后续事件。

　　猎鹰与冬兵在MCU电影里不仅擅长战斗，还很擅长斗嘴，有复联“相声组”之称。合体出演的美剧一定风格更加欢乐。

　　除《猎鹰与冬兵》之外，另外三部MCU衍生剧《幻视与红女巫》、《洛基》以及《鹰眼》也将陆续启动拍摄，为迪士尼新平台注入强大内容支援。

   编辑：Joker

关键词： 漫威 猎鹰与冬兵 塞巴斯蒂安·斯坦
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