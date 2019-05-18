2019-05-18 10:35:31 来源：Mtime时光网
编辑：ruo
Keanu Reeves
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导演：查德·斯塔尔斯基
主演：基努·里维斯
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公众号口袋电影
30秒前
在所有好莱坞大明星的身世中，似乎没有一个比基努·里维斯更倒霉。
母亲是一位脱衣舞舞娘、一生不断改嫁
父亲贩毒入狱；
女友塞姆曾怀有他的孩子，一出生就夭折，2年后又因吸毒车祸死去；
妹妹则查出白血病。
就像连姆大叔之于《飓风营救》、阿汤哥之于《碟中谍》， 《疾速追杀》系列能发展壮大，与基努将自己个人悲天悯人的气质完美融入有很大关系。
现年55岁的基努单身，不住豪宅、不穿名牌，离群索居
不得不说，John Wick这个角色就是基努·里维斯的自我投射。
荡汉
5小时前
他曾经在酒吧里杀了3个人，用的是一支铅笔
不倒翁2915880
14小时前
恭喜基努，你是应得的！在人生中经过那么多不如意和挫折，没有走上歪路，还能在创事业高峰值得我们支持他。
Maxthor
16小时前
基努一直没变啊，永远这么好动。
导演的奸计
17小时前
看得出来，基努很兴奋啊~
皮尔斯qi
21小时前
兄弟，就6尺1寸的身材来说，手指头有点短啊！
喜欢你笑
23小时前
基努·里维斯也算一线男星中很出名的吧，什么现在才留印？
想长胖22小时前
好莱坞流转速度太快，一两年不出来，就不是一线了
楚枫
昨天 14:04
如果重拍/翻拍黑客帝国，他可以保持目前的形象去演墨菲斯这角。
blackhello
昨天 13:55
还中国剧院？！搞笑，和中国有一丁点关系吗？
USB未连接昨天 15:20
新奥尔良烤翅和新奥尔良有什么关系？
用户1732708402昨天 15:32
没有
想长胖23小时前
你得是多恨中国啊？
公众号口袋电影20小时前
中国品牌TCL冠名的 ，出过真金白银的，朋友
M_32924462920小时前
为啥要和名字较真，有人名叫李天霸，他霸天了吗？加州牛肉面，是加州的吗？
海报上的人13小时前
中国剧院这个名字也不是中国人取得，是人家外国人自己取得，这也怪起中国来？看样子中国存在就是个错误咯。
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