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基努·里维斯留名好莱坞中国剧院

感叹"我真的好爱电影" 《疾速追杀3》主创助阵

2019-05-18 10:35:31 来源：Mtime时光网

基努当天十分开心，喜悦之情溢于言表，他表达了对电影的热爱，同时还在演讲中感谢了他过往的合作伙伴，以及喜欢他电影的影迷们。
　　时光网讯 基努·里维斯日前留名好莱坞中国剧院，在《疾速追杀3》的一众主创的见证下，留下手印脚印。


《疾速追杀3》主创阵容亮相

　　基努当天十分开心，喜悦之情溢于言表，他表达了对电影的热爱，同时还在演讲中感谢了他过往的合作伙伴，以及喜欢他电影的影迷们：“我能站在这里的唯一原因，就是曾和这些美丽、出色的艺术家一起工作，我曾经参与过一些受到欢迎的电影，我心怀感激，是它们改变了我的生活，它们给了我生命，我非常感谢那些喜欢这些电影的人们，没有你们的支持，我也不会站在这里。”

　　基努·里维斯主演的《疾速追杀3》将于5月17日北美上映。该片的主演哈莉·贝瑞、艾莎·凯特·狄龙、劳伦斯·菲什伯恩等主创都现身了留名仪式。

   编辑：ruo

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关键词： 基努里维斯 中国剧院 疾速追杀3
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职业：演员 | 制作人 | 导演

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