基努当天十分开心，喜悦之情溢于言表，他表达了对电影的热爱，同时还在演讲中感谢了他过往的合作伙伴，以及喜欢他电影的影迷们。







《疾速追杀3》主创阵容亮相 《疾速追杀3》主创阵容亮相





基努当天十分开心，喜悦之情溢于言表，他表达了对电影的热爱，同时还在演讲中感谢了他过往的合作伙伴，以及喜欢他电影的影迷们：“我能站在这里的唯一原因，就是曾和这些美丽、出色的艺术家一起工作，我曾经参与过一些受到欢迎的电影，我心怀感激，是它们改变了我的生活，它们给了我生命，我非常感谢那些喜欢这些电影的人们，没有你们的支持，我也不会站在这里。”



