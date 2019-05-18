巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手现身，继续秀恩爱。







《痛苦与荣耀》主创亮相 《痛苦与荣耀》主创亮相





巩俐与老公 巩俐与老公





关晓彤





波兰超模Anja Rubik





艾梅柏·希尔德



辛芷蕾 辛芷蕾





巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手现身；关晓彤一身巴洛克风格的镂空镶钻印花长裙尽显典雅端庄；辛芷蕾的白色羽毛裙别致抢眼；波兰超模Anja Rubik一身真空裤装礼服十足吸睛。





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