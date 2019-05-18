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巩俐关晓彤亮相"痛苦与荣耀"戛纳红毯

阿莫多瓦竞赛片首映获赞 波兰超模真空装吸睛

2019-05-18 11:39:16 来源：Mtime时光网

巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手现身，继续秀恩爱。
　　时光网讯 佩德罗·阿莫多瓦新作《痛苦与荣耀》当地时间5月18日亮相戛纳主竞赛单元。阿莫多瓦携佩内洛普·克鲁兹安东尼奥·班德拉斯等演员亮相。巩俐关晓彤辛芷蕾也盛装走过红毯。


《痛苦与荣耀》主创亮相


巩俐与老公

关晓彤

波兰超模Anja Rubik

艾梅柏·希尔德


辛芷蕾

　　巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手现身；关晓彤一身巴洛克风格的镂空镶钻印花长裙尽显典雅端庄；辛芷蕾的白色羽毛裙别致抢眼；波兰超模Anja Rubik一身真空裤装礼服十足吸睛。

　　《痛苦与荣耀》讲述一名老导演的晚年生活，通过他的回忆，影片会展现1960年代、1980年代和现在的故事，还会出现这位导演的初恋和第二次恋爱的恋人，是一部导演阿莫多瓦的半自传体电影。这是阿莫多瓦第六次提名金棕榈奖。影片首映后获得一片好评，在已经亮相的竞赛片中口碑优异，有望摘奖。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 巩俐 关晓彤 痛苦与荣耀 戛纳 红毯
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