2019-05-18 11:39:16 来源：Mtime时光网
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《复联4》主创出席中国影迷盛典
第九届北京国际电影节圆满闭幕
《复联4》中国午夜场影迷狂欢
香港金像奖颁奖礼红毯群星闪耀
编辑：ruo
Li Gong
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Pedro Almodovar
Xiaotong Guan
Zhilei Xin
Penélope Cruz
Antonio Banderas
导演：佩德罗·阿莫多瓦
主演：安东尼奥·班德..
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白半生
3分钟前
辛芷蕾这套差评
白半生3分钟前
略显臃肿和矮小
偏执与狂热
10小时前
辛芷蕾上半身还行，这下半身太显腿短了，觉得她不适合这样的裙子。
卤蛋凯奇
昨天 04:25
有几个丢人丢到国外了，保安怎么劝都不肯离开红毯，时光网不写吗？
vivian_wang66
2019-05-18 20:42
说实话，感觉像是妖魔鬼怪的聚会
M_329244629
2019-05-18 19:38
简直……就是……万圣节
妥啦啦
2019-05-18 18:29
大家都在卖衣服
本杰明
2019-05-18 16:37
辛芷蕾。。。
Cyborggirl
2019-05-18 15:17
中国女英雄都tm喜欢蹭红毯
二手天堂_38717398
2019-05-18 14:48
辛芷蕾穿白纱把自己衬的太黑了
蓝爸爸6662019-05-18 17:48
得罪造型师化妆师系列，本人超美的，这么打扮真是太够呛了
非得三个字2019-05-18 18:58
超美算不上，别有韵味，这造型真心无法直视，，，
偏执与狂热10小时前
而且显腿短，得罪服装师了？
金门少爷
2019-05-18 14:17
最后一张好
尼玛，陪我眼睛！
我同意（滑稽）
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