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专访"瑟曦"：告别"权游"最有心计的女人

两位编剧对台词特上心 演员一个字都不能改

2019-05-18 17:49:58 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》的最终季即将播出，随着故事进入尾声， 我们已经知道了瑟曦这个角色的结局。日前，我们零距离对话瑟曦的扮演者琳娜·海蒂，听她讲述塑造全剧最成功反派角色的心得。

　　时光网讯 《权力的游戏》的最终季即将在美国当地时间本周日（5月19日）迎来大结局，龙妈究竟会成为王者还是坠入疯狂的深渊，无疑成为大家关注的焦点。不过这部电视剧里众多邪恶的角色当中，鲜少有能像瑟曦这样工于心计的存在。随着故事进入尾声， 我们已经知道了瑟曦这个角色的结局。

　　除了和孪生弟弟詹姆的乱伦关系，瑟曦还有数不清的敌人，有的真实存在、有的只是她脑海中的假想敌；有的被杀，有的入狱， 或者被排挤到边缘。从炸毁贝勒大圣堂这般大规模屠杀，到强迫沙蛇们的母亲眼睁睁看着女儿死去的冷酷，瑟曦从开场到终局，她的双手沾满无数鲜血。

　　不久前时光网有机会零距离对话瑟曦的扮演者琳娜·海蒂，和这位45岁的英国女演员聊了聊她塑造《权力的游戏》全剧最成功反派角色的心得，她和这部剧的缘分起源（有弟弟“小恶魔”的功劳）、对掌握生杀大权的原著作者乔治·R·R·马丁的印象以及告别“瑟曦”之后的计划。

琳娜·海蒂（图片来源：HFPA）

时光网：开始想和你聊聊最初试镜的经历。你还有印象吗？当时紧不紧张？

琳娜·海蒂：这个啊，印象很深刻。在此之前我就和彼特·丁拉基拍过电影，也有过很多合作。当时我们在洛杉矶拍一部小制作电影，他提到“我在看一个剧本，真的是完全爽翻了，又精彩又阴暗。我觉得你应该来演我的姐姐”。我就问是什么剧本，他让我看了一点，当时我就被震惊了：“太有意思了，我一定要演！”之后聊了几句我就去见D·B·魏斯大卫·贝尼奥夫，他们和我讲了瑟曦直到第五季的情节发展。

他们只规划到这里，也不知道耻辱之路后会发生什么。听完后，我对这个角色的变化非常感兴趣，从故事起源时似乎掌控一切，到逐渐没落试图抓住什么。带着这样的感情，我为制作人们念了几次台词。

时光网：他们竟然一开始就把瑟曦五季的故事线全部都告诉你了！这是一个标志性人物，我能想象粉丝对她的印象会随着故事发展产生变化。开始有很多人批评你吗？

琳娜·海蒂：起初根本没有意识到，只想演好这个角色。这是一个带有瑕疵的女人，用尽所有只为守住自己的权力。其实我觉得瑟曦对观众来说不是很立体，大家对她的印象就是个坏人。

瑟曦的残忍野心、工于心计被琳娜演绎的淋漓尽致

不过，她在维斯特洛大陆存活了八年，很想听听大家对她的评价，毕竟这反映了我对这个角色的诠释是否到位。期望大家可以体会到，瑟曦除了坏，还有软弱的一面，以及其他很多面。极端奸诈残忍，富有野心，希望活到最后。把角色诠释得尽量多面，对我来说也更有意思。确实，随着时间推移，大家可能会想“噢，原来她不只是一个坏女人。” 

时光网：她的性格或性情有对你产生影响吗？

琳娜·海蒂：不会，一点都没有。不过，可能和孩子们发火时会有点。（大笑）

时光网：你有很多精彩的戏份，其中最喜欢哪一段？是因为情节复杂，还是情感羁绊？

瑟曦从第一季就开始闪光

琳娜·海蒂：的确有，在第一季里有一场和罗伯特国王的戏。那场戏大卫足足写了七页纸，特别神奇的是在拍了一整天筋疲力尽时，我们用几小时就拍完了。虽然我俩都累了，但十分喜欢这场戏。

很少有机会能看到两个极具争议的角色走到一起，虽然彼此仇恨，但又愿意合作。其中有种说不清道不明的钦佩贯穿整部剧，特别存在与瑟曦与他人的关系中。可能因为我俩都累晕了，反而让这出戏有了特别而又奇怪的氛围，所以我特别喜欢这场戏。

时光网：你之前提到耻辱之路，这可能是整部剧里最震撼的场景之一了。拍摄这部分难度有多大？

琳娜·海蒂：其实我没有全裸，而是穿着比基尼一样的服装。这些人认识很久了，感觉总有点奇怪。拍摄的时候，我希望在需要的时候尽量展示出所有的情绪，为那一刻裸露会让人分心，我也很不自在。所幸，我们团队视效团队非常厉害，为我完成了全裸的特效，我可以全身心地投入到情绪中，走完那段路。不过这场戏拍了三天，难度确实很大。

耻辱之路是角色关键转折点

时光网：第一次见乔治·R·R·马丁时，你对他是什么印象？

琳娜·海蒂：（停顿了一下）他很有个性，但有点不知道怎么说，有点奇怪。他一手打造的这个世界非常厉害，不管怎样，他和我预期差不多。

时光网：在这部剧中，尼可拉（科斯特-瓦尔道，饰詹姆）伴你一路走来，他认为自己没有变化，你觉得是这样吗？ 

琳娜·海蒂：确实如此。说实话，我觉得其实每个人都没变，开始时我们年纪都差不多。在有了孩子，经历了很多事情后，在职业道路上获得这样的成功是一种锦上添花。

所以我可以说，尼可拉还是一样，我们一起合作很开心，他很贴心，我们在戏中关系很复杂，但很享受每一分钟。现在到了要说再见的时候，我很舍不得他，毕竟大多数激烈的戏都是和他拍的。

其实，我们就是顺其自然地拍了。相反，大部分打闹开心的时间是和康雷斯、彼特·丁拉基度过的，好像每次一起拍戏我都要摔个跤，就像开玩笑！（大笑）

幕后相亲相爱的狮子姐弟

时光网：你觉得什么主题元素让这部剧能够获得那么多观众的喜爱，有些人可能都没看过乔治·R·R·马丁写的，也不喜欢魔幻题材。

琳娜·海蒂：我觉得，喜欢这部剧的观众多种多样，可能每个人都能在其中，或者某个角色身上找到共鸣。听到他们为角色争论我很开心，非常有趣。你明白我的意思吗？这些都无法预测，谁会和什么人说什么话。而且这部剧充满各种阴谋诡计，大家都喜欢看，都喜欢猜，不是吗？说实话，关于这部剧的推测和猜想真的是盛况空前。人们总是说“我觉得最后结局肯定宝座！”这些猜想一直都在进行中，真的很不可思议。

时光网：很快地提个问题，这些找你的粉丝，你觉得他们是小说的粉丝，会不停地谈论马丁的书；还是说，他们只是因为电视剧里的瑟曦才对你感兴趣？

琳娜·海蒂：可能一半一半吧。

《娱乐周刊》幕后照

时光网：《权力的游戏》演员阵容如此庞大，还有片场的停工期，你喜欢怎么打发没有拍摄任务的时间呢？

琳娜·海蒂：其实没什么空闲，一有时间我就会研究台词。每次拿到剧本只有几页的对话，大卫和丹对台词特别上心，演员不能做任何修改，这对我来说是一个很大的挑战。有时想稍微即兴发挥一下，心想“他们不会知道的”，但他们每次都能察觉。所以一般我都在研究台词，或者吃饼干，真的没有多少空闲时间。有些演员拍外景可能会有更多空闲时间，但我的戏大多在影棚，环境有所限制，每天都过得特别快。

时光网：现在已经杀青，有什么道具你想珍藏或者带回家的吗，比如对你有特殊意义的物件？如果有的话，是什么原因呢？

琳娜·海蒂：很奇怪，我想要的是第三季里小丑的帽子 。说不上来是什么原因，就是很喜欢。如果能偷的话，我还是很想要的。但不幸的是，帽子被严密地看守着，实在偷不了（大笑）。

告别瑟后，琳娜的下一个角色是女作家海伦·麦克唐纳

时光网：你现在住在约克郡，杀青后有什么计划吗？

琳娜·海蒂：可能去抢几个银行？（大笑）开玩笑，我已经买好《H Is for Hawk》的版权，马上会改编成电影。海伦·麦克唐纳（Helen Macdonald）三年前写了这本自传小说，我非常喜欢，一想到很快能够投入制作就很兴奋，这是我接下来的安排。

作者：Brent Simon   编辑：Shame

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关键词： 权力的游戏 专访 琳娜·海蒂 BrentSimon
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琳娜·海蒂

琳娜·海蒂

Lena Headey

职业：演员 | 制作人

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