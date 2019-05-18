《权力的游戏》的最终季即将播出，随着故事进入尾声， 我们已经知道了瑟曦这个角色的结局。日前，我们零距离对话瑟曦的扮演者琳娜·海蒂，听她讲述塑造全剧最成功反派角色的心得。









除了和孪生弟弟詹姆的乱伦关系，瑟曦还有数不清的敌人，有的真实存在、有的只是她脑海中的假想敌；有的被杀，有的入狱， 或者被排挤到边缘。从炸毁贝勒大圣堂这般大规模屠杀，到强迫沙蛇们的母亲眼睁睁看着女儿死去的冷酷，瑟曦从开场到终局，她的双手沾满无数鲜血。









琳娜·海蒂（图片来源：HFPA）









他们只规划到这里，也不知道耻辱之路后会发生什么。听完后，我对这个角色的变化非常感兴趣，从故事起源时似乎掌控一切，到逐渐没落试图抓住什么。带着这样的感情，我为制作人们念了几次台词。





时光网：他们竟然一开始就把瑟曦五季的故事线全部都告诉你了！这是一个标志性人物，我能想象粉丝对她的印象会随着故事发展产生变化。开始有很多人批评你吗？





琳娜·海蒂：起初根本没有意识到，只想演好这个角色。这是一个带有瑕疵的女人，用尽所有只为守住自己的权力。其实我觉得瑟曦对观众来说不是很立体，大家对她的印象就是个坏人。





瑟曦的残忍野心、工于心计被琳娜演绎的淋漓尽致 瑟曦除了坏，还有软弱的一面，以及其他很多面。极端奸诈残忍，富有野心，希望活到最后。把角色诠释得尽量多面，对我来说也更有意思。确实，随着时间推移，大家可能会想“噢，原来她不只是一个坏女人。” 不过，她在维斯特洛大陆存活了八年，很想听听大家对她的评价，毕竟这反映了我对这个角色的诠释是否到位。期望大家可以体会到，极端奸诈残忍，富有野心，希望活到最后。把角色诠释得尽量多面，对我来说也更有意思。确实，随着时间推移，大家可能会想“噢，原来她不只是一个坏女人。”





时光网：她的性格或性情有对你产生影响吗？





琳娜·海蒂：不会，一点都没有。不过，可能和孩子们发火时会有点。（大笑）





时光网：你有很多精彩的戏份，其中最喜欢哪一段？是因为情节复杂，还是情感羁绊？





瑟曦从第一季就开始闪光 的确有，在第一季里有一场和罗伯特国王的戏。那场戏大卫足足写了七页纸，特别神奇的是在拍了一整天筋疲力尽时，我们用几小时就拍完了。虽然我俩都累了，但十分喜欢这场戏。 的确有，在第一季里有一场和罗伯特国王的戏。那场戏大卫足足写了七页纸，特别神奇的是在拍了一整天筋疲力尽时，我们用几小时就拍完了。虽然我俩都累了，但十分喜欢这场戏。





很少有机会能看到两个极具争议的角色走到一起，虽然彼此仇恨，但又愿意合作。其中有种说不清道不明的钦佩贯穿整部剧，特别存在与瑟曦与他人的关系中。可能因为我俩都累晕了，反而让这出戏有了特别而又奇怪的氛围，所以我特别喜欢这场戏。





时光网：你之前提到耻辱之路，这可能是整部剧里最震撼的场景之一了。拍摄这部分难度有多大？





琳娜·海蒂：其实我没有全裸，而是穿着比基尼一样的服装。这些人认识很久了，感觉总有点奇怪。拍摄的时候，我希望在需要的时候尽量展示出所有的情绪，为那一刻裸露会让人分心，我也很不自在。所幸，我们团队视效团队非常厉害，为我完成了全裸的特效，我可以全身心地投入到情绪中，走完那段路。不过这场戏拍了三天，难度确实很大。





耻辱之路是角色关键转折点





琳娜·海蒂：（停顿了一下）他很有个性，但有点不知道怎么说，有点奇怪。他一手打造的这个世界非常厉害，不管怎样，他和我预期差不多。





时光网：在这部剧中，尼可拉（科斯特-瓦尔道，饰詹姆）伴你一路走来，他认为自己没有变化，你觉得是这样吗？





琳娜·海蒂：确实如此。说实话，我觉得其实每个人都没变，开始时我们年纪都差不多。在有了孩子，经历了很多事情后，在职业道路上获得这样的成功是一种锦上添花。





所以我可以说，尼可拉还是一样，我们一起合作很开心，他很贴心，我们在戏中关系很复杂，但很享受每一分钟。现在到了要说再见的时候，我很舍不得他，毕竟大多数激烈的戏都是和他拍的。





其实，我们就是顺其自然地拍了。相反，大部分打闹开心的时间是和康雷斯、彼特·丁拉基度过的，好像每次一起拍戏我都要摔个跤，就像开玩笑！（大笑）





幕后相亲相爱的狮子姐弟





琳娜·海蒂：我觉得，喜欢这部剧的观众多种多样，可能每个人都能在其中，或者某个角色身上找到共鸣。听到他们为角色争论我很开心，非常有趣。你明白我的意思吗？这些都无法预测，谁会和什么人说什么话。而且这部剧充满各种阴谋诡计，大家都喜欢看，都喜欢猜，不是吗？说实话，关于这部剧的推测和猜想真的是盛况空前。人们总是说“我觉得最后结局肯定宝座！”这些猜想一直都在进行中，真的很不可思议。





时光网：很快地提个问题，这些找你的粉丝，你觉得他们是小说的粉丝，会不停地谈论马丁的书；还是说，他们只是因为电视剧里的瑟曦才对你感兴趣？





琳娜·海蒂：可能一半一半吧。





《娱乐周刊》幕后照





琳娜·海蒂：其实没什么空闲，一有时间我就会研究台词。每次拿到剧本只有几页的对话，大卫和丹对台词特别上心，演员不能做任何修改，这对我来说是一个很大的挑战。有时想稍微即兴发挥一下，心想“他们不会知道的”，但他们每次都能察觉。所以一般我都在研究台词，或者吃饼干，真的没有多少空闲时间。有些演员拍外景可能会有更多空闲时间，但我的戏大多在影棚，环境有所限制，每天都过得特别快。





时光网：现在已经杀青，有什么道具你想珍藏或者带回家的吗，比如对你有特殊意义的物件？如果有的话，是什么原因呢？





琳娜·海蒂：很奇怪，我想要的是第三季里小丑的帽子 。说不上来是什么原因，就是很喜欢。如果能偷的话，我还是很想要的。但不幸的是，帽子被严密地看守着，实在偷不了（大笑）。





告别瑟后，琳娜的下一个角色是女作家海伦·麦克唐纳





琳娜·海蒂：可能去抢几个银行？（大笑）开玩笑，我已经买好《H Is for Hawk》的版权，马上会改编成电影。海伦·麦克唐纳（Helen Macdonald）三年前写了这本自传小说，我非常喜欢，一想到很快能够投入制作就很兴奋，这是我接下来的安排。



