这是特纳的第一份职业演员工作，而经过了八季后，她的角色珊莎·史塔克不但在生理上变得成熟，在重要程度上也在增长——她变得精于宫廷斗争和政治操纵，成为了剧中的“中流砥柱”。

最近，时光网与特纳聊了聊她对这部剧的开始与万众期待的结尾的看法，还有伊丽莎白女王的访问，扮演珊莎最难忘的一场戏，以及她的丈夫对《权力的游戏》的想法，此外还和我们分享了社交媒体对她个人生活的影响。

时光网：显然你已经结束了拍摄，但最后一季还没有播完。所以你对这个奇怪的间歇期有什么感受？

索菲·特纳：我都不知道自己什么感受（笑）。我在首映礼的时候没哭，也没跟谁说再见，我想是因为那太痛苦了。我可能会在什么时候给他们发个短信告别。我甚至没觉得已经结束了。我觉得夏天一结束，我们没在贝尔法斯特集合，那会是一个我受到暴击的时刻，因为我的空闲时间会变得太多（笑）。

《权力的游戏》第八季剧照

在首映礼，我都很难去看别人，因为我不愿去想自己不会再见到他们的事实。所以这算是悲喜交加吧，但生活还要继续，我现在真的很受鼓舞——我感到更有动力了，因为《权力的游戏》即将结束，忽然一下你就没有那种安全保险了。所以这更能鼓励我，我现在非常幸福，住在我想住的地方，和我爱的人一起生活，真是好时光。但我肯定会有什么坏事即将到来，该来的总会来（笑）。

时光网：在本剧最开始的时候，令你记忆最为深刻的是什么？因为最初，我觉得谁也想不到这会变成如此具有影响力的作品。

索菲·特纳：没有。我是说，我对试镜的记忆——第一次试镜，我是在学校参加的。

（选角导演）Nina Gold来到我们这一片的学校随机选人，所以我记得我跟班里一大帮朋友一起参加试镜。

我们都是去试珊莎和艾莉亚的，而且都没怎么当回事，只是在胡闹罢了。然后我妈妈就接到了Nina的电话，说：“她进入最终四人名单了。”然后我妈妈说：“什么名单？她得去伦敦干什么？”（笑）这就是我记得的。

很明显，我是在那次试镜时见到的麦茜，那很棒。但有趣的是，我对于首播集或是第一季并不记得太多。我想我只是沉浸在那种美妙的时刻中吧。我记得我对这些事情如何运转的错综复杂性都极其恐惧，因为那需要成百上千人来努力，看到那些在片场发生的事，就像魔法一般。但我实在记不得很多东西。我只记得肖恩·宾坐在《权力的游戏》片场角落读《权力的游戏》原著小说（笑）。这件事我倒是记得很清楚。



《权力的游戏》第一季中的珊莎

时光网：你能谈谈在你成长过程中，以及成为成年人后，你对于信任的看法吗？在这方面，《权力的游戏》有没有给你不同的见解？

索菲·特纳：这很有趣。在我个人生活中，我信任的人非常少——不是因为我慢热，是因为我觉得如果你要暴露在公众视野中，你必须要多保护自己一点。所以我信任的人大多是我从两岁就认识的那些家人和朋友，那些是我真正信任的人。从角色角度来说，我觉得珊莎并没有完全相信过任何人，包括她的家人在内。

在第七季开头，她还不信任艾莉亚；在第八季中间，她也没有完全相信乔恩。当然，她绝对不会信任丹妮莉丝，而且我觉得她也从没信任过小指头。在刚开始的时候，我相信我们的故事是处于某种平行状态的，在我们还小的时候，我们几乎信任有联系的任何人。

珊莎相信瑟曦，相信乔佛里，相信每个人；而现在，我觉得她只相信自己了。在我的成长过程中，我也学着去相信越来越少的人（笑）。



珊莎大婚之夜被辱

时光网：珊莎是这部剧中最具悲剧色彩的女性角色之一，因为她经历了太多的虐待、暴力和背叛。现在回头再看看头几季，和其中那些难拍的戏，有没有什么让你感到困扰的，或是挥之不去的事？

索菲·特纳：是的，我还记得。我的意思是，我记得其中一场戏令人记忆尤其深刻，是和拉姆斯的一场。那场戏拍完我想了很久，还一度想去参加帮助那些受到过性犯罪或战争犯罪的受害女性组织什么的。那真的影响了我很久。

但我想，在珊莎的精神中，我有点想从烈焰中崛起，像珊莎那样经历那些糟糕的事情，然后像她那样最终登上胜利的高峰。我想将其转变为积极的东西，以那场戏为途径，来进行我热爱的慈善事业，并真正帮助那些身处经济落后国家的女性在经历了糟糕的战争和性犯罪后振作，重新建造自己的人生。

时光网：伊丽莎白女王，真正的英国最高统治者，曾来片场访问过。那天你在吗？如果在的话，面见女王是种怎样的经历？

索菲·特纳：是的，女王来的时候我在，那真的太棒了。我想那时候有麦茜（威廉姆斯）、琳娜（海蒂）、我自己还有康雷斯（希尔）。我们那时候在铁王座，女王进来见了我们。

伊丽莎白女王到访片场

时光网：她坐在铁王座上了吗？

索菲·特纳：没有，我们邀请她坐，但她拒绝了（笑）。我觉得是因为她不能坐在其它任何王座上，或是被认为是王座的东西上，除了她自己那座。这很有趣，也非常壕气。（笑）所以我们确实邀请过她，但她只是礼貌地说（模仿皇家口音）：“不了，谢谢。”（笑）那次会面非常美好。能请来真正的女王实在太酷了，因为你完全能感受到那种情况下的庄严。那真的很赞，我都起鸡皮疙瘩了。

时光网：你丈夫乔·乔纳斯也是这部剧的粉丝，他对于结局的走向有多少了解？

索菲·特纳：他真的是铁粉。他曾经办过《权力的游戏》观看派对，有主题饮料的那种，还有许多其它周边，那真的很酷。我在那之前从没参加过那样的主题派对！我听说美国人很喜欢办这种聚会，所以我也开始学着参加一些。

时光网：我觉得你现在很容易获得邀请。

索菲·特纳：希望如此！（笑）

时光网：在拍摄的最后几天，你有没有从片场拿走什么东西留作纪念？

索菲·特纳：利亚姆·坎宁安说：“我并没有偷，我这是‘解放’它。”（笑）所以我解放了一件珊莎的紧身褡。我不知道自己为什么这么做，因为那穿着真的很不舒服，穿上的每一秒我都在恨它。但我觉得那是唯一一件陪伴我走过《权力的游戏》这么多年的东西了。我没有剑，或是一件特定外套，所以我就拿了紧身褡。噢，我还拿了最后几集的一个卷轴，这算是一个小剧透吧。





时光网：最后，你在Instagram上有900万粉丝，在推特上有240万。在你的生活中，社交媒体扮演着怎样的角色？

索菲·特纳：我觉得社交媒体能变成很积极的东西，反之亦然。我想有时候，如果用社媒做一些错误的事情，那就会对你的精神健康造成损害。但同时，作为一名演员，当我想告诉大家什么，或是想发个声明，那么社媒就是我与粉丝交流、分享想法和信念最直接的方式。

从这点来说，我爱社交媒体。我喜欢从不同的角度去看那些激励你的人。在社交媒体上我关注的几个女孩，她们都对自己的身体有着非常积极的态度，这真的激励了我。这些都是社交媒体上那些好的东西。





索菲·特纳很快将在《X战警：黑凤凰》中以"黑凤凰"的形象与观众见面

问：你提到的负面的东西又是怎样的呢？

索菲·特纳：负面就是说社交媒体可能是非常不现实的地方。那是个所有东西都被P过、编辑过的地方，这也是为什么我喜欢那些对自己的身体充满积极的女孩，因为社媒的世界（有时）并不是那样的。