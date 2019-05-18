导演马基德·马基迪的电影通常以孩子作为视角，去审视冰冷而残酷的现实。新片《云端之上》同样如此，该片堪称《小鞋子》的延续，从孩子的角度，讲述了一个现实与温暖并存的故事。







时光网讯 《小鞋子》导演马基德·马基迪执导的新作《云端之上》将于5月24日登陆全国院线，该片是这位伊朗大师首部被引进内地的作品。近日马基德·马基迪应邀来华，参加“亚洲影视周”启动仪式，并且与我国著名导演陈凯歌、印度影星阿米尔·汗、日本电影大师山田洋次等进行了“电影大师对话”活动。据悉，《云端之上》也在“亚洲影视周”期间，在包括北京、上海、广州、成都等全国11城举行了超前点映，近日还曝光了人物关系海报。





马基德·马基迪是继阿巴斯·基阿鲁斯达米后迅速崛起的一位极具国际影响力的伊朗导演，由他执导的《小鞋子》风靡全球，获得了来自世界各地观众的喜爱。在5月16日“亚洲影视周”启动仪式上，马基德·马基迪也应邀出席，这是导演两个月内第二次来华，前不久马基德·马基迪也担任了第九届北京国际电影节的评委。





当日晚间的“大师对话”活动囊括了多位顶级亚洲电影人，几位电影大师就“亚洲电影与文化传承”进行了深入探讨。马基德·马基迪认为，电影本就是构建人类命运共同体的重要文化载体，导演的观点也得了陈凯歌、阿米尔·汗等人的认同。









导演马基德·马基迪的这个观点也反映在其作品之中。他的电影通常以孩子作为视角，去审视冰冷而残酷的现实。新片《云端之上》同样如此，该片堪称《小鞋子》的延续，从孩子的角度，讲述了一个现实与温暖并存的故事。





导演表示，自己很多作品都是以孩子为视角的原因，是因为孩子的世界都是简单、纯真的，可以与成人世界构架起一座桥梁：“我希望通过这样的方式，把美好世界呈现给大家”，这是导演关于“构建人类命运共同体的重要文化载体”的最好体现。据了解，本次“亚洲影视周”中，马基德·马基迪的《小鞋子》也将作为展映电影。





而关于新片《云端之上》，马基德·马基迪也表示，因为全世界都有这样缺失了家庭的孩子，希望全世界的孩子都能感受到家庭的温暖。据悉，《云端之上》的故事发生在印度贫民窟，电影反映了不少印度社会的阴暗面，包括轻视女性、强奸问题、居高不下的犯罪率等。