时光网讯
日前，视效灾难动作片《天火》
亮相戛纳，主演之一的昆凌
接受了时光网专访。
她表示，走红毯的时候，看到走在前面的巩俐，觉得“气势很强”；她形容与另一位主演王学圻
的关系，戏内饰演父女，“场外也像父女一样”。
如何看待“火山版”罗拉的称呼？她表示《天火》
中自己饰演的晓梦，和《古墓丽影》
中安吉丽娜·朱莉饰演的罗拉，唯一共同点就是“很会跑”。
当被问到是更喜欢女儿给自己拍照，还是更喜欢周董给自己拍照，昆凌想了一下透露说，还是更喜欢女儿给自己拍吧，因为“她可以从下往上把我拍得很瘦、很高”。
最后被列入《黑寡妇》
参演名单有什么感受。她表示自己看到的时候也很兴奋，但是从试镜到开拍是很漫长的过程，“如果有机会就去试镜一下”。
《天火》
由西蒙·韦斯特
执导，王学圻、昆凌领衔主演，窦骁特别出演，柏安、纪凌尘、马昕墨、石凉、李一情、小蜜蜂·罗杰斯、吴汉钧及詹森·艾萨克等主演，预计将于今年年内登陆全国院线。
《天火》
的故事发生在天火岛，讲述了面对突然爆发的火山，中国人所表现出来的大爱、力量与勇气。昆凌饰演地质学家李晓梦，在火山突然喷发后，为了救出更多的被困者，李晓梦携“天火家族”全程与时间搏命赛跑。王学圻则饰演爱女心切的“虎爸”教授李文涛。