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专访"权游"布兰：最终结局完全想不到

10岁加入剧组一路成长 最后一集即将上演

2019-05-19 15:34:58 来源：Mtime时光网

时光网近日和饰演布兰的演员艾萨克·赫普斯戴德-怀特有了一次交谈，了解了他对于这个角色的想法，在这个系列剧集中的成长，以及他对马丁的印象，这个系列的结局等等。


　　时光网讯乔治·R·R·马丁热销小说《冰与火之歌》中，布兰·史塔克（Bran Stark）作为最年轻的角色，也是其改编电视剧《权力的游戏》中争议颇多的角色，这场全球范围内的追剧之旅将在周日5月19日迎来终点。

《权游》将在美国时间5月19日晚迎来终结

　　这其实是有逻辑可寻的，布兰被詹姆·兰尼斯特推出窗户，因为他目睹了詹姆和他的姐姐Cersei发生关系。这也是《权力的游戏》第一季中首先吸引众多观众眼球的一幕。现在随着最终季的播出，一些粉丝争论可能布兰、三眼乌鸦都是坏的，很可能是被夜王变坏的，异形成龙，摧毁君临城。

　　时光网近日和饰演布兰的演员艾萨克·赫普斯戴德-怀特有了一次交谈，了解了他对于这个角色的想法，在这个系列剧集中的成长，以及他对马丁的印象，这个系列的结局等等。具体访谈内容如下：

Mtime：对你来说，布兰这个角色最有趣的地方在哪里？如果你可以重新改写他的书，或者说他的故事，你会怎么描述呢？



艾萨克·赫普斯戴德-怀特：嗯，在某种程度上，我认为布兰这个角色拥有精心编织的故事线。在第一集里，你看到的还是一个渴望成为骑士的幸福快乐的年轻人，而之后整个故事立刻转向，之后他有点拯救的意味，你会认为这个角色有点无能为力，因为这是一个残酷的世界而他无处用力。

但是随着角色的发展，这个角色发展出了非常强大的性格，而我认为这是很好的。在《权力的游戏》中，有好几个角色都是这样的，他们的武器不是剑或者斧头之类，而是他们的智慧，他们的思想或智力，或者其他类似的东西。

不过如果要我改变布兰的故事走向，我觉得，有点自私地认为，如果布兰成为一个挥舞着剑拯救世界的英雄也会很有意思。但老实说，我觉得布兰的旅程不会有其他的可能性，即使在很多季里这个角色的发展很缓慢，也没有很多故事在这个角色上发展。但我反而觉得这样很好，因为他奠定了一个基础事实，那就是布兰有更高的目标。

Mtime：当你初次遇见乔治·R·R·马丁时，你对他的第一印象如何？你们聊了些什么，现在有什么想要问他的吗？



艾萨克·赫普斯戴德-怀特：我是在10岁的时候见到乔治·R·R·马丁的，当时的会面有点像“你好，谢谢你给我这个机会参与你的节目”。

我真的没有就维斯特洛的政治、性和谋杀有过任何深入的对话，那时我也没真正读过那些书，因为有点不合适。因此在第一季中，我对于整个故事的发展也没有太多了解，因为有些东西真的不适合我那个年纪。之后随着时间的推移，我也长大了，我才真正开始看这些，当然也更多的投入其中。

我已经有好几年没有见过乔治了，我还记得我最后一次见到他时，我去找他说，“那么你知道接下来布兰会发生什么吗？这里发生了什么？”

然而我非常期待下次有机会能见到他，因为我有一堆关于维斯特洛魔法的问题要问他。我觉得这里面有些非常有趣的事情，比如光之王（Lord of Light）和布兰有什么联系，或者他是如何与森林之子的魔法产生联系的。所以如果有明确的答案的话，我希望知道这些问题的答案。

Mtime：《权力的游戏》每一季都越来越火，如今真的算是炙手可热了。你觉得有哪些主题元素，让电视剧将其观众扩展到书迷以外的呢？还吸引了可能并不是魔幻类题材粉丝的人的呢？

艾萨克·赫普斯戴德-怀特：我觉得有些很有趣的事实是，很多这类的历史题材剧，如果是基于现实的，那你会知道故事的结局。你知道亨利八世是这样去世的。相反的，在一些更直接的魔幻剧中，有时候会让人觉得太笨重以及缺少点什么，感觉就是一个混乱的世界。

因此我认为《权力的游戏》明智的地方在于，很多元素是完全基于历史事实的。就像红色婚礼（Red Wedding）的场景，这些苏格兰的宗族真的就是那样邀请别人来家里的。

而《权力的游戏》能够做到的是，将这些故事统一到以真实现实感为基础的作品中，这样人们就会被吸引并且觉得“哦，是的，这是完全合情理的，”与此同时又不用受现实世界的限制。你可以让龙飞起来或者其他的。



我觉得魔法在作品中的运用是如此巧妙，它是我们这个世界的运行方式，这样在某种程度上《权力的游戏》中的人物就不会说，“哦，龙从未存在过。”他们以及人们的怀疑已经存在了成千上万年，因此绝不会只是，“哦，又有个超级大的武器飞过来了。”

事实上，正如每个人说的那样，没有人是安全的这个事实是正确的，我认为正是这一点让它成为非常独特的作品。我也看过其他作品，我就对自己说，“好的，你不会死的，因为你必须在下一季的时候做这些或者其他的。”

但是在第一季中Ned Stark的被杀，我认为是迄今为止作品中最重要的场景之一。这彻底颠覆了整个作品的走向，向人们展示说这不是那些可以预测的好玩的魔幻剧，这一点非常重要。

另外，整部作品构成了完整的宇宙，这也是《权力的游戏》明智的地方，它绝不仅仅是一个故事。这是一个完整的世界，在这个世界里发生了如此多的故事，这都要感谢乔治·R·R·马丁。

这意味着你觉得你不只是在看一个小故事线，取而代之你在看的是，在一个广阔的背景下所有故事交织在一起。因此它能让很多人完全地沉浸在其中，而我认为这种方式也是很多其他的作品不具备的。

Mtime：你和索菲·特纳、麦茜·威廉姆斯都是在孩童时就加入了《权力的游戏》的，真正算是在剧中成长起来的。鉴于这种独特并且区别于剧组里很多其他人的经验，对于你们来说是什么样的感受？

“狼家四兄妹”，除了囧雪，其它三人加入剧组时都还是小朋友

艾萨克·赫普斯戴德-怀特：这有点像《哈利·波特》（从孩子演起），我觉得这是唯一有点相似的地方。我的意思是，当我们开始出演这个剧时，麦茜是在跳舞的，她在当地一个舞蹈工作室跳舞，所以学校有很多戏剧俱乐部。而我也是在居住地附近的一个小小的话剧社里。

我们没有任何人有相关经验，我们的家人中也没有任何人与电影或者电视行业有关。所以，就是突然之间，我们三个孩子出现在了一个这么重要的剧里。当时我10岁，麦茜12岁，索菲13岁，我们这三个孩子就被突然丢进这个完全陌生的世界里。而事实上我们也的确形成了紧密的联结。

我想索菲和麦茜之间的联系可能会更加紧密一点，因为他们都比我大点。当你在那个年纪的时候，两岁或者三岁的年龄差是有很大区别的。所以我觉得他们可能变得更加亲密，之后随着时间推移，我们都被抛到了不同的世界里（在剧中），他们会在克罗地亚或其他地方进行拍摄，而我则在贝尔法斯特。

不过实际上这很有意思，因为在第六季我回来的时候已经16岁了，而他们也是18、19岁了，我觉得我们再回来彼此见到的时候，就有点像是全新的人了。我的意思是，我们有点像是成年人了，从那时起，我们真的变成了关系亲密的好朋友。我们有非常相似的经历，这也有助于他们成为那种你可以寻求建议的人，他们真的很棒。

Mtime：有个小玩笑是说，就像三眼乌鸦一样，你应该也已经能够预测这部剧的结局了，是这样吗？不过当你第一次读到结局时，你自己是非常惊讶呢，还是已经猜到了呢？

艾萨克·赫普斯戴德-怀特：不，我完全没想到。我不得不起身在房间里踱步然后接受说，“好吧，这就是结果了。”我的意思是，就某些类型的经典叙事结论而言，人们可能会明白或者预测到某些东西。

但我觉得肯定有很多东西有些人觉得不满意，有些人则会很开心。尤其是对于《权力的游戏》这种如此受欢迎并且周期如此之长的剧来说，我觉得没有任何可能性，所有人对结局都感到满意。但是，在我看来这个结局和我们该有的结局很接近。

你如何看待《权力的游戏》最终季，以及布兰和剧中其他主角的结局？请在下面的评论区留言告诉我们你的想法。

作者：Brent Simon   编辑：飒飒

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关键词： 权力的游戏 美剧 专访 布兰 BrentSimon
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Isaac Hempstead-Wright

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