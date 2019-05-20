网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

他们打造剧王，也被人请愿开除

《权力的游戏》两大制片人“发家史”

2019-05-20 07:04:28 来源：Mtime时光网

身为这场“权力的游戏”中最有权力的人，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯这两位“大人物”是如何一步步走上事业巅峰？又如何沦为“全民公敌”的呢？
      时光网特稿 在经历了漫长的8年时间后，一代“剧王”《权力的游戏》将在今天正式落下帷幕。迎接这一刻的有赞叹，有怀念，也有嘘声和抗议。

      最近，“剧王烂尾”的声音此起彼伏。第五集播出后，观众的失望情绪达到顶点。甚至有几十万观众在网络上签名要求HBO重拍《权力的游戏》最后一季。当然，如果重拍，观众还要求开除该剧的两位“幕后大佬”：大卫·贝尼奥夫D·B·魏斯


大卫·贝尼奥夫（右）和D·B·魏斯（左）

     

编剧告知"权游"演员角色死亡

大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是美剧《权力的游戏》的发起人、总编剧，以及执行制片人，是绝对的幕后人员。可现在连远在大洋彼岸的中国观众都已熟知两人的名字，虽然大家普遍带着怨气。

      身为这场“权力的游戏”中最有权力的人，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯这两位“大人物”是如何一步步走上事业巅峰？又如何沦为“全民公敌”的呢？

两个放弃研究《尤利西斯》的美国犹太人

      《权力的游戏》播出8年，但两位制片人在采访时说为这部剧奋斗了11年。而要追溯两人与马丁老爷子的原著《冰与火之歌》结缘的时间，还要回到更早的时候。

      大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是两个美国犹太人，一个来自纽约，一个来自芝加哥，年龄也只相差一岁。

      大卫·贝尼奥夫（大卫原名David Friedman，贝尼奥夫是大卫母亲的娘家姓。名字是他成年后自己改的，因为叫David Friedman的作家实在太多了）是两人中履历更丰富的那个。大卫出生在一个比较富裕的家庭，父亲是高盛集团前高管。他有一个叫马克·贝尼奥夫的表亲，是Salesforce.com的CEO，同时也是一位亿万富翁。

      大卫毕业于赫赫有名的常青藤大学之一达特茅斯学院，但毕业后并未马上在事业上找到机遇。有一段时间，他干过俱乐部的保安，在中学当过英文老师和摔跤教练。

      命运女神在1995年给他的事业埋下了伏笔——那一年，他决定到爱尔兰的都柏林圣三一学院深造，参与一个为期一年的研究爱尔兰文学的项目。在那里，他遇到了同样在研究爱尔兰文学的D·B·魏斯。多年后，爱尔兰也成为《权力的游戏》最重要的取景地之一。


大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是搭档也是多年好友

      研究爱尔兰文学可不是一件轻松快乐的事，关于詹姆斯·乔伊斯、塞缪尔·贝克特等文豪的论文让大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯头大，也让两人对自己的未来充满困惑。大卫·贝尼奥夫曾说过：“一想到自己的论文世界上只有三个人会看，我就觉得自己好没前途。”

      所以大卫·贝尼奥夫迅速从一位学者转型为一位作家、编剧。他的第一本小说《25小时》就被“前蜘蛛侠”托比·马奎尔赏识，后被拍成同名电影，由斯派克·李导演，爱德华·诺顿主演。

      大卫编剧履历表上的作品还包括《特洛伊》《金刚狼》《追风筝的人》等。据说他在为2004年的《特洛伊》做编剧时，从华纳拿到的稿酬就已经达到250万美元。

      D·B·魏斯的编剧经历比较简单，在《权力的游戏》之前，他参与的所有编剧项目几乎都泡汤了，或者压根没几个人听说过。

神回复搞定马丁老爷子

      说回马丁老爷子的《冰与火之歌》。两位大编剧第一次读到这部巨著是在2006年。

      当时是大卫·贝尼奥夫的一位文稿代理人向他推荐了这部作品，大卫开始以为这又是一个《指环王》的拙劣模仿者，但细读之下大为惊艳，“读到詹姆将布兰推下高塔后，我沉迷了。”

      又读了几百页之后，大卫·贝尼奥夫决定给D·B·魏斯打电话推荐这本书。因为两个人不仅是多年好友，也都是《龙与地下城》的资深玩家，大卫认为DB应该喜欢这部书。

      结果是D·B·魏斯花了三天时间读完了900多页。他一直坐在沙发上读，连吃饭也不起身，他女朋友一度以为他被封印在沙发上了。

      两人用“震惊”、“欲罢不能”、“高潮不断”来形容初次读到《冰与火之歌》的感受。

      就这样，两个没拍过电视剧的新手像受到召唤一般，主动找到乔治·R·R·马丁，大言不惭地说想把他的鸿篇巨制改编成电视剧。

      两人和马丁老爷子在洛杉矶的棕榈泉酒店吃了一顿5个小时的午餐+晚餐，期间掏心掏肺，描绘《权力的游戏》的蓝图。最终，因为一个精彩的回答，马丁老爷子选中了他俩。


两位制片人与马丁老爷子合影

      当时马丁问两人，“你们能猜到琼恩·雪诺的生母是谁吗？”两人同时说出莱安娜·史塔克的名字。这是书中没写，但两个书迷早就讨论过的问题。马丁老爷子很满意。

      按乔治·R·R·马丁的说法，其实他早就考虑过将《冰与火之歌》影视化的问题，也有很多电影制片人向他抛过橄榄枝。马丁的想法是，拍电影肯定是不合适的，《冰与火之歌》体量比《指环王》还大，拍电影起码拍20部。而《指环王》系列的成功让制片人们都倾向于改编电影，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯几乎是唯一提出改编电视剧的人。

健身房搞定HBO

      搞定了马丁老爷子，下一步就是找人买单了。

      据说，两位制片人最初带着这个项目向Showtime提交方案，但因为预算太高未获得通过。HBO接盘，捡到了一个大宝藏。

      HBO很有眼光，但也并非一下子就看到了《权力的游戏》的潜力。尤其是HBO此前从来没拍过史诗奇幻剧，这部剧的预算又非常之高，想说服HBO掏钱并不容易。



      戏剧性的一幕再次上演。

      HBO负责项目开发的总裁迈克·隆巴顿去健身，在健身房遇到了两个怪人，他们不好好健身，而是拿着纸笔埋头写写画画。迈克·隆巴顿觉得两个怪人很眼熟，仔细一看，原来是刚刚来公司提案的大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯，两人正在快被翻烂了的剧本上做笔记。迈克·隆巴顿大受感动。

      因为这个美好的巧合，《权力的游戏》的项目很快在HBO通过了。

      大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯开始着手试播集的准备工作，过程却并不顺利。先是遭遇好莱坞编剧大罢工，耽误了不少时间。试播集拍完后效果也非常非常差，导致HBO不得不花大价钱重拍试播集。

      最初的试播集有多差呢？据饰演琼恩·雪诺的基特·哈灵顿透露，他在被毙掉的试播集中表现是如此之糟糕，以至于制片人经常吓唬他，“你要是总抱怨的话，我们就把试播集放到网上。”

      2011年4月17日，《权力的游戏》正式在HBO开播。

      《权力的游戏》第一季平均每集制作成本500万美元，而当时，主流美剧的平均制作成本也就200万美元。

黑水河战役

      然而这些钱想做好《权力的游戏》还是不太够。《权力的游戏》直到第二季的“黑水河战役”时才正面表现大规模战争戏份。这一集由马丁亲自撰写剧本，海陆空三个维度的战斗非常壮观。但把文字变成画面，需要烧掉很多美元。

      大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯硬着头皮去HBO要钱，HBO高层很大方地问：“再给你们加50万够不够？”答：“不够。”“再给加100万够不够？”答：“不够……”

      最终两人从HBO争取到200万美元的追加投资，虽然他们的心理预期是250万美元。

      事实证明，这笔钱投的非常有价值，“黑水河战役”后，《权力的游戏》一炮而红。HBO的观众订阅数疯狂增长。

      因为剧集太红，2014年时，伊丽莎白女王二世女王和菲利普王子还曾亲自到访《权力的游戏》在北爱尔兰的片场。（剧组成员当时邀请女王坐一坐铁王座，女王很高冷地回应：“不了，谢谢。”因为英国国王是不允许坐上其他国家的王座的，即使是电视剧中的王座也不行。）

      之后，随着《权力的游戏》人气越来越高，HBO也越来越敢于为它花钱。到第八季时，《权力的游戏》的单集制作成本已经超过了1500万美元。

全剧灵魂，全年无休

      前面已经说过，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是整部剧的总编剧和执行制片人，每一集的创作他们都有参与。

      两人曾在采访时透露，他们的工作方式是，先把一整季的大纲写好，然后会同时兼顾撰写剧本和前期筹备的工作。开拍前，一整季的剧本都已经写好。一完成整季的拍摄，他们就会马上着手写下一季的大纲，同时监督后期工作。

      “瑟曦”琳娜·海蒂透露，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯对台词特别上心，演员不能做任何修改，“这对我来说是一个很大的挑战。有时想稍微即兴发挥一下，心想‘他们不会知道的’，但他们每次都能察觉。”



      因为工作量太大，两人经常全年无休。每季《权力的游戏》都会在几个国家同时拍摄，演员上百人，剧组几千人……两人不止一次公开表示，一切都搞定后最想做的事是补点觉。

      当然，为《权力的游戏》剧本做出贡献的编剧还有好几位（所以为“烂尾”背锅的也不应只有两人），比如Bryan Cogman、Dave Hill 等，也包括乔治·R·R·马丁。

      马丁开始答应为每季写一集剧本，但第四季后就没动笔了。他的理由是要专心把小说写完，然而并没有说到做到。马丁倒是曾点赞剧中有些角色比原著更立体、更深刻，比如娜塔莉亚·特纳饰演的Osha和西贝尔·凯基莉饰演的Shae。


片场照

      这里要多提一句乔治·R·R·马丁，虽然他的书还没有写完，但后续情节的构思已经在脑子里了。大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯曾透露，为了剧集的完结，马丁已经提前把书中的结局告诉了他们。所以第八季的故事脉络，应该基本上受到马丁的认可。

      除了编剧和制片，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯还参与了少量导演工作。八季《权力的游戏》中，两人共执导了三集，都是联手执导。这三集分别是第三季第三集、第四季第一集、第八季第六集（把大结局留给自己也是非常有私心了）。虽然是联合执导，两人喜欢用抛硬币的方式决定具体由谁来署名。

神剧终结，悲欣交集
 
     “我们首次向HBO推荐该剧的时候就有这种感觉，我们想要拍一部70小时长的电影。事实上，应该是73个小时，但开头、中间几乎不变，现在即将迎来它的结局。”

      “我们希望观众喜欢它，这对我们很重要，我们为这部剧付出了11年时间。”

      “从最开始我们就考虑如何结尾，一个故事如果没有好结尾就不是好故事，我们有很大压力。”

      “播完大结局时，我会喝个酩酊大醉，远离互联网。”

      ……



      在谈到自己为之努力了十几年的作品迎来终结时，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯都有些伤感，同时也很慌乱。不知道最近观众的反馈是否让他们压力更大了。

      不管你喜不喜欢《权力的游戏》最终季结束的方式，相信HBO是绝对不会重拍的。世间最美好的事物都是无法反复出现的，《权力的游戏》带给观众的震撼和缺憾都是它不可缺少的一部分。

      对于观众，好消息是HBO已经考虑打造 《权力的游戏》的衍生剧，“权游”世界里的故事还没有终结（马丁老爷子的书还没写完呢，也不知道还能不能……）。

      对于大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯，好消息是《权力的游戏》之后他们已经找好了新的工作——担任新《星球大战》三部曲第一部的编剧和制片人。从电视剧转战电影，不知两位“大佬”能否挽回观众的心？

作者：羊羊   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权力的游戏 大卫·贝尼奥夫 D·B·魏斯 乔治·R·R·马丁
关注时光网微信

相关电影/影人

权力的游戏 第八季

权力的游戏 第八季 (2019)

8.6

导演：戴维·纳特

主演：基特·哈灵顿

在线播放

大卫·贝尼奥夫

大卫·贝尼奥夫

David Benioff

职业：编剧 | 制作人

查看影人作品  >

D·B·魏斯

D·B·魏斯

D.B. Weiss

职业：制作人 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (37)

发表

本周热读

1

李宇春&景甜亮相《悲惨世界》戛纳红毯

众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场

43
首映礼红毯简直是大型秀场，很多女明星简直是使出了浑身..
2

《复联4》投资花在哪里？看这些图便知

CG特效对比图曝光 浩克博士是这样做出来的

22
《复联4》3.56亿美元投资，特效场面还是挺花心思的。
3

巩俐&刘涛戛纳电影节开幕红毯争艳

全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古

41
戛纳电影节开幕，在开幕红毯上，女明星的表演时刻开始了
4

大量《复联4》未公开剧照首曝光

退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂

16
今日为《复联4》制作特效的数字王国独家曝光了多张从未..
5

雷神发飙！《复联4》更多高清剧照曝光

灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！

30
《复联4》上映20多天，越来越多的剧照和幕后图片陆续曝..

查看更多