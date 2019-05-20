身为这场“权力的游戏”中最有权力的人，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯这两位“大人物”是如何一步步走上事业巅峰？又如何沦为“全民公敌”的呢？

时光网特稿 在经历了漫长的8年时间后，一代“剧王”《权力的游戏》将在今天正式落下帷幕。迎接这一刻的有赞叹，有怀念，也有嘘声和抗议。











大卫·贝尼奥夫（右）和D·B·魏斯（左）





编剧告知"权游"演员角色死亡 大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是美剧《权力的游戏》的发起人、总编剧，以及执行制片人，是绝对的幕后人员。可现在连远在大洋彼岸的中国观众都已熟知两人的名字，虽然大家普遍带着怨气。





身为这场“权力的游戏”中最有权力的人，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯这两位“大人物”是如何一步步走上事业巅峰？又如何沦为“全民公敌”的呢？





两个放弃研究《尤利西斯》的美国犹太人



《权力的游戏》播出8年，但两位制片人在采访时说为这部剧奋斗了11年。而要追溯两人与马丁老爷子的原著《冰与火之歌》结缘的时间，还要回到更早的时候。





大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是两个美国犹太人，一个来自纽约，一个来自芝加哥，年龄也只相差一岁。





大卫·贝尼奥夫（大卫原名David Friedman，贝尼奥夫是大卫母亲的娘家姓。名字是他成年后自己改的，因为叫David Friedman的作家实在太多了）是两人中履历更丰富的那个。大卫出生在一个比较富裕的家庭，父亲是高盛集团前高管。他有一个叫马克·贝尼奥夫的表亲，是Salesforce.com的CEO，同时也是一位亿万富翁。





大卫毕业于赫赫有名的常青藤大学之一达特茅斯学院，但毕业后并未马上在事业上找到机遇。有一段时间，他干过俱乐部的保安，在中学当过英文老师和摔跤教练。





命运女神在1995年给他的事业埋下了伏笔——那一年，他决定到爱尔兰的都柏林圣三一学院深造，参与一个为期一年的研究爱尔兰文学的项目。在那里，他遇到了同样在研究爱尔兰文学的D·B·魏斯。多年后，爱尔兰也成为《权力的游戏》最重要的取景地之一。







大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是搭档也是多年好友





研究爱尔兰文学可不是一件轻松快乐的事，关于詹姆斯·乔伊斯、塞缪尔·贝克特等文豪的论文让大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯头大，也让两人对自己的未来充满困惑。大卫·贝尼奥夫曾说过：“一想到自己的论文世界上只有三个人会看，我就觉得自己好没前途。”













D·B·魏斯的编剧经历比较简单，在《权力的游戏》之前，他参与的所有编剧项目几乎都泡汤了，或者压根没几个人听说过。





神回复搞定马丁老爷子





说回马丁老爷子的《冰与火之歌》。两位大编剧第一次读到这部巨著是在2006年。









又读了几百页之后，大卫·贝尼奥夫决定给D·B·魏斯打电话推荐这本书。因为两个人不仅是多年好友，也都是《龙与地下城》的资深玩家，大卫认为DB应该喜欢这部书。





结果是D·B·魏斯花了三天时间读完了900多页。他一直坐在沙发上读，连吃饭也不起身，他女朋友一度以为他被封印在沙发上了。





两人用“震惊”、“欲罢不能”、“高潮不断”来形容初次读到《冰与火之歌》的感受。





就这样，两个没拍过电视剧的新手像受到召唤一般，主动找到乔治·R·R·马丁，大言不惭地说想把他的鸿篇巨制改编成电视剧。





两人和马丁老爷子在洛杉矶的棕榈泉酒店吃了一顿5个小时的午餐+晚餐，期间掏心掏肺，描绘《权力的游戏》的蓝图。最终，因为一个精彩的回答，马丁老爷子选中了他俩。







两位制片人与马丁老爷子合影





当时马丁问两人，“你们能猜到琼恩·雪诺的生母是谁吗？”两人同时说出莱安娜·史塔克的名字。这是书中没写，但两个书迷早就讨论过的问题。马丁老爷子很满意。





按乔治·R·R·马丁的说法，其实他早就考虑过将《冰与火之歌》影视化的问题，也有很多电影制片人向他抛过橄榄枝。马丁的想法是，拍电影肯定是不合适的，《冰与火之歌》体量比《指环王》还大，拍电影起码拍20部。而《指环王》系列的成功让制片人们都倾向于改编电影，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯几乎是唯一提出改编电视剧的人。





健身房搞定HBO





搞定了马丁老爷子，下一步就是找人买单了。





据说，两位制片人最初带着这个项目向Showtime提交方案，但因为预算太高未获得通过。HBO接盘，捡到了一个大宝藏。





HBO很有眼光，但也并非一下子就看到了《权力的游戏》的潜力。尤其是HBO此前从来没拍过史诗奇幻剧，这部剧的预算又非常之高，想说服HBO掏钱并不容易。











戏剧性的一幕再次上演。





HBO负责项目开发的总裁迈克·隆巴顿去健身，在健身房遇到了两个怪人，他们不好好健身，而是拿着纸笔埋头写写画画。迈克·隆巴顿觉得两个怪人很眼熟，仔细一看，原来是刚刚来公司提案的大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯，两人正在快被翻烂了的剧本上做笔记。迈克·隆巴顿大受感动。





因为这个美好的巧合，《权力的游戏》的项目很快在HBO通过了。





大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯开始着手试播集的准备工作，过程却并不顺利。先是遭遇好莱坞编剧大罢工，耽误了不少时间。试播集拍完后效果也非常非常差，导致HBO不得不花大价钱重拍试播集。





最初的试播集有多差呢？据饰演琼恩·雪诺的基特·哈灵顿透露，他在被毙掉的试播集中表现是如此之糟糕，以至于制片人经常吓唬他，“你要是总抱怨的话，我们就把试播集放到网上。”





2011年4月17日，《权力的游戏》正式在HBO开播。





《权力的游戏》第一季平均每集制作成本500万美元，而当时，主流美剧的平均制作成本也就200万美元。





黑水河战役 然而这些钱想做好《权力的游戏》还是不太够。《权力的游戏》直到第二季的“黑水河战役”时才正面表现大规模战争戏份。这一集由马丁亲自撰写剧本，海陆空三个维度的战斗非常壮观。但把文字变成画面，需要烧掉很多美元。





大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯硬着头皮去HBO要钱，HBO高层很大方地问：“再给你们加50万够不够？”答：“不够。”“再给加100万够不够？”答：“不够……”





最终两人从HBO争取到200万美元的追加投资，虽然他们的心理预期是250万美元。





事实证明，这笔钱投的非常有价值，“黑水河战役”后，《权力的游戏》一炮而红。HBO的观众订阅数疯狂增长。





因为剧集太红，2014年时，伊丽莎白女王二世女王和菲利普王子还曾亲自到访《权力的游戏》在北爱尔兰的片场。（剧组成员当时邀请女王坐一坐铁王座，女王很高冷地回应：“不了，谢谢。”因为英国国王是不允许坐上其他国家的王座的，即使是电视剧中的王座也不行。）





之后，随着《权力的游戏》人气越来越高，HBO也越来越敢于为它花钱。到第八季时，《权力的游戏》的单集制作成本已经超过了1500万美元。





全剧灵魂，全年无休





前面已经说过，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯是整部剧的总编剧和执行制片人，每一集的创作他们都有参与。





两人曾在采访时透露，他们的工作方式是，先把一整季的大纲写好，然后会同时兼顾撰写剧本和前期筹备的工作。开拍前，一整季的剧本都已经写好。一完成整季的拍摄，他们就会马上着手写下一季的大纲，同时监督后期工作。





“瑟曦”琳娜·海蒂透露，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯对台词特别上心，演员不能做任何修改，“这对我来说是一个很大的挑战。有时想稍微即兴发挥一下，心想‘他们不会知道的’，但他们每次都能察觉。”











因为工作量太大，两人经常全年无休。每季《权力的游戏》都会在几个国家同时拍摄，演员上百人，剧组几千人……两人不止一次公开表示，一切都搞定后最想做的事是补点觉。





当然，为《权力的游戏》剧本做出贡献的编剧还有好几位（所以为“烂尾”背锅的也不应只有两人），比如Bryan Cogman、Dave Hill 等，也包括乔治·R·R·马丁。





马丁开始答应为每季写一集剧本，但第四季后就没动笔了。他的理由是要专心把小说写完，然而并没有说到做到。马丁倒是曾点赞剧中有些角色比原著更立体、更深刻，比如娜塔莉亚·特纳饰演的Osha和西贝尔·凯基莉饰演的Shae。







片场照





这里要多提一句乔治·R·R·马丁，虽然他的书还没有写完，但后续情节的构思已经在脑子里了。大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯曾透露，为了剧集的完结，马丁已经提前把书中的结局告诉了他们。所以第八季的故事脉络，应该基本上受到马丁的认可。





除了编剧和制片，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯还参与了少量导演工作。八季《权力的游戏》中，两人共执导了三集，都是联手执导。这三集分别是第三季第三集、第四季第一集、第八季第六集（把大结局留给自己也是非常有私心了）。虽然是联合执导，两人喜欢用抛硬币的方式决定具体由谁来署名。





神剧终结，悲欣交集

“我们首次向HBO推荐该剧的时候就有这种感觉，我们想要拍一部70小时长的电影。事实上，应该是73个小时，但开头、中间几乎不变，现在即将迎来它的结局。”





“我们希望观众喜欢它，这对我们很重要，我们为这部剧付出了11年时间。”





“从最开始我们就考虑如何结尾，一个故事如果没有好结尾就不是好故事，我们有很大压力。”





“播完大结局时，我会喝个酩酊大醉，远离互联网。”





……











在谈到自己为之努力了十几年的作品迎来终结时，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯都有些伤感，同时也很慌乱。不知道最近观众的反馈是否让他们压力更大了。





不管你喜不喜欢《权力的游戏》最终季结束的方式，相信HBO是绝对不会重拍的。世间最美好的事物都是无法反复出现的，《权力的游戏》带给观众的震撼和缺憾都是它不可缺少的一部分。





对于观众，好消息是HBO已经考虑打造 《权力的游戏》的衍生剧，“权游”世界里的故事还没有终结（马丁老爷子的书还没写完呢，也不知道还能不能……）。





对于大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯，好消息是《权力的游戏》之后他们已经找好了新的工作——担任新《星球大战》三部曲第一部的编剧和制片人。从电视剧转战电影，不知两位“大佬”能否挽回观众的心？