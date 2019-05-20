《机动战士高达NT》剧场版电影即将引进内地，1979年第一部机动战士高达动画在日本播出，时至今日已整整过去了40年，这是“高达”剧场版电影首次登陆中国银幕。





1979年4月7日，第一部机动战士高达动画在日本播出，时至今日已整整过去了40年。目前，高达系列涵盖了电视动画、OVA、剧场版动画在内的各类动画作品，相继衍生出了模型手办、漫画、小说、游戏等周边产品不计其数，影响力覆盖全世界，高达已成为日本动漫文化的象征与代表之一。













作为UC宇宙的延续，故事时间线紧接U.C.0097时期，拉普拉斯事变后，作为战乱发生源的两架独角兽高达被秘密封印。当人们逐渐忘记这种威胁时，拥有颠覆世界秩序力量的RX-0独角兽三号机“菲尼克斯”却突然现身地圈，引得地球联邦局、袖章以及路欧商会三方势力相继争夺。





在先导预告中，各种新角色、新机型、新武器逐一露面。商会痴迷于研究能够发挥人类极限的精神感应框架；而背负永生秘密的奇迹之子，拥有依靠自我意识就能操控机体的神秘力量。









在最新释出的先导海报中，男主角携RX-93V高达试作机登场，背景中独角兽三号机的光芒若隐若现，随之飘散的羽翼仿佛在暗示着两者间微妙的联系。





预告中可以看出独角兽三号机在形象和机体性能设定上都做了较大改变，通体涂装为金色，头部的角为乌冠状，前额部分有类似喙的设计，机体在装备两枚武装战甲DE的基础上追加了尾羽的部分，名为“凤凰”。值得一提的是，凤凰号在开启毁灭模式后，精神感应骨架便随之发出淡淡的蓝光，搭配金光熠熠的造型，十分酷炫。





莉塔·贝尔纳尔





米谢儿·卢欧





乔纳·巴修塔