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《我的青春都是你》曝"520告白"番外特辑

宋威龙VS宋芸桦 学霸学渣告白惊喜连连

2019-05-20 10:31:45 来源：Mtime时光网

《我的青春都是你》曝"520告白"番外特辑，宋威龙、宋芸桦饰演的学霸和学渣，各自给出了甜蜜十足的满分答案。
       

《我的青春都是你》“不分手”版海报

时光网讯柴智屏监制、新锐导演周彤代梦颖执导，宋芸桦宋威龙联袂出演的《我的青春都是你》将于今夏6月21日登陆全国院线，今日曝光“520独特的告白”小剧场，学霸方予可和学渣周林林面对分别抛给他们为什么要当学霸和甘愿当差生的问题，各自给出了甜蜜十足的满分答案，在520这个全民告白日里，挑动起你身上每一个恋爱细胞。

       在《我的青春都是你》“520独特的告白”小剧场里，在黑板前一脸自信解题的方予可，面对“为什么想当学霸？”这个问题非常笃定地说出了他的学霸宣言：“因为不想让她问别人问题。”如此甜到鼾的答案一经学霸方予可说出，可谓杀伤力十足，瞬间直击所有人的少女心。

       学渣少女周林林的告白也丝毫不落下风，她遇到的问题是“为什么甘愿当差生？”，周林林对此的回答同样给出一记甜蜜暴击，“因为想去问他问题。”学霸学渣的高甜宣言甜煞众人，少年人的悸动和美好如初的青春爱恋一览无遗。在520这个最佳告白日里，方予可和周林林已为你做了最佳示范，大撒狗粮的同时又透出满满的青春气息。

       

周林林和钢牙学霸方予可

《我的青春都是你》曝光的“520独特的告白”小剧场，男女主的高甜520告白清新脱俗又别具一格，青春荷尔蒙气息扑面而来。宋威龙在采访中透露，此部电影中的吻戏是他的银幕初吻，所以拍摄时会很尴尬，也会心跳加快

       导演周彤在采访中说道：“我们所有人都很年轻，沐浴着阳光享受着爱情，我们不打怀念牌，就欢欢乐乐谈一场恋爱！”抓紧时间享受当下享受青春，这个毕业季带上你甜度满满的告白宣言，鼓足勇气去向喜欢的人告白吧！

       《我的青春都是你》将于6月21日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我的青春都是你
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导演：周彤

主演：宋芸桦 宋威龙

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