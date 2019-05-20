《我的青春都是你》曝"520告白"番外特辑，宋威龙、宋芸桦饰演的学霸和学渣，各自给出了甜蜜十足的满分答案。





在《我的青春都是你》“520独特的告白”小剧场里，在黑板前一脸自信解题的方予可，面对“为什么想当学霸？”这个问题非常笃定地说出了他的学霸宣言：“因为不想让她问别人问题。”如此甜到鼾的答案一经学霸方予可说出，可谓杀伤力十足，瞬间直击所有人的少女心。





学渣少女周林林的告白也丝毫不落下风，她遇到的问题是“为什么甘愿当差生？”，周林林对此的回答同样给出一记甜蜜暴击，“因为想去问他问题。”学霸学渣的高甜宣言甜煞众人，少年人的悸动和美好如初的青春爱恋一览无遗。在520这个最佳告白日里，方予可和周林林已为你做了最佳示范，大撒狗粮的同时又透出满满的青春气息。





周林林和钢牙学霸方予可 《我的青春都是你》曝光的“520独特的告白”小剧场，男女主的高甜520告白清新脱俗又别具一格，青春荷尔蒙气息扑面而来。宋威龙在采访中透露，此部电影中的吻戏是他的银幕初吻，所以拍摄时会很尴尬，也会心跳加快





导演周彤在采访中说道：“我们所有人都很年轻，沐浴着阳光享受着爱情，我们不打怀念牌，就欢欢乐乐谈一场恋爱！”抓紧时间享受当下享受青春，这个毕业季带上你甜度满满的告白宣言，鼓足勇气去向喜欢的人告白吧！





《我的青春都是你》将于6月21日全国上映。