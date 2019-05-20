



该片由哲学大导泰伦斯·马力克执导，取材自真实历史事件，讲述奥地利士兵弗兰茨·杰格斯泰德(奧古斯特·迪赫饰)因在二战时期拒绝为纳粹德国而战，最终被判死刑。





















奚梦瑶身穿纱裙体态轻盈尽展纤细身材，此前的怀孕传闻似乎也不攻自破；丸子头气质冷艳超模范儿十足。马思纯穿一袭简约款黑裙满屏高级感，挥手回眸灿笑甜skr人。古力娜扎穿吊带礼服优雅复古，侧颜精致美如画。