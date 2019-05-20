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娜扎奚梦瑶等亮相"隐秘的生活"红毯

马思纯黑裙简约 阿兰德龙惊喜亮相气势足

2019-05-20 10:49:32 来源：Mtime时光网

泰伦斯·马力克执《隐秘的生活》戛纳首映礼举行，阿兰德龙、奚梦瑶、马思纯、古力娜扎等亮相。
　　时光网讯 当地时间2019年5月19日，第72届戛纳国际电影节，电影《隐秘的生活》举行首映礼。



　　该片由哲学大导泰伦斯·马力克执导，取材自真实历史事件，讲述奥地利士兵弗兰茨·杰格斯泰德(奧古斯特·迪赫饰)因在二战时期拒绝为纳粹德国而战，最终被判死刑。






　　该片得到众多明星捧场，中国女星奚梦瑶马思纯古力娜扎等都美艳亮相；头发花白的阿兰·德龙也惊喜现身。

　　奚梦瑶身穿纱裙体态轻盈尽展纤细身材，此前的怀孕传闻似乎也不攻自破；丸子头气质冷艳超模范儿十足。马思纯穿一袭简约款黑裙满屏高级感，挥手回眸灿笑甜skr人。古力娜扎穿吊带礼服优雅复古，侧颜精致美如画。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 隐秘的生活 戛纳 首映礼 奚梦瑶 娜扎 马思纯
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