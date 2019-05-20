郭帆表示：“如果按照好莱坞中上游水准作为标准，我们当前的拍摄制作差距大概是25—30年，特效差距稍微短一些，大概15年左右。很长一段时间我都会制作和科幻有关的电影。”



时光网讯 由中国电影基金会—吴天明青年电影专项基金携手看电影国际共同举办的“中国放映·未来”青年电影长片展映活动，为戛纳再添一抹中国红。5月16、17两日的长片展映活动里，导演松太加执导的《阿拉姜色》和郭帆执导的中国科幻《流浪地球》与欧洲观众见面。郭帆再次谈到中国科幻与好莱坞的差距：拍摄制作水平相差25-30年，特效相差15年。 由中国电影基金会—吴天明青年电影专项基金携手看电影国际共同举办的“中国放映·未来”青年电影长片展映活动，为戛纳再添一抹中国红。5月16、17两日的长片展映活动里，

















有观众对于如何通过3000万欧元制作成本打造《流浪地球》颇感兴趣，郭导表示：“如果按照好莱坞中上游水准作为标准，我们当前的拍摄制作差距大概是25—30年，特效差距稍微短一些，大概15年左右。很长一段时间我都会制作和科幻有关的电影，而拍摄《流浪地球》让我感受到了从拍摄到制作特效方面中国和好莱坞的差距，道阻且长。而完成《流浪地球》的7000人团队4年来日夜兼程的努力正是影片能够在3000万欧元制作成本基础上得以展现震撼效果的原因。”











谈到拍摄困难，郭导回答：“拍摄电影最难的是信任，包括《流浪地球》，为什么合作现在的团队，是在4年时间里通过阶段性成绩来达成信任的。《流浪地球》从一开始的2个人到最后字幕里的7000人，不仅是大家对我的信任也是我对团队的信任。从一开始的不信任到彼此包容信任。整个过程像电影《流浪地球》本身，这是很艰难的部分。”





同为青年电影人，他也分享了自己作为导演的心路历程：“在一些关键节点会自我怀疑，《流浪地球》在快上映时还会有小的剪辑修改，当时每天只睡两三个小时，经常人生三问‘我是谁我在哪我在干什么’，虽然达成信任的过程是艰难的，但结果却是幸福的。”

据悉，目前《流浪地球》院线上映已经覆盖中国大陆，北美，韩国，新西兰和澳大利亚，随着Netflix协议的签订，网络部分可以上线190多个国家和地区。但郭导也对于影片当下的发行状况表示了遗憾，他觉得通过《流浪地球》可以得到更多发行方面的经验，以后在发行端要制定更为详尽的规划。











最后，郭帆用自己拍摄《流浪地球》的亲身体验分享：中国电影当下最亟待解决的并非建立宏大的世界观，而是电影工业化进程，要建立属于自己的工业化体系，寻找自己“顺手的工具”，而非套用好莱坞成熟工业体系，那也许并不适合中国电影未来。









而在法国时间5月16日在戛纳电影宫Riviera 1展映的中国影片《阿拉姜色》，其从微观写实角度透视信仰、生死与家庭内在联系。导演松太加表示：“我想表达人的复杂性，这个故事是一个继父接纳孩子、现任谅解前任的过程，也是一个‘男人变成男人’的过程。”



