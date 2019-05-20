时光网讯
由中国电影基金会—吴天明青年电影专项基金携手看电影国际共同举办的“中国放映·未来”青年电影长片展映活动，为戛纳再添一抹中国红。5月16、17两日的长片展映活动里，导演松太加执导的《阿拉姜色》和郭帆执导的中国科幻《流浪地球》与欧洲观众见面。郭帆再次谈到中国科幻与好莱坞的差距：拍摄制作水平相差25-30年，特效相差15年。
郭帆表示，拍摄科幻电影的动因源于他自幼喜爱科幻电影，他的首部影片《李献计历险记》
已经包含科幻元素，之后有机会做科幻电影便义无反顾的投入其中。
“我做导演很大部分原因是要做科幻电影；其次是14年拍完《同桌的你》
，受电影局派遣去好莱坞学习，电影局希望通过学习让青年导演看到中国电影工业和好莱坞电影工业的差距，我们也确实看到了这之间的差距。”
有观众对于如何通过3000万欧元制作成本打造《流浪地球》颇感兴趣，郭导表示：“如果按照好莱坞中上游水准作为标准，我们当前的拍摄制作差距大概是25—30年，特效差距稍微短一些，大概15年左右。很长一段时间我都会制作和科幻有关的电影，而拍摄《流浪地球》让我感受到了从拍摄到制作特效方面中国和好莱坞的差距，道阻且长。而完成《流浪地球》的7000人团队4年来日夜兼程的努力正是影片能够在3000万欧元制作成本基础上得以展现震撼效果的原因。”
谈到拍摄困难，郭导回答：“拍摄电影最难的是信任，包括《流浪地球》，为什么合作现在的团队，是在4年时间里通过阶段性成绩来达成信任的。《流浪地球》从一开始的2个人到最后字幕里的7000人，不仅是大家对我的信任也是我对团队的信任。从一开始的不信任到彼此包容信任。整个过程像电影《流浪地球》本身，这是很艰难的部分。”
同为青年电影人，他也分享了自己作为导演的心路历程：“在一些关键节点会自我怀疑，《流浪地球》在快上映时还会有小的剪辑修改，当时每天只睡两三个小时，经常人生三问‘我是谁我在哪我在干什么’，虽然达成信任的过程是艰难的，但结果却是幸福的。”
据悉，目前《流浪地球》院线上映已经覆盖中国大陆，北美，韩国，新西兰和澳大利亚，随着Netflix协议的签订，网络部分可以上线190多个国家和地区。但郭导也对于影片当下的发行状况表示了遗憾，他觉得通过《流浪地球》可以得到更多发行方面的经验，以后在发行端要制定更为详尽的规划。
最后，郭帆用自己拍摄《流浪地球》的亲身体验分享：中国电影当下最亟待解决的并非建立宏大的世界观，而是电影工业化进程，要建立属于自己的工业化体系，寻找自己“顺手的工具”，而非套用好莱坞成熟工业体系，那也许并不适合中国电影未来。
而在法国时间5月16日在戛纳电影宫Riviera 1展映的中国影片《阿拉姜色》，其从微观写实角度透视信仰、生死与家庭内在联系。导演松太加表示：“我想表达人的复杂性，这个故事是一个继父接纳孩子、现任谅解前任的过程，也是一个‘男人变成男人’的过程。”