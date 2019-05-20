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寡姐520传喜讯与交往两年男友订婚

2006年SNL节目首次见面 二人婚期尚未公布

2019-05-20 15:31:57 来源：Mtime时光网

寡姐科林·乔斯特于2017年5月被拍到在某party上拥吻，直到9月份恋情被坐实。


 　时光网讯 "寡姐"斯嘉丽·约翰逊520传喜讯，其代理人Marcel Pariseau确认寡姐已经与交往两年的男友科林·乔斯特订婚，后者是现任SNL的《新闻播报》主播，此前还曾陪伴寡姐现身《复仇者联盟4》的洛杉矶首映礼。

　　34岁的寡姐与36岁的科林·乔斯特已经交往两年。乔斯特毕业于常春藤名校哈佛大学，四度获得美国编剧工会奖，被视作电视圈才子。他目前担任NBC节目《新闻播报》的联合主持人，同时也是该节目的主要作者之一。乔斯特表示他与寡姐第一次见面是在2006年的一次《周六夜现场》节目中，当时寡姐第一次担任客串主持人，而乔斯特则刚刚加盟该节目。

寡姐和未婚夫科林·乔斯特

　　两人于2017年5月被拍到在某party上拥吻，然而直到9月份乔斯特接受采访时公开谈到了两人的关系，并坦言：“斯嘉丽很酷，我很开心，我感觉我是个非常幸运的男人。”也正是在9月，寡姐和前夫Romain Dauriac办完了离婚手续，并解决了三岁小女儿Rose Dorothy的抚养权问题。此后，寡姐和这位幸运的SNL小哥恋情坐实。

　　寡姐此前分别与瑞安·雷诺兹和法国记者Romain Cauriac有过两次婚姻。

　　与瑞安·雷诺兹的婚姻始于2008年，两年后分手。寡姐后来谈及离婚原因称：“我受不了控制欲很强和嫉妒心很重的男人，他们时时刻刻把女人看得紧紧的。如果是偶尔地查岗，我不会介意，但是如果无时无刻都紧盯着，这本身就是一种没有安全感的表现，这样的男人毫无魅力可言。”

　　寡姐后来又在2014年10月与交往不到一年的法国记者男友Romain Cauriac结婚，二人在婚前已诞下一女。2017年三月，寡姐诉请离婚，并为女儿的监护权大打官司。

　　如今寡姐再次觅得伴侣，而其主演的《复仇者联盟4》在全球票房大爆，可谓双喜临门。目前二人婚期尚未公布。

   编辑：ruo

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关键词： 斯嘉丽·约翰逊 订婚
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