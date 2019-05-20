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《哥斯拉2》发IMAX主创采访特辑

主创“复读机”式力荐 大银幕见证王者对决

2019-05-20 11:52:48 来源：Mtime时光网

作为哥斯拉“迷弟”的导演现场变身“复读机”力荐IMAX观影体验：“像这样一部拥有众多巨大怪兽的影片，去看IMAX版或许是最好的选择”。

《哥斯拉2》IMAX主创采访特辑

　　“怪兽宇宙”系列电影第三部巨制《哥斯拉2：怪兽之王》即将于5月31日以IMAX 3D格式在全国超600家IMAX影院公映。今日，IMAX发布影片主创采访特辑，导演迈克尔·道赫蒂、主演维拉·法梅加、“小11”米莉·博比·布朗在接受采访时畅聊IMAX 3D版感受，热情推荐观众去IMAX影院体验这场燃爆感官，怪兽群雄激燃酣战的王者争霸。

　　导演迈克尔·道赫蒂直言自己三四岁就已经知道了哥斯拉，作为哥斯拉“迷弟”的导演现场变身“复读机”力荐IMAX观影体验：“像这样一部拥有众多巨大怪兽的影片，去看IMAX版或许是最好的选择”，在他看来“影片中不乏特效，还有动作场景，当然还有巨型怪兽，因此你需要在超大银幕上去观赏，IMAX影院是你的绝佳选择”，“一定要去看IMAX 3D版”！

《哥斯拉2》IMAX海报

　　而谈及最精彩的IMAX瞬间，女主米莉·博比·布朗绘声绘色地讲到，“我觉得最不可思议的场景就是哥斯拉和基多拉迎面开战，你一定要在IMAX大银幕上看，只有看IMAX版，你才能看清他们有多逼真。”片花中哥斯拉与最强宿敌三头王者基多拉在雨中的对决令人屏息，三头基多拉残酷出招，一招锁喉将哥斯拉按到在地，令人肾上腺素狂飙的高燃瞬间令人期待IMAX大银幕上的这场恶战。

   编辑：边界

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