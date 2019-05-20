作为哥斯拉“迷弟”的导演现场变身“复读机”力荐IMAX观影体验：“像这样一部拥有众多巨大怪兽的影片，去看IMAX版或许是最好的选择”。





导演迈克尔·道赫蒂直言自己三四岁就已经知道了哥斯拉，作为哥斯拉“迷弟”的导演现场变身“复读机”力荐IMAX观影体验：“像这样一部拥有众多巨大怪兽的影片，去看IMAX版或许是最好的选择”，在他看来“影片中不乏特效，还有动作场景，当然还有巨型怪兽，因此你需要在超大银幕上去观赏，IMAX影院是你的绝佳选择”，“一定要去看IMAX 3D版”！



