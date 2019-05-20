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权游之后看这个?《西部世界》第三季预告

小粉帅气亮相遇到老熟人 神剧播出时间待定

2019-05-20 17:00:23 来源：Mtime时光网

《西部世界》第三季今日曝光首款预告，从预告来看第三季的故事将发生在园区外的真实世界。
　　时光网讯 《权力的游戏》今日完结，而HBO的另一神剧《西部世界》第三季立马发预告，可惜播出要等到明年。

　　《西部世界》第三季今日曝光首款预告，从预告来看这一季的故事将发生在园区外的真实世界，亚伦·保尔全新加盟，为了生存他必须干一些非法的勾当，而在预告里他也遇到了德洛丽丝。

　　《西部世界》第三季共十集，将于2020年推出，除了埃文·蕾切尔·伍德艾德·哈里斯泰莎·汤普森、等主演回归外，文森特·卡索也已加盟。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 西部世界
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