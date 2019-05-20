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郭敬明再拍电影！与落落打造奇幻爱情

电影《如果声音不记得》发布启动海报

2019-05-20 17:08:11 来源：Mtime时光网

郭敬明监制，郭敬明编剧，落落导演的电影《如果声音不记得》5月20日发布首款海报。



　　时光网讯   由青年作家落落同名中篇小说改编，郭敬明监制，郭敬明编剧，落落导演的电影《如果声音不记得》5月20日发布首款海报。据悉，经过两年多的筹备，电影目前已经进入开机准备阶段。

　　《如果声音不记得》原作选自落落经典中篇小说集《那些生命中温暖而美好的事情》，故事讲述了拥有控制声音的超能力的男主角辛唐（孙晨竣饰），在给父母扫墓时遇到了同校民歌系的女孩吉择（章若楠饰）。

　　吉择在墓地的出格行为令辛唐非常反感，辛唐的冷漠反应也让吉择很不喜欢。阴差阳错下，互相看不顺眼的两个人被意外地绑定在了一起。在被迫相处的过程中，辛唐意识到了自己对吉择的感情，吉择也慢慢敞开心扉。然而正当爱情甜蜜时，吉择黑暗的过往被揭开，同时辛唐超能力的秘密也被吉择察觉，这段感情又陷入了危机，两个人的命运注定被带向一个不平凡的远方。

　　《如果声音不记得》的故事建立在一个奇幻的设定上，男主角辛唐有特殊的超能力，女主角吉择也是一个“与众不同”的大学女生，二人因为各自的“秘密”而紧密联系在了一起。故事里有不少“甜炸少女心”的高糖互动，也延续了导演落落对现实问题的关注。

　　女主角吉择的黑暗过往，让她的大学生活备受影响。吉择和辛唐的这段爱情，在别人的议论和偏见下，也将面对更多的困难。吉择和辛唐将如何面对现实中种种不可逃避的问题，两人的感情又将走向何处，这一系列问题的答案有待揭开。

   编辑：hello王小羊

关键词： 如果声音不记得 海报
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