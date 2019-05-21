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不吐不快！《权力的游戏》最终季吐槽大会

大结局这样拍会更精彩 对这几个主角最满意

2019-05-21 07:41:59 来源：Mtime时光网

时光网内容中心的编辑+记者同事们，在刚刚看完《权力的游戏》之后，针对大结局，以及整部剧集，展开了讨论，这一次我们没有撕，而是理智客观地分析这部剧的成败得失。

　　时光网特稿 等了好久终于等到这一天！《权力的游戏》大结局正式播出，一部走过了八年多的长篇美剧，单集耗资超过1000万美元，在刚刚播出了第八季第6集之后，终于落下帷幕。

　　《权力的游戏》毫无疑问是近10年来在全球范围内反响最热烈的电视剧，这部剧几乎重新定义了电视剧的概念，很多人甚至觉得这部电视剧比好莱坞电影大片还要精彩。据外媒估算，美国大概有1000万民众周一翘班，为的就是在周日能够放肆看剧以及看完和好友们讨论剧情，保守估算，千万民众翘班带来的经济损失超过33亿美元！

制片人和作者乔治·马丁（中间的老者）

　　但是，伴随着《权力的游戏》最终季第八季的播出，争议之声就未曾断过。欧美网友超过100万甚至还在网上发起请愿，希望HBO重拍第八季，大家对第八季的第四集、第五集尤其不满意。

　　还有一种说法，《权力的游戏》从第六季开始就已经呈现烂尾的势头，拍到第八季草草收场也是早就预料到的事情。

　　2011年4月17日，《权力的游戏》第一季第一集在美国HBO电视台播出，这部电视剧根据乔治·R·R·马丁的原著小说《冰与火之歌》改编，小说已经出版了五卷，第一卷名为《权力的游戏》。不过，《权力的游戏》最终成为全剧的名字，想来倒也贴切。



　　8年过去了，《权力的游戏》最终季成功播出，但是小说《冰与火之歌》还是原封不动的五卷本，说好的第六卷和第七卷仍然没有出版的踪影。这样一部庞大内容的魔幻小说，长度几乎是《魔戒》的五倍，马丁老爷子的拖稿症也导致了剧集《权力的游戏》匆忙收尾。

　　在没有原著小说的基础上拍摄，《权力的游戏》第六季~第八季都是依靠乔治·马丁的故事大纲，剧情逐渐呈现骨干，精彩程度似乎也赶不上前五季。

　　但还是值得庆幸，毕竟制片人大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯凭借着大纲来完善剧本，苦苦支撑3季之后让《权力的游戏》成功收官。这不应该叫做烂尾，其他剧集烂尾都是边拍边编导致勉强结尾，《权力的游戏》编剧很早就知道故事结尾，而且用重金拍出了一个不错的结局。


　　那为何还有那么多观众不满意呢？

　　时光网内容中心的编辑+记者同事们，在刚刚看完《权力的游戏》之后，针对大结局，以及整部剧集，展开了讨论，这一次我们没有撕，而是理智客观地分析这部剧的成败得失。我们甚至还展开大胆的联想，如果我是编剧，我会用怎样的方式给出一个结局呢？

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※警告，以下全是剧透，没看点击啦※

作者：时光编辑部   编辑：汀

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关键词： 权力的游戏

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