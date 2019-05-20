时光网讯
对于克丽丝·梅斯来说，第一次担任主演的电影作品竟然名为《不可能的事》
，这多少带了些讽刺意味。这位38岁的女演员说她觉得自己整个人生就像是一个不可能的突破。
最初，她只是在《愚人善事》、《美国恐怖故事》这样的作品中担任配角，直到出演了丹·弗格曼制作的《我们这一天》
，她才算是迎来了真正的突破，在这部热门剧集中，她饰演了凯特·皮尔森，凭借这个角色，她获得了2017年金球奖和艾美奖最佳女配角提名。
《不可能的事》改编自真实事件，NBA球星斯蒂芬·库里也参与了制作。故事围绕着一对密苏里小镇上的夫妻展开，乔伊斯（梅斯 饰）和布莱恩·史密斯（乔什·卢卡斯
饰）夫妇收养了一个儿子约翰（马塞尔·鲁伊斯
饰），他14岁那年跌进了一个冰湖，陷入昏迷，命悬一线，希望渺茫，这对夫妻一边依靠着自己的宗教信仰，一边又有所挣扎。
这个角色总是充满希望，很积极，刚好完美体现了梅斯私下的性格。因为你听她说起自己的故事的时候——实际上她小时候由于父亲是海军，所以他们一家被派驻到了日本生活——感觉就像被她领着去参观一座充满惊叹与欣赏的花园一样。她提到每一位帮她闯进好莱坞的朋友和偶然遇到的人，都会面带微笑，对他们表示感恩。
在10岁之前，她们一家搬回了佛罗里达州盖恩斯维尔，然后父母离婚，母亲再婚，继父原本就带着两个孩子，后来母亲与继父又生了两个孩子。就是在这里，这个离美国演艺中心几千公里外的地方，从来没接触过影视行业的梅斯第一次有了想要成为女演员的梦想。
梅斯接受时光网专访
最近一个晴天，时光网记者在洛杉矶采访到了梅斯本人。我们在西好莱坞酒店 一起喝着咖啡，谈论了她出演《不可能的事》（包括与库里的见面）和《我们这一天》的经历，她的个人生活，演艺道路等等。下面是这次30分钟的对话的精华内容：
真实赋予影片打动人心的力量
Mtime：你第一次听到《不可能的事》这个故事是什么时候？
克丽丝·梅斯：第一次听说应该是大概四年前，在新闻报道里。跟那些不爱看新闻，认为新闻整体而言挺令人沮丧的人们不一样，我看到这个故事的时候却觉得，“这是怎么一回事？太神奇了！”我当然相信奇迹，因为我自己就是一个。而且我还发现这个故事一直萦绕在我脑海里。
我跟我们的制作人DeVon Franklin进行了一次大致的会议，当时我还不知道我们要做的就是这个故事。我跟我妈妈之间有些过往——两年前她中风了，当时我跟她的医生说，“你不了解我妈妈，但是如果你不能积极对待她的状况，就别做她的医生。”有意思的是，这就是乔伊斯对约翰的医生说的话，几乎一模一样。
我当时觉得，“我必须得加入进来，我要成为这个故事的一部分。”只不过我没想过自己真的能饰演乔伊斯。
Mtime：你说自己本身就是个奇迹，是从哪方面来看的？
克丽丝·梅斯：嗯，其实说起来，我能跟你坐在这间屋子里，谈论我演了一部非常好的电视剧，又在一部电影里担任主角，这本来挺不可思议的。我没去过艺术学校，也没有人支持或者鼓励我。我是在偶然间遇到我的第一位经纪人的，当时我妹妹想当模特，所以我带她去了盖恩斯维尔的一家假日酒店。
我觉得我身上发生的所有事对我而言都像是奇迹一样，因为太不合理了。我很感恩，但到现在我都想不通为什么这些事能发生。
Mtime：《不可能的事》改编自真实的故事，你觉得这会让电影更有力量，或者更有戏剧性共鸣吗？
克丽丝·梅斯：当然会。我觉得，这很符合当下的现实。我们都在寻找希望，希望得到启发，想要找到归属感。而这正是这部电影的美妙之处。没错，乔伊斯的确为约翰祈祷了，但是直到她放下自我，开始相信别人，愿意接纳社区的人们，并且让他们陪伴自己，孩子才渐渐好起来。
我认为这证明了，一群人比一个人力量大，比起不同，我们之间更多的还是相同之处，我们需要彼此，特别是现在。