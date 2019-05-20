《不可能的事》女主克丽丝·梅斯向时光网讲述了自己第一次主演电影的感受以及她个人生活的独特经历。













这个角色总是充满希望，很积极，刚好完美体现了梅斯私下的性格。因为你听她说起自己的故事的时候——实际上她小时候由于父亲是海军，所以他们一家被派驻到了日本生活——感觉就像被她领着去参观一座充满惊叹与欣赏的花园一样。她提到每一位帮她闯进好莱坞的朋友和偶然遇到的人，都会面带微笑，对他们表示感恩。





在10岁之前，她们一家搬回了佛罗里达州盖恩斯维尔，然后父母离婚，母亲再婚，继父原本就带着两个孩子，后来母亲与继父又生了两个孩子。就是在这里，这个离美国演艺中心几千公里外的地方，从来没接触过影视行业的梅斯第一次有了想要成为女演员的梦想。







梅斯接受时光网专访





最近一个晴天，时光网记者在洛杉矶采访到了梅斯本人。我们在西好莱坞酒店 一起喝着咖啡，谈论了她出演《不可能的事》（包括与库里的见面）和《我们这一天》的经历，她的个人生活，演艺道路等等。下面是这次30分钟的对话的精华内容：





“我”与这部故事都是个“奇迹”

真实赋予影片打动人心的力量

Mtime：你第一次听到《不可能的事》这个故事是什么时候？





克丽丝·梅斯：第一次听说应该是大概四年前，在新闻报道里。跟那些不爱看新闻，认为新闻整体而言挺令人沮丧的人们不一样，我看到这个故事的时候却觉得，“这是怎么一回事？太神奇了！”我当然相信奇迹，因为我自己就是一个。而且我还发现这个故事一直萦绕在我脑海里。











我跟我们的制作人DeVon Franklin进行了一次大致的会议，当时我还不知道我们要做的就是这个故事。我跟我妈妈之间有些过往——两年前她中风了，当时我跟她的医生说，“你不了解我妈妈，但是如果你不能积极对待她的状况，就别做她的医生。”有意思的是，这就是乔伊斯对约翰的医生说的话，几乎一模一样。





我当时觉得，“我必须得加入进来，我要成为这个故事的一部分。”只不过我没想过自己真的能饰演乔伊斯。





Mtime：你说自己本身就是个奇迹，是从哪方面来看的？





克丽丝·梅斯：嗯，其实说起来，我能跟你坐在这间屋子里，谈论我演了一部非常好的电视剧，又在一部电影里担任主角，这本来挺不可思议的。我没去过艺术学校，也没有人支持或者鼓励我。我是在偶然间遇到我的第一位经纪人的，当时我妹妹想当模特，所以我带她去了盖恩斯维尔的一家假日酒店。





我觉得我身上发生的所有事对我而言都像是奇迹一样，因为太不合理了。我很感恩，但到现在我都想不通为什么这些事能发生。











Mtime：《不可能的事》改编自真实的故事，你觉得这会让电影更有力量，或者更有戏剧性共鸣吗？





克丽丝·梅斯：当然会。我觉得，这很符合当下的现实。我们都在寻找希望，希望得到启发，想要找到归属感。而这正是这部电影的美妙之处。没错，乔伊斯的确为约翰祈祷了，但是直到她放下自我，开始相信别人，愿意接纳社区的人们，并且让他们陪伴自己，孩子才渐渐好起来。





我认为这证明了，一群人比一个人力量大，比起不同，我们之间更多的还是相同之处，我们需要彼此，特别是现在。



