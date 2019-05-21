时光网戛纳讯
一行行鲜红的花朵，与杰茜卡·豪丝娜
冰冷、无情、令人不安的恐怖电影《小小乔》
形成了鲜明对比，本片日前在戛纳电影节的主竞赛单元进行了首映。在一间巨大的实验室中，几百束经过人工编译基因的植物被紧紧摆放在一起，供人们欣赏，以愉悦身心。但它们真的会使我们快乐吗？在看完《小小乔》后，观众们看到那些花束时，可能再也不会感到愉悦了。
英国演员艾米丽·比查姆
（代表作《达芙妮》）饰演Alice，是一位杰出的生物学家。她为一家因各种目的制造各种新型植物的公司工作，但主要是为了利润。她目前的项目是研制一种花，可以散发出使人乐观的气味。如果成功，便会制造上百万的利益，并使抗抑郁药物显得多余。
生物学家Alice
“本喵”本·威士肖
饰演盲目跟从Alice的科学家同事Chris，凯瑞·福克斯
饰演较为年长的同事Bella，她刚刚从一次崩溃中走出，还喜欢带着自己的狗Bello一起工作。当这只小狗走失，又以露齿嗥叫的恶犬姿态再次出现时，我们才开始怀疑一切并没有那么美好。据Bello的主人说，它再也不是从前那个样子了。Alice有个12岁的聪明儿子，名叫Joe（基特·康纳
饰）。
她违反实验室严格的安保规定，带了一株长有红色刺状叶子的植物回家给儿子，并告诉他，这株植物会对情感和对话作出反应。他们将其命名为“小小乔”，然后男孩就开始对它说话了。同时，Bella坚信现在已经普遍命名为小小乔的植物，是造成爱犬性格变化的原因，因为狗狗吸入了那种花散出的花粉。
“小小乔”的花
一开始，Alice对此不屑一顾——她觉得Bella充满了幻觉；但当她儿子从一个乖巧男孩变成一个好辩的顽童，同事Chris也开始渐渐发生变化时，她才开始担心，自己是不是制造出了一种怪物。
导演豪丝娜生于奥地利，2001年，她带着自己广受赞誉的作品《任性天使》
在戛纳电影节的一种“关注单元”首次亮相；她还凭借《神迹疑云》
（2009）赢得了影评人的欢呼。她用摄影机对着小小乔慢慢摇过，时不时地向我们展现那些植物对于他人侵犯自己领地的表现。所有吸入那种花粉的人，都变成了那些植物的狂热保护者——尽管那些花好像没做什么，但它们无疑是灾难性的。
导演的《任性天使》早年间也是亮相了戛纳“一种关注”
《小小乔》就像是《三尖树时代》
和《天外魔花》
那样的怀旧式科幻惊悚片
——来自外太空的外星植物入侵，在《天外魔花》中，那些植物更是能把人类变为丧尸。在这部电影中，变化是微妙但吓人的——受到感染的人只是与前一代的自己有着轻微的差别，并一直坚称自己是快乐的，片中并没有许多让大部分主流观众觉得真实可怕的镜头
。
豪丝娜的电影有意识地被拍成枯燥乏味的样子，以坚硬冰冷的表面对比鲜红的花朵；配乐也是时不时的尖锐刺耳，这让观众觉得会有大场面到来，但实际上什么也没有。尽管如此，本片还是引人深思——特别是基因工程食品的主题，还有社会上越来越被广泛使用的改善情绪类药品。表演也非常有力，尤其是比查姆和饰演她儿子的小演员。
主创们走上红毯，本喵由于拍戏没能前往
《小小乔》在戛纳受到了褒贬不一的评价。《综艺》给出了好评：“你对于《小小乔》的态度，可能取决于你对于抗抑郁药物的态度——你觉得那是绝对的好东西？还是大药厂（以及那些作为它们市场营销/推手的精神治疗公司）纯利益驱动的阴谋？亦或是这两种态度之间。”
“但由于你在媒体上所看到的，对精神类药物文化的直接批判实在太少，这可能可以被归为恐怖电影——尽管这部电影拥有令人震惊的精致，也是一部低调的艺术片。对于一个由痴迷于健康、不计代价的人类所组成的社会，或许恐怖片才是呈现那些盲点问题的最佳方式。”
《卫报》称豪丝娜的这部影片是戛纳最受期待的作品之一，因为她呈现的作品非常迷人。但也有影评人说他对本片“很失望”，还说其呈现方式“并没有任何吸引人的戏剧风格”。
《卫报》满分五星只给了2颗星
场刊评分：2.3