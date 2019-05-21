本·威士肖的新作《小小乔》亮相戛纳主竞赛单元，这部展现了外星入侵植物改变人类情绪的影片，在电影节上得到了褒贬不一的评价。







时光网戛纳讯











生物学家Alice









她违反实验室严格的安保规定，带了一株长有红色刺状叶子的植物回家给儿子，并告诉他，这株植物会对情感和对话作出反应。他们将其命名为“小小乔”，然后男孩就开始对它说话了。同时，Bella坚信现在已经普遍命名为小小乔的植物，是造成爱犬性格变化的原因，因为狗狗吸入了那种花散出的花粉。







“小小乔”的花





一开始，Alice对此不屑一顾——她觉得Bella充满了幻觉；但当她儿子从一个乖巧男孩变成一个好辩的顽童，同事Chris也开始渐渐发生变化时，她才开始担心，自己是不是制造出了一种怪物。











导演的《任性天使》早年间也是亮相了戛纳“一种关注”









豪丝娜的电影有意识地被拍成枯燥乏味的样子，以坚硬冰冷的表面对比鲜红的花朵；配乐也是时不时的尖锐刺耳，这让观众觉得会有大场面到来，但实际上什么也没有。尽管如此，本片还是引人深思——特别是基因工程食品的主题，还有社会上越来越被广泛使用的改善情绪类药品。表演也非常有力，尤其是比查姆和饰演她儿子的小演员。







主创们走上红毯，本喵由于拍戏没能前往





《小小乔》在戛纳受到了褒贬不一的评价。《综艺》给出了好评：“你对于《小小乔》的态度，可能取决于你对于抗抑郁药物的态度——你觉得那是绝对的好东西？还是大药厂（以及那些作为它们市场营销/推手的精神治疗公司）纯利益驱动的阴谋？亦或是这两种态度之间。”





“但由于你在媒体上所看到的，对精神类药物文化的直接批判实在太少，这可能可以被归为恐怖电影——尽管这部电影拥有令人震惊的精致，也是一部低调的艺术片。对于一个由痴迷于健康、不计代价的人类所组成的社会，或许恐怖片才是呈现那些盲点问题的最佳方式。”





《卫报》称豪丝娜的这部影片是戛纳最受期待的作品之一，因为她呈现的作品非常迷人。但也有影评人说他对本片“很失望”，还说其呈现方式“并没有任何吸引人的戏剧风格”。







《卫报》满分五星只给了2颗星





场刊评分：2.3