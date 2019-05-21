然而，这部影片2小时53分钟的片长还是过于久了，如果能重新剪辑一下，控制马力克一些冗余的内容会更好——在头一个小时里，重复的镜头太多了，这使得叙事显得沉闷缓慢，甚至有失去观众注意力的风险。如果真的因此让观众看不下去，那真的是遗憾，因为本片最后三分之一非常动人。观众们如果能坚持看完，一定会觉得这很值得。

马力克使用那些展现努力工作、相爱的年轻夫妇的画面，缓慢、充分地表现了他们简单却充实的生活。他们的劳动很艰苦，但是是值得的；阿尔卑斯山脚下的乡下生活十分悠闲，他们居住的基督徒社区中，人们也紧密联系，欣欣向荣，但他们看似天堂般的生活却危机四伏。



马力克在本片片场





马力克运用黑白新闻短片式的镜头，穿插展现了那些希特勒崛起的早期时光。奥地利那时已被吞并，当战争爆发，弗兰茨不情愿地去到法国打仗，他的妻子和妻子的姐妹则留下经营农场。他写信问妻子：“我们的国家都发生了什么？”我们知道，这并不是一个与纳粹同流合污的男人。





马力克喜欢用话外音的方式，但他又一次有点滥用这一方式了——画外音在弗兰茨和他妻子间不停地转换，如果能让角色间直接对话，效果可能会更好。在纳粹确保了对法国的胜利后，农民们被免除兵役，并被允许回到家乡工作。一回到家，弗兰茨就开始对妻子和当地神父说，自己不相信战争或纳粹能解决问题。神父提醒他，如果在公共场合把这些都说出来，他可能会被枪决。







本片从头到尾的摄影都非常美





但弗兰茨的内心骚动，他的宗教信仰使他拒绝屈服于来自村子几乎所有人的压力——他们已经接受了那种民族社会主义，有些人还乐于如此，这使他不可避免地要做出选择，而这种选择，就是最后的牺牲。





迪赫把这个正派、安静、虔诚的男人刻画得令人意外，他就是不能相信自己认为是根本性错误的事情。在他拒绝签署一个宣誓效忠纳粹政权的文件后，他被逮捕，并送往柏林的一家监狱，还被贴上了叛徒的标签。他被殴打，被羞辱；但即使在那，他还是付出并得到了一些小小的善举。在当时的德国和奥地利，甚至受恶魔控制的整个欧洲，这意义相当重大。





《隐秘的生活》片段 他的妻子被之前那些所谓的邻居朋友疏远了，他们之间的分离也使她心碎。至少在一开始，她也想的是，如果丈夫能变通一下，就能回家了，这样她也会开心。

这并不是在剧透——这个故事毕竟是基于一个男人真实的生命与死亡，他被天主教会宣布为烈士。这里必须要说，在弗兰茨行刑前，他被给予了最后一次妥协的机会，这场戏是马力克多年来拍得最好的场景之一。









这部影片在戛纳收到的评价大多是正面的，《Indiewire》说道：“马力克终于重新找到了自己的信仰，并脚踏实地。”《综艺》说这部影片看起来感觉“令人震惊地有意义”，而且是他自《生命之树》后的最佳。







《生命之树》拿了金棕榈





场刊评分：2.5