高希希执导新片《八子》定档6月21日上映，该片讲述了赣南中央苏区当年一位普普通通却深明大义的母亲，将八个儿子全部送上战场的故事。





中国近代史是一部写满了磨难与不屈的伟大史诗。据统计，被称为新中国“红色摇篮”的赣南中央苏区当年总计有33余万人参加红军，60余万人参加赤卫队等支前作战，有名有姓的烈士达10.82万人，可谓“家家有烈士，户户埋忠骨”。而一位普普通通却深明大义的母亲将八个儿子全部送上战场的事例，正是当时赣南苏区人民群众支援革命的一个真实缩影。









“血肉铸山河，英雄永不朽。”“倒计时30天”首次发布的概念海报，以冷峻的色调和极富视觉冲击力的爆炸场景渲染出战争的残酷与悲壮。一只充满力量却又创痕密布的手臂紧握枪柄，似乎随时准备扣响扳机。气壮山河的热血感、生死一线的危机感、誓不低头的荷尔蒙气息迎面袭来。





而六道鲜血淋漓的刀疤尤其触目惊心———每牺牲一个弟弟，痛失手足的杨大牛就会在手臂上刻下一道深深的伤痕。而当整整齐齐的八兄弟最后只剩下长兄幼弟，无情战火所带来的切肤之痛可谓催人泪下。





电影《八子》将于6月21日全国院线热血上映。