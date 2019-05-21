网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

高希希执导新片《八子》定档6.21

首发概念海报致敬英雄 八个儿子齐上战场

2019-05-21 09:21:53 来源：Mtime时光网

高希希执导新片《八子》定档6月21日上映，该片讲述了赣南中央苏区当年一位普普通通却深明大义的母亲，将八个儿子全部送上战场的故事。
       

电影《八子》概念海报

时光网讯 5月21日，根据赣南中央苏区真实历史事件改编的战争题材影片《八子》首发概念海报，正式宣布定档6月21日。该片由著名导演高希希执导，编剧董哲执笔，著名演员刘端端邵兵岳红何润东程媛媛于滨高志强等鼎力加盟，打造2019战争史诗片。据悉，《八子》已被国家电影局列为“庆祝新中国成立70周年献礼影片”。

       中国近代史是一部写满了磨难与不屈的伟大史诗。据统计，被称为新中国“红色摇篮”的赣南中央苏区当年总计有33余万人参加红军，60余万人参加赤卫队等支前作战，有名有姓的烈士达10.82万人，可谓“家家有烈士，户户埋忠骨”。而一位普普通通却深明大义的母亲将八个儿子全部送上战场的事例，正是当时赣南苏区人民群众支援革命的一个真实缩影。

       影片《八子》以1934年秋红军第五次反围剿进入最艰难时期为背景，讲述了排长杨大牛（邵兵 饰）在六个弟弟全部壮烈牺牲后，带领全排战士包括最小的弟弟满崽（刘端端饰）历经数次以寡敌众的激烈战斗，与敌人浴血肉搏拼至最后一刻、最后一人的悲壮故事。

       “血肉铸山河，英雄永不朽。”“倒计时30天”首次发布的概念海报，以冷峻的色调和极富视觉冲击力的爆炸场景渲染出战争的残酷与悲壮。一只充满力量却又创痕密布的手臂紧握枪柄，似乎随时准备扣响扳机。气壮山河的热血感、生死一线的危机感、誓不低头的荷尔蒙气息迎面袭来。

       而六道鲜血淋漓的刀疤尤其触目惊心———每牺牲一个弟弟，痛失手足的杨大牛就会在手臂上刻下一道深深的伤痕。而当整整齐齐的八兄弟最后只剩下长兄幼弟，无情战火所带来的切肤之痛可谓催人泪下。

       电影《八子》将于6月21日全国院线热血上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 八子 高希希
关注时光网微信

相关电影/影人

八子

八子 (2019)

0.0

导演：高希希

在线播放

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

李宇春&景甜亮相《悲惨世界》戛纳红毯

众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场

43
首映礼红毯简直是大型秀场，很多女明星简直是使出了浑身..
2

《复联4》投资花在哪里？看这些图便知

CG特效对比图曝光 浩克博士是这样做出来的

22
《复联4》3.56亿美元投资，特效场面还是挺花心思的。
3

巩俐&刘涛戛纳电影节开幕红毯争艳

全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古

41
戛纳电影节开幕，在开幕红毯上，女明星的表演时刻开始了
4

大量《复联4》未公开剧照首曝光

退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂

16
今日为《复联4》制作特效的数字王国独家曝光了多张从未..
5

雷神发飙！《复联4》更多高清剧照曝光

灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！

30
《复联4》上映20多天，越来越多的剧照和幕后图片陆续曝..

查看更多