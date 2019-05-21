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昆汀《好莱坞往事》四张手绘海报曝光

“小李”时隔三年重返大银幕现多变造型

2019-05-21 10:05:15 来源：Mtime时光网

昆汀新作《好莱坞往事》中，莱昂纳多·迪卡普里奥饰演一位企图通过转战大银幕翻红的过气电视剧明星，通过这四张“戏中戏”手绘海报，就可以一窥小李角色的多变性。






　　时光网讯  由昆汀·塔伦蒂诺执导的电影《好莱坞往事》，日前曝光了四张年代感十足的“戏中戏”手绘海报。海报主角是莱昂纳多·迪卡普里奥在《好莱坞往事》中饰演的角色里克·道尔顿，他以四款不同的造型“出演”了四部风格鲜明的电影。

　　电影《好莱坞往事》已入围第72届戛纳电影节主竞赛单元，即将于当地时间5月21日在戛纳进行全球首映，届时，导演昆汀·塔伦蒂诺也将携莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特、玛格特·罗比等主演亮相首映红毯。

　　电影《好莱坞往事》是“小李”莱昂纳多·迪卡普里奥和昆汀·塔伦蒂诺的第二次合作，两人此前合作的《被解救的姜戈》为小李带来了一个美国电影金球奖的最佳男配角提名。时隔七年，小李已经荣誉加身，凭借《荒野猎人》斩获奥斯卡最佳男主角奖，而《好莱坞往事》也是他捧得“小金人”后重返大银幕的首部作品。

　　昆汀新作《好莱坞往事》中，莱昂纳多·迪卡普里奥饰演一位企图通过转战大银幕翻红的过气电视剧明星，通过这四张“戏中戏”手绘海报，就可以一窥小李角色的多变性。
 
　　作为好莱坞两大男神，莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特在《好莱坞往事》中才促成了大银幕的第一次合作，令许多影迷大呼“活久见”。让两位当代的好莱坞明星去饰演好莱坞黄金时代的明星，再现“好莱坞往事”，更可见“鬼才导演”昆汀的巧思。

　　除了两大男神，还有玛格特·罗比、库尔特·拉塞尔、蒂莫西·奥利芬特、达科塔·范宁、卢克·贝里、玛格丽特·库里、阿尔·帕西诺等影星加盟，堪称戛纳电影节最星光熠熠的卡司阵容。

　　电影《好莱坞往事》是“鬼才导演”昆汀·塔伦蒂诺的第九部力作，剧情故事发生在1969年风云变幻的洛杉矶：电视剧明星（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和他长期合作的替身演员（布拉德·皮特 饰）正力图扬名电影圈，却发现这个行业早已不是他们想象的样子了……影片由博纳影业集团、美国索尼哥伦比亚电影公司联合出品，将于2019年7月26日北美上映。

   编辑：hello王小羊

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关键词： 好莱坞往事 海报
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