狗狗最喜欢的事：坐车兜风
时光网讯 《一条狗的使命》
系列赚足了观众眼泪，今年8月6日又有一部类似狗片要上映，片名听着像部爱情电影——《我在雨中等你》
。影片讲述一条拥有人类灵魂的金毛狗恩佐和赛车手主人的故事，今日影片发布首款中文预告。
美剧《我们这一天》
男星米洛·文堤米利亚
和阿曼达·塞弗里德
主演，给狗狗配音的大叔是凯文·科斯特纳
。影片改编自2008年出版的同名小说，全球销量超过400万册，《我与梦露的一周》
导演西蒙·柯蒂斯
执导、福斯厂牌负责北美发行。
米洛·文堤米利亚和阿曼达·塞弗里德扮演夫妻
电影《我在雨中等你》以狗狗恩佐的视角展开，讲述了它与赛车手主人丹尼一家的生活经历。预告片中，恩佐以人类的眼光洞悉着世界，用赛车手的口吻分享了他的狗生感悟，“没有一场比赛是在第一个弯道获胜的，但很多人输在那里” 、“好的赛车手不沉溺过去，不幻想未来，他们只聚焦于当下”，这个与赛车之父恩佐·法拉利同名的狗狗坚定地相信它会转世成为一个人，成为一个赛车手。
此外，影片的首款海报也同步曝光，海报以清新明亮的绿色作为背景，丹尼全神贯注地驾驶着赛车，而恩佐一脸享受地坐在副驾驶上陪伴着他，一人一狗疾驰在阳光中，仿佛时间定格在了这温馨动人的一幕。
影片中，观众不仅可以看到恩佐俏皮软萌的一面，更能透过他的视角感受人与狗之间的温情羁绊。恩佐通过他一生与主人的相处，对人类的处境有了深刻的了解，他明白赛道上所需要的技术也可以用来成功驾驭人生的旅程，影片独特的视角与感人的故事必将治愈每一颗观众的心。
狗狗也要参加主人婚礼
感觉韩寒和马达加斯加应该拍个中国版