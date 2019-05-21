米洛·文堤米利亚和阿曼达·塞弗里德扮演夫妻

电影《我在雨中等你》以狗狗恩佐的视角展开，讲述了它与赛车手主人丹尼一家的生活经历。预告片中，恩佐以人类的眼光洞悉着世界，用赛车手的口吻分享了他的狗生感悟，“没有一场比赛是在第一个弯道获胜的，但很多人输在那里” 、“好的赛车手不沉溺过去，不幻想未来，他们只聚焦于当下”，这个与赛车之父恩佐·法拉利同名的狗狗坚定地相信它会转世成为一个人，成为一个赛车手。





此外，影片的首款海报也同步曝光，海报以清新明亮的绿色作为背景，丹尼全神贯注地驾驶着赛车，而恩佐一脸享受地坐在副驾驶上陪伴着他，一人一狗疾驰在阳光中，仿佛时间定格在了这温馨动人的一幕。





海报

影片中，观众不仅可以看到恩佐俏皮软萌的一面，更能透过他的视角感受人与狗之间的温情羁绊。恩佐通过他一生与主人的相处，对人类的处境有了深刻的了解，他明白赛道上所需要的技术也可以用来成功驾驭人生的旅程，影片独特的视角与感人的故事必将治愈每一颗观众的心。



