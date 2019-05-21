《玩具总动员4》今日正式宣布将于6月21日全国公映。

中国海报

未“玩”待续 影史经典惊喜回归





作为迪士尼皮克斯动画工作室最具代表性的系列，《玩具总动员》(Toy Story)是全球影史划时代的经典作品——1995年，首部《玩具总动员》横空出世，成为全球第一部全电脑制作的动画长片；而 2010年推出的《玩具总动员3》更是获得奥斯卡最佳动画电影和最佳配乐奖，金球奖和BAFTA最佳动画电影奖；该系列前三部在烂番茄上的平均新鲜度高达99.6%，是全球影史迄今为止好评度最高的系列电影。





2019年夏天，玩具们新的冒险之旅又将随着新主人的到来展开——在告别旧主人安迪之后，胡迪和他的伙伴们成为了邦妮的玩具。随着邦妮一家的房车旅行，胡迪与伙伴们将首次离开主人的家，共同踏上全新的冒险之旅，甚至偶遇老朋友牧羊女。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来。





全新冒险 感动邂逅无限可能





这次全新的冒险将带领玩具们走出房间，领略室外的世界有多广阔——胡迪和伙伴们经历了郊外公路、古董商店、嘉年华等他们从未见识过的环境，一路上艰难险阻不断，他们是否还能出奇制胜，惊险过关？





同时随着冒险而来的，是对玩具之间友情和陪伴的再度考验，也为影片带来直击人心的感动：为胡迪配音的汤姆·汉克斯(Tom Hanks)就曾表示，结局有强大的冲击力，自己配音时甚至几度哽咽；而为巴斯光年配音的蒂姆·艾伦(Tim Allen)也表示：“他们想出来的主意把我吓了一跳，我甚至无法完成最后一个场景的配音！”此外，本片更会进一步让玩具们探索他们“人生”的意义——胡迪原本深信自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，然而与牧羊女的再次相遇，让他意识到原来自己的未来充满了无限可能。





再遇玩伴 新老朋友齐聚银幕





一众性格鲜明的角色是《玩具总动员》系列的最大魅力之一。《玩具总动员4》中，不仅胡迪、巴斯光年、翠丝(Jessie)、抱抱龙(Rex)、弹簧狗(Slinky Dog)等经典角色都将欢乐回归，甚至连阔别已久的牧羊女(Bo Peep)也将再度出现，在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃，而且变得气场强大、更具个性，是新冒险中的重要一环。





除了熟悉的玩伴之外，《玩具总动员4》还带来了新朋友，包括新主人邦妮在手工课上用叉勺改造的“叉叉”，他对玩具身份极度抗拒，傲娇得可爱；而嘉年华上色彩缤纷的毛绒玩具“兔哥”和“达鸭”则本片的开心果，犀利的嘴炮与可爱的外表形成强烈的“反差萌”，承包不少笑点。









《玩具总动员》系列的全新篇章《玩具总动员4》将于6月21日（周五）以3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式在全国影院缤纷登陆。