网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

皮克斯《玩具总动员4》定档6.21同步上映

胡迪巴斯光年终于走出房间 基努加盟配音

2019-05-21 10:40:52 来源：Mtime时光网

《玩具总动员4》今日正式宣布将于6月21日全国公映。

中国海报

　　时光网讯 北京时间5月21日消息，由中影发行，迪士尼皮克斯动画工作室出品的《玩具总动员4》(Toy Story 4)今日正式宣布将于6月21日全国公映。作为动画影史最经典系列之一的全新篇章，《玩具总动员4》将带领主人公们走出房间，踏上一次全新的冒险旅程。
 
未“玩”待续  影史经典惊喜回归

　　作为迪士尼皮克斯动画工作室最具代表性的系列，《玩具总动员》(Toy Story)是全球影史划时代的经典作品——1995年，首部《玩具总动员》横空出世，成为全球第一部全电脑制作的动画长片；而 2010年推出的《玩具总动员3》更是获得奥斯卡最佳动画电影和最佳配乐奖，金球奖和BAFTA最佳动画电影奖；该系列前三部在烂番茄上的平均新鲜度高达99.6%，是全球影史迄今为止好评度最高的系列电影。

　　2019年夏天，玩具们新的冒险之旅又将随着新主人的到来展开——在告别旧主人安迪之后，胡迪和他的伙伴们成为了邦妮的玩具。随着邦妮一家的房车旅行，胡迪与伙伴们将首次离开主人的家，共同踏上全新的冒险之旅，甚至偶遇老朋友牧羊女。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来。

全新冒险  感动邂逅无限可能

　　这次全新的冒险将带领玩具们走出房间，领略室外的世界有多广阔——胡迪和伙伴们经历了郊外公路、古董商店、嘉年华等他们从未见识过的环境，一路上艰难险阻不断，他们是否还能出奇制胜，惊险过关？

　　同时随着冒险而来的，是对玩具之间友情和陪伴的再度考验，也为影片带来直击人心的感动：为胡迪配音的汤姆·汉克斯(Tom Hanks)就曾表示，结局有强大的冲击力，自己配音时甚至几度哽咽；而为巴斯光年配音的蒂姆·艾伦(Tim Allen)也表示：“他们想出来的主意把我吓了一跳，我甚至无法完成最后一个场景的配音！”此外，本片更会进一步让玩具们探索他们“人生”的意义——胡迪原本深信自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，然而与牧羊女的再次相遇，让他意识到原来自己的未来充满了无限可能。

再遇玩伴  新老朋友齐聚银幕

　　一众性格鲜明的角色是《玩具总动员》系列的最大魅力之一。《玩具总动员4》中，不仅胡迪、巴斯光年、翠丝(Jessie)、抱抱龙(Rex)、弹簧狗(Slinky Dog)等经典角色都将欢乐回归，甚至连阔别已久的牧羊女(Bo Peep)也将再度出现，在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃，而且变得气场强大、更具个性，是新冒险中的重要一环。

　　除了熟悉的玩伴之外，《玩具总动员4》还带来了新朋友，包括新主人邦妮在手工课上用叉勺改造的“叉叉”，他对玩具身份极度抗拒，傲娇得可爱；而嘉年华上色彩缤纷的毛绒玩具“兔哥”和“达鸭”则本片的开心果，犀利的嘴炮与可爱的外表形成强烈的“反差萌”，承包不少笑点。

　　同样集结新朋旧友的还有配音阵容，不仅汤姆·汉克斯蒂姆·艾伦等领衔的原班阵容悉数回归，新成员同样极具看点，比如基努·里维斯就将倾情加盟，在现实中是骨灰级摩托车迷的他将为表演摩托车特技的人偶“潇洒公爵”配音，这也是他从艺三十多年来首次参与大制片厂动画的配音。

　　《玩具总动员》系列的全新篇章《玩具总动员4》将于6月21日（周五）以3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式在全国影院缤纷登陆。

   编辑：Joker

关键词： 玩具总动员4 定档 皮克斯
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

玩具总动员4

玩具总动员4 (2019)

0.0

导演：乔什·库雷

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

汤姆·汉克斯

汤姆·汉克斯

Tom Hanks

职业：演员 | 制作人 | 编剧 | 导演

查看影人作品  >

基努·里维斯

基努·里维斯

Keanu Reeves

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

李宇春&景甜亮相《悲惨世界》戛纳红毯

众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场

43
首映礼红毯简直是大型秀场，很多女明星简直是使出了浑身..
2

《复联4》投资花在哪里？看这些图便知

CG特效对比图曝光 浩克博士是这样做出来的

22
《复联4》3.56亿美元投资，特效场面还是挺花心思的。
3

巩俐&刘涛戛纳电影节开幕红毯争艳

全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古

41
戛纳电影节开幕，在开幕红毯上，女明星的表演时刻开始了
4

大量《复联4》未公开剧照首曝光

退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂

16
今日为《复联4》制作特效的数字王国独家曝光了多张从未..
5

雷神发飙！《复联4》更多高清剧照曝光

灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！

30
《复联4》上映20多天，越来越多的剧照和幕后图片陆续曝..

查看更多