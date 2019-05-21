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伊朗《小鞋子》导演新作终极预告来袭

在绝望中寻找希望 《云端之上》献给逆境中的你

2019-05-21 10:27:33 来源：Mtime时光网

因执导奥斯卡最佳外语片提名电影《小鞋子》而闻名的导演马基德·马基迪，其作品有着一脉相承的主题。这位有着“亚洲斯皮尔伯格”美誉的导演，在《云端之上》里也注入了升温冰冷现实的暖意。
　　时光网讯   将于5月24日公映的电影《云端之上》今日发布了终极海报和预告片，围绕着塔拉和埃米尔姐弟俩令人纠结的命运而展开。

　　电影汇聚了奥斯卡级的幕后班底，导演是曾执导《小鞋子》《天堂的颜色》的奥斯卡提名导演马基德·马基迪，奥斯卡配乐大师A·R·拉赫曼也为本片谱写了温馨动听的原声音乐。电影延续了导演一贯的风格和主题，通过孩子视角展示成年世界的驳杂，在冰冷现实中表现爱的温暖。

　　《云端之上》以塔拉和埃米尔这对姐弟为主线，讲述了一个现实与温暖并存的故事。塔拉和埃米尔相依为命，艰难生活。然而天有不测风云，姐姐塔拉被老板施暴，却蒙受不白之冤入狱，弟弟埃米尔为了证明姐姐的无辜，不得不照顾重伤施暴者，希望对方有一天能够开口还姐姐清白。预告片短短几个镜头，将该片的风格勾勒清晰，展现印度底层社会的阴暗面。

　　预告片后半段画风一转，老板的母亲带着两个孙女从乡下赶来探病，由此走近了埃米尔的生活，另一边，塔拉也在狱中遇到一个无依无靠的小男孩，他们用心中的善，为这些孩子不幸的童年照进一束温暖的光。

　　成长过程中缺乏关爱的姐弟俩给予和自己一样受伤的小孩子关爱，这种代偿心理下的善良与温暖，闪耀出人性的光芒。而他们未来的生活将会怎样才是观众最好奇之处，在仇人的家庭中得到“家人的呵护”，在监狱中的感受“家的温暖”，生活给这对姐弟开了一个大大的玩笑。



　　面对命运无情的戏弄，预告结尾，埃米尔的歇斯底里说明了一切，被生活折磨到遍体鳞伤的他们，只能彼此相依才能寻找新的希望。与预告片一同发布的终极海报中，大孩子与小孩子们在一起朝着未知的方向前行，和煦的阳光与飞舞的白鸽，传递出电影的主题：每个“孩子”都希望能被世界温柔以待。

　　因执导奥斯卡最佳外语片提名电影《小鞋子》而闻名的导演马基德·马基迪，其作品有着一脉相承的主题。他擅长关注底层社会的纠葛，并在悲伤的情绪中注入幽默感和温情，在朴素的讲述中饱含现实驳杂。这位有着“亚洲斯皮尔伯格”美誉的导演，在《云端之上》里也注入了升温冰冷现实的暖意。

   编辑：hello王小羊

关键词： 云端之上 终极预告
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