电影《大大哒》通过小胖妞林满月的瘦身蜕变记对“以瘦为美”和“做自己”等热点话题提出了新的思考。片名“大大哒”出自于马来西亚的一句俗语，原意为“梦想大大哒”，即鼓励人们大胆去梦想。





林宣妤介绍，其饰演的林满月是一个元气十足的小胖妞，为了能瘦身成功可以说是“不择手段”，除了常规的运动和节食，还上演了辣椒暴击、高温蒸汽、中医针灸等五花八门的神操作……





而在戏外，林宣妤和吕杨对于保持身材也是颇有心得，两人现场开启“减肥神器安利模式”，林宣妤当场变身“拳击酷girl”，吕杨则十分搞怪地操持起了“哑铃水瓶”，同时还“无法出戏”地结合自己在影片中饰演的厨师角色，大谈科学健康减肥餐，场面一度十分燃脂。

















电影《大大哒》通过小胖妞林满月的瘦身蜕变记对“以瘦为美”和“做自己”等热点话题提出了新的思考。片名“大大哒”出自于马来西亚的一句俗语，原意为“梦想大大哒”，即鼓励人们大胆去梦想。即使自己十分渺小，但也不妨碍可以做大大哒自己，不需要被别人的各种看法影响。





影片同时也曝光了一张“三位一体”海报，粉嫩少女感尽显。画面中，减肥三阶段的林满月同时以大头像的形式出现，传达出影片三人同饰一角的设定。虽然三人相貌不一，胖瘦有别，但是仔细观察就会发现，其表情是一样的鬼马逗趣，暗示不同的外表下是同样的有趣灵魂。影片即将于5月24日上映。