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"权力的游戏"吐槽热线每小时350元？

与专家交谈缓解痛苦 网上满是绝望网友

2019-05-21 11:55:44 来源：Mtime时光网

某外国机构提供《权游》吐槽服务，每小时收费350元。


权游终于迎来大结局

　　时光网讯 《权力的游戏》最终季播出以来，遭不少粉丝吐槽“烂尾”，令他们痛苦不堪。日前，英国某机构提供专业“吐槽”热线，每小时收费40英镑（约350元）。

　　据悉，提供该服务的Bark网站，专门致力于帮助有需求的人们匹配被需求的人。粉丝可通过“权游”热线，与了解剧集的专家交谈、讨论、吐槽，以缓解痛苦。



　　小编也怀着好奇心点进了这一网站，在需求一栏输入“权力的游戏”，就立马弹出一个窗口，问你具体要咨询啥：


　　接着的操作过程非常复杂，包括采取什么方式、什么时间合适等等......由于过于复杂，小编没有坚持到最后。


　　随着最后一集的播出，在网上主动寻求的绝望网友们也非常多。甚至有网友表示，建议直接拨打防自杀干预热线。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权游 权力的游戏 烂尾 吐槽 热线
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