某外国机构提供《权游》吐槽服务，每小时收费350元。







权游终于迎来大结局





据悉，提供该服务的Bark网站，专门致力于帮助有需求的人们匹配被需求的人。粉丝可通过“权游”热线，与了解剧集的专家交谈、讨论、吐槽，以缓解痛苦。











小编也怀着好奇心点进了这一网站，在需求一栏输入“权力的游戏”，就立马弹出一个窗口，问你具体要咨询啥：









接着的操作过程非常复杂，包括采取什么方式、什么时间合适等等......由于过于复杂，小编没有坚持到最后。









随着最后一集的播出，在网上主动寻求的绝望网友们也非常多。甚至有网友表示，建议直接拨打防自杀干预热线。



