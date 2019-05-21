奉俊昊导演在信中表示希望各位看过影片后，对于预告片中出现的姐弟俩开始做课外教师之后的故事情节进行最大限度的保密。



《寄生虫》法国宣传照，“搜寻入侵者” 《寄生虫》法国宣传照，“搜寻入侵者”









昨天，《寄生虫》下发了影片的最终报道资料手册，手册的第一页就是奉俊昊导演写给媒体记者的一封信，韩文标题为“拜托了”，英文标题为“A Word Of Pleading”，请求大家“不要剧透”。





奉俊昊导演在信中表示希望各位看过影片后，对于预告片中出现的姐弟俩开始做课外教师之后的故事情节进行最大限度的保密。



《寄生虫》预告片

奉俊昊导演还写道：“虽然《寄生虫》并非完全依赖反转的电影……但故事里或大或小的每个关键点都会带给观众或紧张的，或惊吓的感受，我希望每个瞬间都能带给观众鲜活的情绪体验。”





据影片出品公司CJ方面称，这封信函不只发给了韩国媒体，同样还有英文、法文版本，发给了在戛纳报道《寄生虫》的所有媒体。





《寄生虫》讲述了发生在身份地位悬殊的两个家庭身上的故事：宋康昊饰演的无业游民父亲基泰，让寄托了家人生计希望的大儿子（崔宇植 饰）前往IT公司老总朴社长（李善均 饰）家应聘课外教师，随之发生了一连串意外事件。

英文版标题为“A Word Of Pleading”







韩文版标题为“拜托了” 韩文版标题为“拜托了”





从该片此前曝光的预告片来看，情节展现始终云里雾里，悬疑感强烈。奉俊昊导演在不久前接受《Screen International》采访时表示《寄生虫》是聚焦"两极化"的电影，将展现"没有坏人也可以发生坏事，以及难以预料的悲剧发生的原因”。







昨天《寄生虫》演员阵容抵达法国戛纳 昨天《寄生虫》演员阵容抵达法国戛纳



