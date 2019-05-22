时光网近日专访导演昆汀·塔伦蒂诺，听他讲述新片《好莱坞往事》的创作故事，昆汀表示这部影片承载了他的儿时回忆，“它对于我而言的就像《罗马》之于阿方索·卡隆。”

















在影片登陆戛纳电影节之前，时光网于洛杉矶观看了影片的八分钟片段，并在映后与昆汀进行交流。听这位56岁的导演讲述影片的创作动机，重提他拍完十部电影就退休的计划，以及婚后生活。（去年昆汀与以色列歌手、模特Daniella Pick结婚）





时光网：你将这部影片形容为童年的你写给好莱坞的一封情书。为什么这么说？





剧场版中文预告片 这很有趣，因为当大多数人提到好莱坞，他们是委婉地指代电影工业，那个世界就是这部电影的一部分。但我要应付的是位于洛杉矶地区的这个镇子。 这很有趣，因为当大多数人提到好莱坞，他们是委婉地指代电影工业，那个世界就是这部电影的一部分。但我要应付的是位于洛杉矶地区的这个镇子。





我生于1963年的洛杉矶。我在6岁7岁的时候，记得清清楚楚。我记得电视上放什么，我记得本地电台会播出哪些内容。我记得所有的儿童节目，周六早上会播出的卡通，我记得《恐怖屋》。我记得哪些歌曲，电台节目。













时光网：“旧时好莱坞”有电影巨星，相当于当代的社交明星们，但相比之下如今这些明星已经少了很多神秘感。所以当你在为这部电影挑选主演的时候，你选择了莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特，他俩可能是现在仅剩的两位国际巨星了？





昆汀：假如他俩不是最后的存在，我还很想认识一下其他能符合这个标准的人。（笑）我猜茱莉亚·罗伯茨也得算一位。但我确实认同这个说法，看起来现在有更多人更像名流而不是电影明星，或者说他们的名气是因为自己演的角色，而不是他们自身，角色才是真的明星，他们并不是。能和在我看来是他们那一代最伟大的两位明星共事，也是一桩妙事。所以我很荣幸自己能拍一部电影，承受得起邀请这种水准的演员来参演。





时光网：你提到影片是向自己的童年致意，不过电影中混杂了虚构的人物和真实的人物，比如沙朗·泰特、查尔斯·曼森等等。为什么想做出这种可能会引起争议的决定？









玛歌特·罗比饰演沙朗·泰特 时光网：玛歌特·罗比的情况是与昔日的沙朗·泰特类似吗？









时光网：你觉得自己会怀念昔日的好莱坞吗？





昆汀：我认为那是一个很有趣的时期。我不觉得自己会怀念那段时期，我不想让那个年代重现，如今我对那个年代的感觉已经变了。但那是一个特殊的时期，一个特殊的地方，更有趣的是，这个阶段只存在过短短数年，因为1969年好莱坞突然流行嬉皮士。













时光网：你还记得自己第一次想到要拍这部电影的时候吗？第一次设想好角色和剧情的时候？









写好两章之后，我开始引入一个名叫克里夫的角色，也就是布拉德扮演的角色，然后引入了里克这个角色的完整事业曲线，也就是莱昂纳多演得角色。在接下来的一年当中，我不断的反复重写这两个角色。





阿尔帕西诺扮演马文





接着我给阿尔·帕西诺的角色马文写了一整个场景。随后两年我对这个角色越挖越深，我开始投入到马文/里克的场景里。我不想再像当初计划的那样创作了，我想深挖里克的事业生平，我想了解好莱坞这个浮华城，我想要角色之间的对话谈及这一切。





所以我用了差不多一年半的时间写了一本独幕戏，学习这些角色到底是谁，他的事业和其他的一切。从那以后，我就决定好了我想讲述什么故事，因为我那时我对角色已经非常了解了。





我一度想要拍摄比后来的剧本更加戏剧化的情节。可后来随着时间推逝，我决定不这么做了，因为我对角色属性更加笃定，我觉得他们撑得起故事。所以我们只需要追随这些角色，沙朗、克里夫和里克，追随他们几天的生活。他们本身就是故事。





麦克·毛在影片中饰演李小龙 时光网：伍迪·艾伦说他有一大抽屉各种各样的剧本想法。你是否有跟他一样的创作习惯？





昆汀：没错，绝对的。我也有这样一个抽屉，各种想法、场景和其他没有创作完成的点子都在里面，希望某一天我可以把他们完成。





时光网：这是你的第九部电影了，你曾经说过计划十部拍完就退休。现在还是这么想的吗？





昆汀：是的，还是这么想的（笑）。我觉得自己像一位非常老江湖的电影人，我觉得我已经达成了自己应该做的使命，现在差不多快到了把牲口们赶回棚的时候了。





时光网：你在去年结婚了。这对你的电影事业会存在影响吗？





昆汀与妻子出席2019戛纳电影节 昆汀：我不清楚在事业上有没有影响，但我绝对变成了一个不那么愤怒的男人。（笑）我再也不是一个易怒的年轻人了，因为我既不年轻，也不易怒了。（笑）但我也没什么急于需要证明的东西。我现在身处一个非常满足非常舒服的阶段。





我怀疑如果没有她的话，我可能没办法达到这种状态。但她为我创造了一个美好的、安全的空间，让我可以做自己的工作。当我夜里回家的时候，她总在那儿等我，这是一件美妙的事情。



