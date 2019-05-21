演唱会场景采用ScreenX摄影机直接拍摄，特效占据全片时长的80%以上。





日前全国多地举办电影点映活动，五月天怪兽、石头、玛莎、冠佑、阿信，导演陈奕仁亮相北京场与观众们热烈互动。有人激动到数度哽咽。在ScreenX影厅内，影片极佳视听效果打动观众，有人激动称“太惊喜，阿信伸手时也会忍不住伸手，就像真人在眼前。”





ScreenX版曝概念海报 三面屏带你穿越演唱会现场





剧照 作为一个已经出道22年的乐队，五月天演唱会一直保持着极高标准的审美与技术规格，不仅在业内堪称标杆，也为观众留下不可磨灭的印象。而这次，五月天更是将这种极高的标准体现在了即将上映的电影上。





从最新发布的ScreenX概念海报中三面屏线条打造出一种五月天近在眼前既视感。海报以五月天应援色--蓝色为主色调，成员们的目光笃定，一往无前的气势一览无遗，也预示人生无限公司继续营业的超强信念。在ScreenX版本中，独家三面屏将会全方位的呈现演唱会画面，给观众打造出一个超具现场感的立体空间。除此之外，电影还加入全新情节和彩蛋，不仅有歌迷熟悉的影帝黄渤、梁家辉现身，更有神秘嘉宾加盟助阵，带来全新惊喜。





ScreenX摄影机直接拍摄 超80%独家画面即将献映





《五月天人生无限公司》4DX预告 此前ScreenX技术早前已通过《BIGBANG MADE》、《SECHSKIES 18》、《波西米亚狂想曲》等多部演唱会电影与观众见面，并被全球影迷、歌迷们誉为“最棒的演唱会”。此次《五月天人生无限公司》是目前中国上映的ScreenX电影中，三面屏特效时间最长的影片。演唱会场景采用ScreenX摄影机直接拍摄，特效占据全片时长的80%以上。





在ScreenX影厅中，主屏幕将会闪现演唱会现场观众场景，左右银幕延伸至观众两侧，观众透过三面屏可以随时看到乐队全员的表演特写；当阿信出现在主屏幕中时，两边屏幕更是会展现现场粉丝一起互动的沸腾场面，无缝衔接让人犹如穿越回演唱会现场！ScreenX特效将带给你“伸手就能碰到阿信”的超强沉浸感。270度三面屏极具感染力的观影氛围，让观众相当于花一张电影票的价钱，买到了演唱会摇滚区门票！





对于五迷来说，这不仅仅只是一部电影。这是400万“演员”的共同的记忆，更是几代歌迷的期盼与信仰。该片将于5月24日在全国上映，观众不仅能在4DX影院感受动感座椅和环境特效为电影量身定制演唱会氛围，ScreenX三面屏特效带来的震撼体验，4DX with ScreenX融合厅还将两种特效完美结合，目前全国有4家融合厅分别在CGV影城上海浦东印象城店、CGV影城上海七宝店、CGV影城成都金牛店、CGV影城宁波鄞州店双重特效等你来看！提前购买预售票将机会获得ScreenX限量荧光棒，带你实现在影院看演唱会的梦想！