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恭喜！49岁马修麦康纳获高中毕业证书

好演员跟学历没关系 沃尔伯格42岁高中毕业

2019-05-21 15:08:50 来源：Mtime时光网

近日，马修·麦康纳回到高中母校，终于拿到了他的高中毕业证。


　　时光网讯 今年49岁的马修·麦康纳终于高中毕业了！

　　是的！你没看错，是高中，高中！本月17号，麦康纳回到了得克萨斯州朗维尤的母校，拿到了迟到30年的毕业证书！



　　据他的母校介绍，学生们通常在毕业典礼上拿到装毕业文凭的壳子，之后获得实际文凭证书。然而麦康纳一直没有去那他的实际证书，直到30年后，才百忙之中抽出时间。

　　拿到证书后，麦康纳只说了一个词儿：“证明。”（Proof）恭喜他！以后可以在简历上写自己高中毕业了。据说高中没毕业的韩寒以前在简历上写自己高中毕业，后来在“学历打假”风波中，自觉改成了初中毕业。


　　拿到证书的同时，功成名就的麦康纳还给学弟学妹们做了一次演讲。“31年前，我就是你们，一个即将毕业的朗维尤高中生。”麦康纳说道。“我成功的最重要原因、也是我相信的对你们成功最重要的事情，也是我们所拥有的一件永远不应该出售的东西——我们的心。”


　　在发言中，麦康纳还希望学生们永远听从他们的内心，拥有他们的内心，并让他们的心灵永远“20岁”。他还提到了最近席卷这个地区的龙卷风，指出这场灾害造成了很多毁坏，也毁坏了一些人的心灵，但是：“你们会重建的。为什么？因为你们的心灵，是属于你们的。”


马克沃尔伯格晒高中毕业证

　　好莱坞还有另外一个著名的40多岁高中毕业生——马克·沃尔伯格，2013年42岁的他终于高中毕业！沃尔伯格跟麦康纳还有点不一样，他不是没有拿毕业证书，是14岁的时候就辍学了，走上了吸毒盗窃的歪路，甚至被判进监狱。

　　不过经历一番曲折后，他终究成为了好莱坞大明星。2011年的时候，他获悉母校出台了一项新政，可以通过网络课程完成学业。于是，他决定要拿到高中文凭。

沃尔伯格一边拍《双龙出手》一边偷偷学习

　　他透露，那时候他一边拍摄《双龙出手》，一边偷偷摸摸学习，试图不让同剧组的丹泽尔·华盛顿知道，因为“在完成之前不想让别人知道自己在干嘛。万一没做到咋办呢？”

　　最后再次恭喜这两位高中毕业生。他们的成功同时也说明，学历没那么重要，每个人都能找到属于自己的天地。

作者：王小Sa   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 麦康纳 高中毕业 毕业证书 沃尔伯格
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