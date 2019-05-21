近日，马修·麦康纳回到高中母校，终于拿到了他的高中毕业证。











是的！你没看错，是高中，高中！本月17号，麦康纳回到了得克萨斯州朗维尤的母校，拿到了迟到30年的毕业证书！











据他的母校介绍，学生们通常在毕业典礼上拿到装毕业文凭的壳子，之后获得实际文凭证书。然而麦康纳一直没有去那他的实际证书，直到30年后，才百忙之中抽出时间。





拿到证书后，麦康纳只说了一个词儿：“证明。”（Proof）恭喜他！以后可以在简历上写自己高中毕业了。据说高中没毕业的韩寒以前在简历上写自己高中毕业，后来在“学历打假”风波中，自觉改成了初中毕业。









拿到证书的同时，功成名就的麦康纳还给学弟学妹们做了一次演讲。“31年前，我就是你们，一个即将毕业的朗维尤高中生。”麦康纳说道。“我成功的最重要原因、也是我相信的对你们成功最重要的事情，也是我们所拥有的一件永远不应该出售的东西——我们的心。”









在发言中，麦康纳还希望学生们永远听从他们的内心，拥有他们的内心，并让他们的心灵永远“20岁”。他还提到了最近席卷这个地区的龙卷风，指出这场灾害造成了很多毁坏，也毁坏了一些人的心灵，但是：“你们会重建的。为什么？因为你们的心灵，是属于你们的。”







马克沃尔伯格晒高中毕业证









不过经历一番曲折后，他终究成为了好莱坞大明星。2011年的时候，他获悉母校出台了一项新政，可以通过网络课程完成学业。于是，他决定要拿到高中文凭。









最后再次恭喜这两位高中毕业生。他们的成功同时也说明，学历没那么重要，每个人都能找到属于自己的天地。