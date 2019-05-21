时光网讯
美剧《权力的游戏》大结局已播出，显然这不是一个大家都满意的结局，“要求HBO重拍第八季”的请愿签名已超过130万，“珊莎”扮演者索菲·特纳
认为请愿行为是不尊重剧组的辛苦劳动。
大结局播出后，她对《纽约时报》表示：“人们把它贬得一文不值，只因为没看到自己想看到的东西，这是不尊重人的。”
被问到《权力的游戏》
最后一季负面评价比较多，人在柏林宣传《X战警：黑凤凰》
的索菲·特纳说：“说实话，我一点都不惊讶。人们总希望剧集按照他们的想法来结束，如果不是，他们就会谈论甚至想抗议。”
“《权力的游戏》
这部剧的奇妙之处在于：总是充满着反转和出乎意料的情节，从第一季奈德·史塔克被处死开始。所以龙妈变成疯女王，不至于让粉丝们有负面看法，一下子让人接受不了这很正常，只是因为不是他们想象的剧情走向。”
“这些请愿和所有类似的东西，我认为是对剧组、编剧、创作人们的不尊重，他们不知疲倦地工作了10年。做最后一季用了11个月，拍了五十多晚夜戏，那么多人很辛苦地为这部剧付出。人们把它贬得一文不值，只因为没看到自己想看到的东西，这是不尊重人的。”
大结局播出后，参与了编剧工作的联合制片人布莱恩·克格曼
写道：“让所有人感觉到安全，让所有人都感觉满意的剧，这不是我们要做的。这部剧总是会呈现一些混乱，它处在灰色地带，这是它一直的模样：从詹姆会推一个小孩摔下城楼到奈德·史塔克第一季就死了再到血色婚礼。”
“这种剧就是让你心神不宁，挑战你，让你思考和发出疑问。我想这也是乔治·R·R马丁想要的，也是两位制片人想要的。不管你对最后一集的想法是什么，起码我们没有选择一个最安全稳妥的结局。”