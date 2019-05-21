请愿重拍《权力的游戏》第八季，很多人可能只是宣泄下情绪，但在“珊莎”索菲·特纳看来，这是非常不尊重剧组的行为。

珊莎从傻白甜蜕变成北境女王









大结局播出后，她对《纽约时报》表示：“人们把它贬得一文不值，只因为没看到自己想看到的东西，这是不尊重人的。”









“这些请愿和所有类似的东西，我认为是对剧组、编剧、创作人们的不尊重，他们不知疲倦地工作了10年。做最后一季用了11个月，拍了五十多晚夜戏，那么多人很辛苦地为这部剧付出。人们把它贬得一文不值，只因为没看到自己想看到的东西，这是不尊重人的。”





粉丝对《权力的游戏》最终季的吐槽一直没停过









布莱恩·克格曼在片场





“这种剧就是让你心神不宁，挑战你，让你思考和发出疑问。我想这也是乔治·R·R马丁想要的，也是两位制片人想要的。不管你对最后一集的想法是什么，起码我们没有选择一个最安全稳妥的结局。”