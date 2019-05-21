2019-05-21 16:05:03 来源：Mtime时光网
章子怡身穿Givenchy高定烫金鱼尾裙，气质灵动
古丽娜扎身穿小白裙搭配水钻公主风十足
古力娜扎亮相《隐秘的生活》首映礼，正宗的“肤白+貌美+大长腿”
景甜身穿Dior礼服肤白抢镜，亮相《悲惨世界》首映礼
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奚梦瑶亮相VOGUE晚宴，没什么惊喜，不功不过
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何穗身穿高饱和度柠檬黄礼服，造型略显俗气
何穗身穿RalphRusso高定系列钻饰透视礼服妩媚多姿
桂纶镁身穿Chanel缎面礼服优雅迷人，亮相《南方车站的聚会》首映
万茜高马尾搭配白色不规则短裙造型活力十足
李宇春两身造型让人印象深刻，不落俗套
刘涛一黑一白两身造型都很“能打”
关晓彤终于找到了自己的正确打开方式，青春灵动又不失优雅
关晓彤身穿Atelier Versace摆尾花朵裙
昆凌身穿黑色抹胸亮片裙端庄大气，亮相戛纳开幕红毯
马思纯身穿黑色低胸长裙不功不过，就是她应该学学怎么摆pose
辛芷蕾身穿Giambattista Valli鸵鸟毛纱裙浪漫仙气
周冬雨穿白色羽毛裙甜美活泼
编辑：YY
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