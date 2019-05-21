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红毯谁最美？戛纳华人女星穿搭集锦

巩俐章子怡霸气美艳 奚梦瑶何穗一言难尽

2019-05-21 16:05:03 来源：Mtime时光网

红毯谁最美？戛纳华人女星穿搭美图集锦，让你一次看个够。巩俐一如既往的表现霸气十足，章子怡状态年轻优雅灵动。奚梦瑶人气虽高，但造型实在让人摇头。
       时光网讯 第72届戛纳电影节日程过半，最近几天众多华人女星走上各种红毯，争奇斗艳好不热闹。红毯上谁的造型最美艳动人？谁的造型让人印象深刻，谁的造型最“一言难尽”呢？时光君为你奉上女星穿搭美图集锦，一次看个够。

        在戛纳电影节不停秀恩爱的“巩皇”巩俐，一如既往的表现霸气十足，章子怡昨日刚刚亮相戛纳，状态年轻优雅灵动。最近热度颇高的奚梦瑶，这次的造型实在让人摇头，而超模何穗虽然肤白身材佳，在戛纳红毯上也有选错衣服的时候。其他女星包括娜扎景甜刘涛周冬雨马思纯昆凌关晓彤李宇春等，红毯造型也都有可圈可点之处。

巩俐身穿Ralph & Russo亮钻蕾丝曳地纱裙亮相戛纳开幕红毯

巩俐身穿Alexandre Vauthier垫肩上衣+缎面黄裙霸气美艳

巩俐身穿Elie Saab金色耸肩亮片礼服裙霸气女王范儿，与老公大秀恩爱

章子怡身穿Atelier Versace一字肩红裙大气美艳

章子怡身穿Givenchy高定烫金鱼尾裙，气质灵动



古丽娜扎身穿小白裙搭配水钻公主风十足


古力娜扎亮相《隐秘的生活》首映礼，正宗的“肤白+貌美+大长腿”



景甜身穿Dior礼服肤白抢镜，亮相《悲惨世界》首映礼


奚梦瑶出席《最美的年华》首映红毯，妆发奇怪，脖子扭曲


奚梦瑶亮相VOGUE晚宴，没什么惊喜，不功不过


奚梦瑶出席《隐秘的生活》首映礼，身穿透视礼服飘逸灵动


何穗身穿高饱和度柠檬黄礼服，造型略显俗气


何穗身穿RalphRusso高定系列钻饰透视礼服妩媚多姿


桂纶镁身穿Chanel缎面礼服优雅迷人，亮相《南方车站的聚会》首映


万茜高马尾搭配白色不规则短裙造型活力十足



李宇春两身造型让人印象深刻，不落俗套

刘涛一黑一白两身造型都很“能打”


关晓彤终于找到了自己的正确打开方式，青春灵动又不失优雅


关晓彤身穿Atelier Versace摆尾花朵裙


昆凌身穿黑色抹胸亮片裙端庄大气，亮相戛纳开幕红毯


马思纯身穿黑色低胸长裙不功不过，就是她应该学学怎么摆pose


辛芷蕾身穿Giambattista Valli鸵鸟毛纱裙浪漫仙气


周冬雨穿白色羽毛裙甜美活泼

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 第72届戛纳电影节 巩俐 章子怡 奚梦瑶 桂纶镁
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