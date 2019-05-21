《火箭人》用极其华丽的词藻讲述一个平铺直叙的故事。













中文正式预告 导演德克斯特·弗莱彻在片头就与观众达到一个共识，《火箭人》用的是虚幻、超乎想像的方式呈现这位传奇歌手的故事。尔后在戒毒伙伴们的引导下，埃尔顿开始用回忆的方式，从出生在伦敦北部、一个渴望父母疼爱的小男孩Reginald Dwight开始说起，阐述这位自小就展现无比钢琴天赋的男孩，如何一步一步从害羞的男孩成为国际舞台上那位花枝招展才华洋溢的巨星，解释了埃尔顿为什么自愿进入勒戒所改过自新。 《火箭人》也是埃尔顿对几十年的合作做词伙伴Bernie Taupin致敬





《火箭人》用极其华丽的词藻讲述一个平铺直叙的故事。来自失温家庭的埃尔顿，在歌手生涯与私人生活一路对爱的真谛的寻找与学习，透过戒毒的机会反思，埃尔顿学习到接受亲友的缺点，拥抱自己最真实的一面，对自己的爱就是他一直寻觅的真爱。电影片尾用埃尔顿与想像中的亲友对话、最后拥抱他曾是的那位小男孩，来阐述这项体悟，非常直白但有效果。









《火箭人》也呈现了埃尔顿情史，直白但唯美浪漫的激情，成为目前大型影业公司出品的电影中第一部将同性恋爱呈现在大萤幕上。





但《火箭人》刺激精彩的部分在于埃尔顿夸张的舞台表演，以及让人难以想像又为之疯狂的音乐才华。编剧李·霍尔笔下的《火箭人》巧妙的将埃尔顿脍炙人口的摇滚乐曲，包含《Your Song》、《Tiny Dancer》、《Rocket Man》、《The Bitch is Back》、《I'm Still Standing》等，融入在叙事中，重现埃尔顿歌手生涯中经典的场景，包含在洛杉矶知名音乐酒吧的演出、演艺高峰时的道奇球场表演等，音乐与电影叙事相辅相成但丝毫不影响故事进行流畅。





当埃尔顿自勒戒所毕业后，紧接着是《I’m Still Standing》的音乐录影带翻拍画面。当年埃尔顿就是在戛纳以及周边的尼斯等地区拍摄，让电影在戛纳举行全球首映礼特别有意义。











“蛋蛋” 塔伦·埃格顿与埃尔顿本尊的相似度没有非常高，但即使一个模子刻出来的，要能够忠实呈现这位摇滚天王，可不只是穿上亮晶晶的表演服、唱唱歌跳跳舞就能达标。片中有许多赤裸的感情戏埃格顿都生动诠释，像是吸毒酗酒迷失在性爱与药物的迷惘、他重视的人一再再离他而去的伤痛、以及向一屋子陌生人坦白自己荒诞不羁的诚实。埃格顿的演出真挚动人，并非只是模仿埃尔顿而已，而是激发了“人非圣贤孰能无过“的同理心。





在片中饰演埃尔顿生命中重要的人物的演员们更是黄金绿叶阵容。埃尔顿妈妈席拉由布莱丝·达拉斯·霍华德饰演，他的演出之刻薄冷漠的让人咋舌不已。饰演埃尔顿经理人约翰·里德的理查德·麦登，把这位金牌音乐经理人演的全身散发英伦绅士风范，西装笔挺却骗情也骗财，让人恨得牙痒痒，荣登最性感反派排行榜第一名。而有如埃尔顿亲兄弟的作词家Bernie Taupin，则是由《舞动人生》的杰米·贝尔诚挚演出，与埃格顿在萤幕上动人的打造了一路支持埃尔顿的兄弟情。















《火箭人》是否揭露了埃尔顿不为人知的一面？不见得。但电影用华丽闪亮的视觉搭配激昂的歌曲，匝匝实实的呈现了这位传奇摇滚天王不凡的一生。



