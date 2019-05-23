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戛纳专访王学圻：回忆和钢铁侠拍戏趣事

《天火》是首次尝试拍灾难片 后悔没学好英语

2019-05-23 17:22:25 来源：Mtime时光网

在戛纳宣传期间，《天·火》主演王学圻接受了时光网记者的专访，对于第一次出演灾难片，以及和好莱坞导演合作，王学圻先生都感触良多，现在让我们一起走进这次专访。



　　时光网戛纳讯 演员王学圻携新作《天·火》亮相戛纳电影，这部灾难片由好莱坞导演西蒙·韦斯特执导，他的代表作《空中监狱》也曾风靡一时。《天·火》以天火岛火山喷发为背景，讲述了一群不同身份、不同背景的人在这场突如其来的灾难面前的自救与互救、大爱与勇气的故事。

　　在戛纳宣传期间，《天·火》主演王学圻接受了时光网记者的专访，对于第一次出演灾难片，以及和好莱坞导演合作，王学圻先生都感触良多，现在让我们一起走进这次专访。

MTIME：王老师，能谈谈您为什么出演《天·火》吗？

王学圻：我没有演过这样的灾难片，看过没演过，就很想了解灾难片的制作，所以想来看一看另外一个，灾难片多部分都是一些个以视效为主的东西，但是我觉得没有尝试过拍电影这类型的电影，有这个机会还是要来尝试一下。

拍摄过程中，你不得不佩服好莱坞这套它的安全措施，这点是国内确实是没有的，他们真的把每个危险动作，做的叫万无一失。而且在危险的动作不停的提醒你，提醒到什么程度，提醒到让你烦他还提醒你，这点是我特别的有的不同的感受。

我们开车掉岩浆池，其实我知道是假的，也没岩浆池，但是设备拉的车走到那里有红光打着我们，我们车斜着往下歪的时候真害怕，我们自己都害怕。当然他有很多器械来控制车往前，所以这些东西就是我们国家来讲，咱们国家有一句至理名言，叫土法上马，讲这些土法上马不行，绝对不行，那出人命的。所以有些东西技术还得学。

MTIME：与导演西蒙合作过，有什么特别经验？

王学圻：西蒙导演是这样，西蒙导演他是一个非常绅士的一个导演，你看他的服装都是每天换的，都非常干净，戴礼帽非常绅士。不像咱们有些人似的，连骂带说的连损带挖苦地。他们很尊重导演，很尊重演员。

MTIME：之前有没有想过把英语关过了？

王学圻：之前影展出去，回国说自己赶紧学，不学跟个大傻子似的，说半天啥也不懂，但是一回国我就想我还能出去几次啊算了。就这么一年推一年，其实在84年《黄土地》的时候，陈凯歌导演他英文特棒，那时候就他说学圻啊，他说每天我教你一个单词，我现在想想那时候真学一个单词，那就不得了。

那时候《黄土地》拍摄，凯歌导演开始和停都用英语了，他用英语来帮我们，可是我们那时候没这个意识，想我能用英语？用不着英语。所以说现在后来每次想起都后悔，所以说觉得现在来讲那时候要学多好啊。




MTIME：之前您还出演了好莱坞电影《钢铁侠3》，和小罗伯特·唐尼也有对手戏，可以聊聊吗？

王学圻：我和唐尼拍得一场戏是他躺在手术台上，好莱坞公司拍戏在片场叫“action！”的声音比较小，我站在手术台边上还没听清，唐尼听见了，躺在手术台上给我挤眉弄眼，我才知道开始了。

后来我和他在一次采访中，他就说他的生肖属龙，我说我的生肖属狗，他还做出小狗的动作，我就笑着说我不咬你。当时我俩一个说中文，一个说英文，但交流没啥障碍。唐尼就说，演员可以不用学会那么多语言，因为我们靠眼神交流。


MTIME：请您谈谈在片中和昆凌的父女情。

王学圻：昆凌我们以前合作过，一个影片叫《复仇记》，她就演其中一个间谍双重身份的间谍，就在一块合作过。昆凌很聪明，再一个她很尊重人，所以说表演上她很有悟性。能吃苦，我是最喜欢女演员能吃苦的，（她）也是很能吃苦。

演一个父亲，一开始因为（我们）认识嘛，进入这个角色，这种感觉可能会慢一点。记得在中间有一次拍，她数落我，因为她从小因为他妈妈眼看着妈妈就死了，我不在他妈妈身边，她就觉得我对他妈妈不好，就对我有这种情结。这个时候他就开始数落我 ，给我数落的目瞪口呆的，就没办法听了。拍完导演说停，她就过来抱着我，她说，爸爸我不说你了。她可能看到我太委屈了，那我就觉得，这个情感有了。

作者：Jami Philbrick,Stephanie Wu   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 王学圻 天火 JamiPhilbrick StephanieWu
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