演员胡歌，之前凭借《仙剑奇侠传》《琅琊榜》《伪装者》等电视剧作品而备受瞩目，2019年，胡歌与导演刁亦男合作的新片《南方车站的聚会》入围戛纳主竞赛单元，第一次来到戛纳的胡歌，有很多话要说









时光网记者近日在戛纳独家专访了演员胡歌，这个在采访中很放松、很自然的胡歌，会给我们讲述怎样的幕后故事呢？现在让我们一起来走进这次专访。





MTIME：胡歌先生，你好，请先跟我们的镜头打声招呼。





胡歌：镜头，你好，我是胡歌（笑）时光网的各位网友大家好，我是胡歌。





MTIME：第一次来戛纳，有什么事情让你印象深刻？





第一次来戛纳，这几天下来又比较不紧张一点了，好一点，在这走上红毯的时候，印象最深刻的走上红毯吗！第一个印象深深刻的点是见到了昆汀导演， 然后当时的小表情也被大家抓拍到了。





我觉得也是一个缘分，因为其实我在拍《南方车站》的时候也一直在看他的电影，而且我当时还跟刁亦男导演有讨论过昆汀导演，就没有想到就这一次全球首映的时候，居然可以在红毯上遇到他。





我们整个戏是顺拍的，所以我大概有三周到四周的时间是没有我的戏，我大部分的时间都呆在房间里，然后要保持那个角色状态。当然我平时也会去看一些其他的电影，那段时间正好就选择了昆汀导演。









MTIME：能谈谈你在《南方车站的聚会》中的角色吗？这是一个逃犯的角色，和你之前的影视角色反差还是很大的。





胡歌：我一开始还挺矛盾的，矛盾的点在于我很想演，但是同时我又不够有自信来接这个角色，因为他跟我本身的人物的距离非常的远，而且我之前又大部分演的是电视剧，然后第一次来尝试主演，而且又是刁导的作品，所以压力非常大，我很感谢导演，就是他给了我很多的信心。





以前演电视剧比较多，电视剧的台词多，可以通过台词来表达内心情绪。这一次《南方车站的聚会》中的角色台词很少，主要是通过肢体表情来表演人物。我要准备很多，我首先就要清零，把以往的经验都忘掉，要重新开始学习。





其实整个创作的过程我觉得还是挺挺痛苦的，就是这种痛苦是首先是要走进他，第二是当我找到跟这个角色相相似的共同之处的时候，我需要把这个状态一直保持到整部影片拍摄的结束，在这半年的时间里，我一直是处在一种焦躁不安的状态里，而这种焦躁不安是从刚开始进组的。





我会有意识的在整个拍摄的过程中让自己不那么舒服，这种不舒服除了心理上的以外，还有生理上的，因为我想像周正龙它在整个逃亡的过程中，他每天没得吃没得喝又睡不好，他肯定是身心都是在一个崩溃的边缘，所以我也会有意识地让自己比方说每天都会有很多的训练运动，让自己的身体处在一个比较疲劳的状态。









MTIME：在《南方车站的聚会》的拍摄过程中，哪一场戏的拍摄让你难忘？





胡歌：都不好拍，但是对我来说第一个巨大的考验就是我中枪滚到泥塘里，然后再起来，然后再爬上爬上公路，因为拍摄那场戏的时候，还没有到真正到夏天，所以晚上是非常冷的，而且那天又刮风。那个是气温给我带来的考验，还有一个很长的斜坡，上面都是这个泥，然后下了雨以后非常滑。导演，然后导演是要求我在爬的过程中还要掉一只鞋，我里面穿的是尼龙丝袜，非常滑，完全找不到这个支点。





后来是工作人员帮我在泥下面埋了木桩，但是它不能太明显，它打得很深，所以我的支点还是很小，镜头大概拍了有六七条，然后拍完以后我觉得我整个体力就就崩溃了。





《南方车站的聚会》片段





胡歌：我觉得这一步是我的一个开始，但是我也不会说因为演的电影就不演电视剧了，因为我觉得其实现在电视剧好的制作也越来越接近电影的水平了，所以只要有好的剧本和我自己喜欢的角色，我应该都会尝试的，那会想要选择让这个角色跟当时非常不一样，大小就可以。





会特别想要选一点。比较不是偶像包袱，比较重的角色来演。其实当我在演戏的时候，我是不会去考虑所谓的偶像包袱这类问题的，因为作为一个演员来说，角色是最大的，就是为了去塑造角色，我觉得一切可能性都我都是愿意去尝试的。





MTIME：你成名很早，这一路走来，今天的你，依旧保持了很高的人气，可不可以说一下你年少成名的感受？





胡歌：我一直说我挺感谢30岁之前的自己的，因为我们那个时候不叫流量，我们那时候叫人气，那个时候也是拿了一些人气奖，从新人奖开始，然后到后来的人气奖，它给我带来两点比较大的影响。第一点的影响是让我自己思考，我什么时候可以拿一个专业的奖项。





第二点影响是因为有了人气让我有了更多的选择，让我可以有机会可以看到更好的剧本。我我一直对医疗题材挺感兴趣的，对，我挺想演一个医生的，如果有好的机会的话，看可以尝试。