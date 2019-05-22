网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

戛纳视频专访胡歌：演这部戏每天吃不好睡不好

畅聊新片《南方车站的聚会》 演电影压力大

2019-05-22 16:23:56 来源：Mtime时光网

演员胡歌，之前凭借《仙剑奇侠传》《琅琊榜》《伪装者》等电视剧作品而备受瞩目，2019年，胡歌与导演刁亦男合作的新片《南方车站的聚会》入围戛纳主竞赛单元，第一次来到戛纳的胡歌，有很多话要说

　　时光网戛纳讯 演员胡歌凭借其主演的电影《南方车站的聚会》第一次入围戛纳主竞赛单元，对于胡歌而言，这是他表演生涯中的重要一步。第一次来戛纳参赛，胡歌的心情如何？对于角色和电影本身，胡歌又有什么创作心得？

　　时光网记者近日在戛纳独家专访了演员胡歌，这个在采访中很放松、很自然的胡歌，会给我们讲述怎样的幕后故事呢？现在让我们一起来走进这次专访。

MTIME：胡歌先生，你好，请先跟我们的镜头打声招呼。

胡歌：镜头，你好，我是胡歌（笑）时光网的各位网友大家好，我是胡歌。

MTIME：第一次来戛纳，有什么事情让你印象深刻？

第一次来戛纳，这几天下来又比较不紧张一点了，好一点，在这走上红毯的时候，印象最深刻的走上红毯吗！第一个印象深深刻的点是见到了昆汀导演， 然后当时的小表情也被大家抓拍到了。

我觉得也是一个缘分，因为其实我在拍《南方车站》的时候也一直在看他的电影，而且我当时还跟刁亦男导演有讨论过昆汀导演，就没有想到就这一次全球首映的时候，居然可以在红毯上遇到他。

我们整个戏是顺拍的，所以我大概有三周到四周的时间是没有我的戏，我大部分的时间都呆在房间里，然后要保持那个角色状态。当然我平时也会去看一些其他的电影，那段时间正好就选择了昆汀导演。 


MTIME：能谈谈你在《南方车站的聚会》中的角色吗？这是一个逃犯的角色，和你之前的影视角色反差还是很大的。

胡歌：我一开始还挺矛盾的，矛盾的点在于我很想演，但是同时我又不够有自信来接这个角色，因为他跟我本身的人物的距离非常的远，而且我之前又大部分演的是电视剧，然后第一次来尝试主演，而且又是刁导的作品，所以压力非常大，我很感谢导演，就是他给了我很多的信心。 

以前演电视剧比较多，电视剧的台词多，可以通过台词来表达内心情绪。这一次《南方车站的聚会》中的角色台词很少，主要是通过肢体表情来表演人物。我要准备很多，我首先就要清零，把以往的经验都忘掉，要重新开始学习。

其实整个创作的过程我觉得还是挺挺痛苦的，就是这种痛苦是首先是要走进他，第二是当我找到跟这个角色相相似的共同之处的时候，我需要把这个状态一直保持到整部影片拍摄的结束，在这半年的时间里，我一直是处在一种焦躁不安的状态里，而这种焦躁不安是从刚开始进组的。 

我会有意识的在整个拍摄的过程中让自己不那么舒服，这种不舒服除了心理上的以外，还有生理上的，因为我想像周正龙它在整个逃亡的过程中，他每天没得吃没得喝又睡不好，他肯定是身心都是在一个崩溃的边缘，所以我也会有意识地让自己比方说每天都会有很多的训练运动，让自己的身体处在一个比较疲劳的状态。 


MTIME：在《南方车站的聚会》的拍摄过程中，哪一场戏的拍摄让你难忘？

胡歌：都不好拍，但是对我来说第一个巨大的考验就是我中枪滚到泥塘里，然后再起来，然后再爬上爬上公路，因为拍摄那场戏的时候，还没有到真正到夏天，所以晚上是非常冷的，而且那天又刮风。那个是气温给我带来的考验，还有一个很长的斜坡，上面都是这个泥，然后下了雨以后非常滑。导演，然后导演是要求我在爬的过程中还要掉一只鞋，我里面穿的是尼龙丝袜，非常滑，完全找不到这个支点。 

后来是工作人员帮我在泥下面埋了木桩，但是它不能太明显，它打得很深，所以我的支点还是很小，镜头大概拍了有六七条，然后拍完以后我觉得我整个体力就就崩溃了。

《南方车站的聚会》片段

MTIME：能不能说一下你未来的职业规划？

胡歌：我觉得这一步是我的一个开始，但是我也不会说因为演的电影就不演电视剧了，因为我觉得其实现在电视剧好的制作也越来越接近电影的水平了，所以只要有好的剧本和我自己喜欢的角色，我应该都会尝试的，那会想要选择让这个角色跟当时非常不一样，大小就可以。 

会特别想要选一点。比较不是偶像包袱，比较重的角色来演。其实当我在演戏的时候，我是不会去考虑所谓的偶像包袱这类问题的，因为作为一个演员来说，角色是最大的，就是为了去塑造角色，我觉得一切可能性都我都是愿意去尝试的。

MTIME：你成名很早，这一路走来，今天的你，依旧保持了很高的人气，可不可以说一下你年少成名的感受？

胡歌：我一直说我挺感谢30岁之前的自己的，因为我们那个时候不叫流量，我们那时候叫人气，那个时候也是拿了一些人气奖，从新人奖开始，然后到后来的人气奖，它给我带来两点比较大的影响。第一点的影响是让我自己思考，我什么时候可以拿一个专业的奖项。 

第二点影响是因为有了人气让我有了更多的选择，让我可以有机会可以看到更好的剧本。我我一直对医疗题材挺感兴趣的，对，我挺想演一个医生的，如果有好的机会的话，看可以尝试。

作者：Stephanie Wu、Jami Philbrick   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 胡歌 视频 专访 南方车站的聚会 StephanieWu JamiPhilbrick
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

胡歌

胡歌

Hugh

职业：演员

查看影人作品  >

南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

-1.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

在线播放

第72届戛纳电影节

第72届戛纳电影节 (2019)

-1.0

在线播放

显示更多∨

相关专题

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

李宇春&景甜亮相《悲惨世界》戛纳红毯

众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场

43
首映礼红毯简直是大型秀场，很多女明星简直是使出了浑身..
2

巩俐&刘涛戛纳电影节开幕红毯争艳

全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古

41
戛纳电影节开幕，在开幕红毯上，女明星的表演时刻开始了
3

大量《复联4》未公开剧照首曝光

退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂

16
今日为《复联4》制作特效的数字王国独家曝光了多张从未..
4

雷神发飙！《复联4》更多高清剧照曝光

灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！

30
《复联4》上映20多天，越来越多的剧照和幕后图片陆续曝..
5

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..

查看更多