马东锡领衔的犯罪动作片《恶人传》韩国上映首周动员观影人次超过百万，将三周冠军《复仇者联盟4》挤落冠军宝座。后者累计票房超越《阿凡达》，跻身韩国历年引进片票房冠军。





《复联3》在韩国上映第四个周末结束后，虽然跌落至票房亚军，但累计观影人次达到1345万，超越《阿凡达》的1333万人次，跻身韩国历年引进电影票房榜冠军。













《恶人传》目前在NAVER的观众评分8.86，有57%的观众给出了10分，给出8分（含8分）以上的观众占比86%。





观众好评大多集中在影片精彩的动作戏和演员表演：“最近看过的最刺激的动作电影”；“果然还是马东锡的动作片痛快”；“东锡大哥绝对有资格进入漫威”；“黑帮电影中结尾处理的最好的一部，在夏天真的是很消暑了。”







《恶人传》预告片

《恶人传》目前的媒体评分为5.71。好评集中在影片的人物设定脱离了简单的善恶对立，而是让黑帮头目、警察、连环杀人魔三个主要角色三足鼎立，这是以往犯罪类型片中十分少见的。媒体评论摘录如下：





“流氓和警察一起抓捕恶魔，是个令人兴奋的设定。从电影标题显而易见，不是善恶对立，而是坏人追捕更坏的人，令人意外的紧张和乐趣由此而来，虽然还是令人熟悉的犯罪动作片的感觉，但却是马东锡的角色最为立体的一次，值回票价。（6分）”





“影片将一个流氓和警察抓恶魔的故事，变成了流氓vs警察vs杀人魔的三角形构图，这种新鲜的设定是影片的优点，但故事编的不够紧密，人物动机不充分，让人感觉这个概念有些松散。（6分）”







《陪审员们》剧照













5月17日-5月19日（2018年第20周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)







本周上映新片：



