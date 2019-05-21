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"复联4"韩国超"阿凡达"登顶外画冠军

马东锡"恶人传"首周登顶 《复联4》落至亚军

2019-05-21 17:48:12 来源：Mtime时光网

马东锡领衔的犯罪动作片《恶人传》韩国上映首周动员观影人次超过百万，将三周冠军《复仇者联盟4》挤落冠军宝座。后者累计票房超越《阿凡达》，跻身韩国历年引进片票房冠军。

《恶人传》首周登顶

　　时光网讯 即将进军“漫威宇宙”的韩国男演员马东锡主演的犯罪动作片《恶人传》韩国上映首周登顶。三周冠军《复仇者联盟4》虽然落至亚军，但还是轻松赶超了《阿凡达》，登顶韩国历年引进片票房冠军。

　　《复联3》在韩国上映第四个周末结束后，虽然跌落至票房亚军，但累计观影人次达到1345万，超越《阿凡达》的1333万人次，跻身韩国历年引进电影票房榜冠军。

　　在韩国历年票房榜上也赶超了2015年上映的《老手》跃居第五，仅次于《鸣梁海战》（2014）、《极限职业》（2019）、《与神同行：罪与罚》（2017）和《国际市场》（2014）。

　　马东锡领衔的犯罪动作片《恶人传》韩国上映首周动员观影人次超过百万，将三周冠军《复仇者联盟4》挤落冠军宝座。首周累计观影人次148万。

　　《恶人传》目前在NAVER的观众评分8.86，有57%的观众给出了10分，给出8分（含8分）以上的观众占比86%。

　　观众好评大多集中在影片精彩的动作戏和演员表演：“最近看过的最刺激的动作电影”；“果然还是马东锡的动作片痛快”；“东锡大哥绝对有资格进入漫威”；“黑帮电影中结尾处理的最好的一部，在夏天真的是很消暑了。”

　　此外，影片还不乏现实意义，有观众评论道：“正好赶上赵斗顺（电影《素媛》罪犯原型）刑满出狱，对于侵害他人人权的赵斗顺没有被判死刑的批判，对于我国死刑制度的批判，在电影里都有展现。”

《恶人传》预告片

　　《恶人传》目前的媒体评分为5.71。好评集中在影片的人物设定脱离了简单的善恶对立，而是让黑帮头目、警察、连环杀人魔三个主要角色三足鼎立，这是以往犯罪类型片中十分少见的。媒体评论摘录如下：

　　“流氓和警察一起抓捕恶魔，是个令人兴奋的设定。从电影标题显而易见，不是善恶对立，而是坏人追捕更坏的人，令人意外的紧张和乐趣由此而来，虽然还是令人熟悉的犯罪动作片的感觉，但却是马东锡的角色最为立体的一次，值回票价。（6分）”

　　“影片将一个流氓和警察抓恶魔的故事，变成了流氓vs警察vs杀人魔的三角形构图，这种新鲜的设定是影片的优点，但故事编的不够紧密，人物动机不充分，让人感觉这个概念有些松散。（6分）”

　　上周排名第二的本土动作喜剧片《女警》落至第三，累计观影人次已经突破了100万。《大侦探皮卡丘》较上周名次未变仍列第四。

《陪审员们》剧照

　　文素利领衔的剧情片《陪审员们》正式上映首周，以12万观影人次排名第五。该片上周试映上榜第七，目前累计观影人次19万。目前影片在NAVER的观众评分9.36，媒体评分6.57。

　　此外申河均和李光洙联袂的本土喜剧片《我的特级兄弟》上映三周，累计观影人次143万。

　　本周另有两部新作上榜，分别是韩国教会题材影片《教会哥哥》和意大利奇幻惊悚片《阴风阵阵》，两部影片分列第八和第九位。

5月17日-5月19日（2018年第20周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)


本周上映新片：

　　本周的最重头戏当属迪士尼动画真人电影新作《阿拉丁》，该片将于5月23日在韩国正式上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4 阿凡达 韩国票房
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