时光网特稿
迪士尼动画改编真人电影在今年蜂拥而至，蒂姆·波顿怪趣呈现的《小飞象》
尚未飞远，盖·里奇
个性打造的《阿拉丁》
就将在周五揭开神秘面纱，而下半年还有真兽重演的《狮子王》亟待登场。
《阿拉丁》的故事发生在虚拟的阿拉伯国度阿格拉巴，讲述帅气的街头小子阿拉丁、勇敢自主的茉莉公主和无所不能的神灯精灵之间的展开冒险旅程。
奇幻的东方王国、浪漫的爱情故事、绝美的歌舞场景，迪士尼制作团队最擅长的元素再次得以发挥。不过同此前的欧美宫廷范儿的“真人公主”大电影系列们比起来，《阿拉丁》真人化的过程更难驾驭。
1992年的原版动画曾因选角（全白人配音）和歌词对阿拉伯文化的刻板塑造而受到批评。在文化敏感度更高的今天，真人版《阿拉丁》做出了不少很更符合时代感的修正，让这部重制经典的作品避免成为简单的炒剩饭动画复刻品，充满新鲜看点。
“史皇”嘻哈风灯神承包笑点
“最早他们让我演精灵，我是拒绝的”。面对《阿拉丁》最经典角色的邀约，“史皇”威尔·史密斯
自叹他是硬着头皮接下来的任务：“这可是罗宾·威廉姆斯
的精灵，我的老天爷！”。
在导演盖·里奇的帮助下，史皇的真人灯神决定不去直接效仿动画版，而是在致敬罗宾原版的同时充分释放出他个人风格，台词设计处处可见史皇的黑人喜剧天王本色，歌舞场景让人想起了刚出道的那个嘻哈风“新鲜王子”。
值得一提的是，原动画中的精灵角色只是简单的喜剧担当，真人版则为他打造了更充实的背景故事，让灯神也拥有了一条完整的叙事曲线。为何影片剧照当中的灯神时而全蓝时而黑皮肤？看完影片自然会将这个映前的“槽点”化解。
黑帮片老手盖里·奇拍童话？活久见！
真人版《阿拉丁》有许多意想不到的地方，对于影迷来说最大的意外惊喜可能是迪士尼做出的导演选择了。谁能料到有生之年会看到的盖·里奇拍迪士尼奇幻浪漫童话？
段子手嘴炮对白、眼花缭乱的快速剪辑、热衷GoPro拍摄动作戏，能把所有电影拍成街头黑帮动作片的盖里奇会和《阿拉丁》碰撞出怎样的火花？
在影片开头的阿拉丁个人秀“一部登先”捕捉到他在狭窄的街巷和屋顶辗转腾跃，将观众代入了阿格拉巴市井生活。拍摄这个场景时，盖·里奇就在扮演阿拉丁的梅纳·马苏德
的手腕上绑了一台GoPro相机，希望呈现他的第一人视角镜头。
如何定义现代公主？像茉莉这样！
动画《阿拉丁》不论情节还是对白都以阿拉丁、灯神、国师贾方等男性角色主导。真人电影比动画版篇幅多出半个小时，着重塑造了一个更加立体、果敢、独立自信的茉莉公主形象，充满了现代女性力量，这也是真人化《阿拉丁》做出的最明显改动。
90年代的迪士尼动画当中，公主们得先嫁人才能变成女王，这次的真人版茉莉公主将为自己的国家争取未来。那么身为真正的迪士尼公主，怎么能没有一首主打歌？
《阿拉丁》剧组这次邀请到《爱乐之城》
词曲作者贾斯汀&本吉，为茉莉公主量身定制了独唱曲“Speechless（沉默无言）”。女主角娜奥米·斯科特
大气磅礴的演绎，将这首歌唱出了与《马戏之王》
当中“This Is Me”相似的气场 。
看过真人版茉莉公主之后，你会对真人版《花木兰》
加倍期待。
千里挑一鲜肉主演 英雄反派性感在线
剧组选角的过程几经波折，一度因为找不到合适的中东演员而陷入僵局导致拍摄比原计划推迟了2个月。最终从2000位年轻演员当中挑中了三位新人为真人版《阿拉丁》挑大梁。
真人阿拉丁的扮演者梅纳·马苏德是一位来自加拿大的埃及裔演员。今年28岁的马苏德在出演《阿拉丁》以前没有什么为人熟知的作品，不过线条硬朗拥有六块腹肌的他完全符合动画中从小出没街头的阿拉丁的健美外形。
虽然是性感鲜肉，但马苏德在影片当中并不能像动画版那样只穿马甲半裸出镜。毕竟迪士尼合家欢真人电影限制颇多。影片的服装设计给出了真人版阿拉丁着装齐整的背后深层次的考量：“因为真人电影里不可能让茉莉公主像动画当中那样，半部电影都露着肚脐，所以出于同样的理由，我们给阿拉丁多穿了几件衣服”
影片当中饰演茉莉公主的娜奥米·斯科特曾经在新版《超级战队》里饰演女主角粉红战士。在《阿拉丁》的选角新闻爆出以后，一度有人质疑娜奥米“太白”不适合演茉莉公主。其实土生土长的伦敦人娜奥米拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手，推出过多支个人单曲。
现实中的娜奥米拥有与茉莉公主与阿拉丁一样动人的爱情故事。她在16岁时与前英格兰青年国家队队长相识，青梅竹马的两人于2014年步入婚姻殿堂，甜蜜至今。
除了英雄与公主，真人《阿拉丁》的反派也是养眼的“新人”，身材与“阿拉丁”一样火辣。
影片中大反派国师贾发由土耳其裔荷兰男星马尔万·肯扎里出演，马尔万近年来在许多好莱坞大片当中打过酱油，《新木乃伊》《东方快车谋杀案》《宾虚》当中都能看到他的身影。