同此前的欧美宫廷范儿的“真人公主”大电影系列们比起来，《阿拉丁》真人化的过程更难驾驭。盖里·奇率领的团队成功的让这部重制经典的作品避免成为动画复刻品，充满新鲜看点。

中文正式预告





《阿拉丁》的故事发生在虚拟的阿拉伯国度阿格拉巴，讲述帅气的街头小子阿拉丁、勇敢自主的茉莉公主和无所不能的神灯精灵之间的展开冒险旅程。





奇幻的东方王国、浪漫的爱情故事、绝美的歌舞场景，迪士尼制作团队最擅长的元素再次得以发挥。不过同此前的欧美宫廷范儿的“真人公主”大电影系列们比起来，《阿拉丁》真人化的过程更难驾驭。





动画版《阿拉丁》 1992年的原版动画曾因选角（全白人配音）和歌词对阿拉伯文化的刻板塑造而受到批评。在文化敏感度更高的今天，真人版《阿拉丁》做出了不少很更符合时代感的修正，让这部重制经典的作品避免成为简单的炒剩饭动画复刻品，充满新鲜看点。









黑帮片老手盖里·奇拍童话？活久见！



盖里奇与威尔史密斯参加《阿拉丁》首映 真人版《阿拉丁》有许多意想不到的地方，对于影迷来说最大的意外惊喜可能是迪士尼做出的导演选择了。谁能料到有生之年会看到的盖·里奇拍迪士尼奇幻浪漫童话？





段子手嘴炮对白、眼花缭乱的快速剪辑、热衷GoPro拍摄动作戏，能把所有电影拍成街头黑帮动作片的盖里奇会和《阿拉丁》碰撞出怎样的火花？

















千里挑一鲜肉主演 英雄反派性感在线



《阿拉丁》开机日比预期的推迟了两个月 剧组选角的过程几经波折，一度因为找不到合适的中东演员而陷入僵局导致拍摄比原计划推迟了2个月。最终从2000位年轻演员当中挑中了三位新人为真人版《阿拉丁》挑大梁。

真人阿拉丁的扮演者梅纳·马苏德是一位来自加拿大的埃及裔演员。今年28岁的马苏德在出演《阿拉丁》以前没有什么为人熟知的作品，不过线条硬朗拥有六块腹肌的他完全符合动画中从小出没街头的阿拉丁的健美外形。

“阿拉丁”身材惹火 虽然是性感鲜肉，但马苏德在影片当中并不能像动画版那样只穿马甲半裸出镜。毕竟迪士尼合家欢真人电影限制颇多。影片的服装设计给出了真人版阿拉丁着装齐整的背后深层次的考量：“因为真人电影里不可能让茉莉公主像动画当中那样，半部电影都露着肚脐，所以出于同样的理由，我们给阿拉丁多穿了几件衣服”

影片当中饰演茉莉公主的娜奥米·斯科特曾经在新版《超级战队》里饰演女主角粉红战士。在《阿拉丁》的选角新闻爆出以后，一度有人质疑娜奥米“太白”不适合演茉莉公主。其实土生土长的伦敦人娜奥米拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手，推出过多支个人单曲。

现实中茉莉公主已经找到了自己的阿拉丁 现实中的娜奥米拥有与茉莉公主与阿拉丁一样动人的爱情故事。她在16岁时与前英格兰青年国家队队长相识，青梅竹马的两人于2014年步入婚姻殿堂，甜蜜至今。

除了英雄与公主，真人《阿拉丁》的反派也是养眼的“新人”，身材与“阿拉丁”一样火辣。

影片中大反派国师贾发由土耳其裔荷兰男星马尔万·肯扎里出演，马尔万近年来在许多好莱坞大片当中打过酱油，《新木乃伊》《东方快车谋杀案》《宾虚》当中都能看到他的身影。



