电影版《唐顿庄园》讲述了新的故事：一向暗流涌动的唐顿庄园突然接到一封意外信件，英国皇室即将造访。













预告中，经典庞大的演员阵容，熟悉养眼的场景、甚至考究悦耳的背景音乐都完美延续了前作风格。观众熟悉的经典角色将悉数回归，看似顽固不化实则心地善良的伯爵夫人维奥莱特，将继续由英国国宝级演员、多次揽获奥斯卡最佳女主角、女配角的表演艺术家玛吉·史密斯饰演，她本人也凭借该角色获得艾美奖、金球奖等多项大奖；而饰演坚强勇敢的“大小姐”玛丽的米歇尔·道克瑞、出演唐顿庄园伯爵罗伯特的休·博内威利等人也将银幕重逢。





此外，电影版《唐顿庄园》仍沿用了电视剧的主要取景地：伯克郡的海克利尔城堡，甚至预告片开头一段优美动人的旋律也取自熟悉的剧版开头音乐《The Suite》。从视觉到听觉，电影版《唐顿庄园》无不令人感受到熟悉的英伦味道。

剧版《唐顿庄园》于2010年首次推出到2015年第六季正式完结，期间该剧曾数度获奖、享誉全球，凭借69次提名，成为艾美奖历史上提名次数最多的非美剧。值得一提的是，本剧曾在全世界150多个国家播出，我国中央电视台还曾引进译制该剧，成为近年来为数不多的在央视播出的译制英剧，足见其考究质量，而《唐顿庄园》前五季也在优酷土豆视频网站上创造下高达1.68亿的播放量，截至目前，该系列剧在豆瓣网平均分仍高达8.9分，有近20万人次为剧作打出五星好评。时光网给予毫不吝啬的赞誉 “剧目展现的上世纪经典气质，令人叹息、折服”，其对英伦复古时尚的复刻，也获新浪娱乐盛赞“重现了1900年代维多利亚时期服饰的精致和古典。”









电影版《唐顿庄园》由环球影业、焦点电影公司、嘉年华电影制作公司联手打造，将于今年9月20于北美上映。





《唐顿庄园》电影版剧照——



