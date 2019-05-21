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以“全世界最受欢迎的电视剧”入选吉尼斯世界纪录的英国古典时代剧《唐顿庄园》
将被首次搬上大银幕，在高度期待中，影片今日曝光全球首支预告，以及海报和一组新家族号。这部被誉为英国电视剧史上最成功的时代剧将携经典演员阵容回归，首度透过大银幕演绎一段镌刻着浓郁英伦气息的全新贵族篇章。
电影版《唐顿庄园》
讲述了新的故事：一向暗流涌动的唐顿庄园突然接到一封意外信件，英国皇室即将造访。当象征着大不列颠最高权力的国王夫妇来到这座偏安一隅的乡间宅邸，等待唐顿庄园主人们的将会是怎样的挑战；当两种都以高冷优雅、荣誉体面为毕生追求的人群相遇，又将发生怎样意想不到的碰撞？有趣的是，此前英国凯特王妃曾亲身探班《唐顿庄园》剧组，让人不免猜测本片编剧灵感是否正来源于此。
预告中，经典庞大的演员阵容，熟悉养眼的场景、甚至考究悦耳的背景音乐都完美延续了前作风格。观众熟悉的经典角色将悉数回归，看似顽固不化实则心地善良的伯爵夫人维奥莱特，将继续由英国国宝级演员、多次揽获奥斯卡最佳女主角、女配角的表演艺术家玛吉·史密斯饰演，她本人也凭借该角色获得艾美奖、金球奖等多项大奖；而饰演坚强勇敢的“大小姐”玛丽的米歇尔·道克瑞、出演唐顿庄园伯爵罗伯特的休·博内威利等人也将银幕重逢。
此外，电影版《唐顿庄园》仍沿用了电视剧的主要取景地：伯克郡的海克利尔城堡，甚至预告片开头一段优美动人的旋律也取自熟悉的剧版开头音乐《The Suite》。从视觉到听觉，电影版《唐顿庄园》无不令人感受到熟悉的英伦味道。
剧版《唐顿庄园》于2010年首次推出到2015年第六季正式完结，期间该剧曾数度获奖、享誉全球，凭借69次提名，成为艾美奖历史上提名次数最多的非美剧。值得一提的是，本剧曾在全世界150多个国家播出，我国中央电视台还曾引进译制该剧，成为近年来为数不多的在央视播出的译制英剧，足见其考究质量，而《唐顿庄园》前五季也在优酷土豆视频网站上创造下高达1.68亿的播放量，截至目前，该系列剧在豆瓣网平均分仍高达8.9分，有近20万人次为剧作打出五星好评。时光网给予毫不吝啬的赞誉 “剧目展现的上世纪经典气质，令人叹息、折服”，其对英伦复古时尚的复刻，也获新浪娱乐盛赞“重现了1900年代维多利亚时期服饰的精致和古典。”
电影版《唐顿庄园》由环球影业、焦点电影公司、嘉年华电影制作公司联手打造，将于今年9月20于北美上映。
《唐顿庄园》电影版剧照——