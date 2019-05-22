《南方车站的聚会》入围72届戛纳电影节主竞赛单元，万茜在片中饰演杨淑俊一角，就是片中逃犯周泽农（胡歌饰）的妻子，第一次来戛纳，万茜对戛纳和对作品有什么感受，让我们一起走进这次专访。









作为中国的实力派女演员，万茜在电影中总是能以真挚的表演打动观众。这一次《南方车站的聚会》中的万茜和胡歌饰演夫妻，两人合作是否默契？结果，万茜说两人在戏中都没有真正交集。





万茜和廖凡都是湖南人，而且两人都毕业于上海戏剧学院，戏外，万茜称他为廖凡师哥，在采访中，万茜也很真诚的说要以廖凡为榜样。这次采访还有哪些有趣的故事？让我们一起走进这次访谈。





Mtime：万茜你好，请先和我们时光网的网友打声招呼吧。





万茜：时光网的朋友们，大家好，我是万茜。





Mtime：您第一次来戛纳，有什么特别的感受？





万茜：第一次过来觉得很新奇，觉得这是一个很漂亮的城市，而且很令人感动的是所有的电影人都聚集在戛纳，所有喜爱电影的人都过来，参与这一个世界性的电影盛会，想象中和真实的感受还是比较像剧本与电影的区别。





之前都是在想象，然后等真正看到在荧幕上呈现的一刻，就会发现原来跟剧本还是会不一样，可能会更加真实，更加绚烂。当时我们所有的主创都在红毯的起点，在后场在等待的时候看到昆汀走了上来，那一刻就觉得 好像突然之间感受到了一个触点，就是要开始了，我们要进入戛纳电影节了。





而且我们在首映的时候，昆汀导演坐我们前面，然后后面是田壮壮导演，就觉得好嗨哦。





Mtime：您首次拿到《南方车站的聚会》的剧本感受如何？





《南方车站的聚会》片段 万茜：很喜欢这个剧本，剧本本身给我的感觉像是在一个黑暗的隧道里面，所有的人都在隧道里面奔跑，去追寻光明。每个人都有心里想要抓到的那点光，不管这个光到底是暖的还是冷的，都想去抓住它。





我饰演的这个人物就非常让我心疼，第一天拍摄的场景正好是剧本里的我的第一场戏，之前已经做了很多的准备，怎么去适应我的这个角色的一个生活状况，她的一个工作环境。但是真正到了拍摄的时候还是会有一点忐忑，因为要跟全新的剧组进行配合，我也在尽力的让自己平静下来。想让自己呈现出一个最好的状态，去理解导演的意图，去给到他导演想要的。









Mtime：与桂纶镁的最后一场戏是如何培养默契的？





万茜：因为那场戏是最后的，是我的最后的一个 最后的杀青戏，导演的拍摄过程是就是按照电影的时间线来拍的，所以我们演员在经历了前面几个月的拍摄以后，对自己的角色心理都是比较稳定，他的思维现在已经是比较稳定了。





然后我跟小镁在拍摄这场戏的时候，我们从廖凡师哥看到我跟小镁从巷子里面出来以后，我们在过马路的时候我们说了两句话，那两句话实际上是剧本上没有的，我们觉得我们的人物在那个时候应该要说什么，然后当我看到首映的时候，我想，我当时说的是什么，可是我现在已经完全记不起来了。





Mtime：能否谈谈您第一次见到刁亦男导演的印象？





万茜：第一次见到刁导的时候，觉得他是一个特别温柔(的人)，他说话很慢条斯理 然后就戴着眼镜，很有书生气的这么一个导演。然后等到真正进行拍摄的时候发现，原来刁导对细节的把控是极其严苛的。我们包括有一场戏就是在拍摄，拍摄之前我们走完戏以后，然后导演突然就喊收工，我很惊讶的是第二天来到现场，我发现美术我们组的美术很厉害，应该是他按照导演的意图，把现场的细节增加了大概有一倍以上。





对于剧组来说，其实时间是很宝贵的，我们必须要不能够浪费一点时间，整个剧组会为了这些细节的调整，停止重新布置，到了第二天增加一倍以上的细节，就是会让我觉得我像是生活在了这个环境里面。





Mtime：您与廖凡是同乡，又是校友，合作是否更默契？





万茜：廖凡老师我跟他不是第一次合作会觉得我们没有一个磨合的过程，就是默契度会比较快地去达到好的状态。而且廖凡师哥是在我们学校的时候，我在上学的时候就特别喜欢他，我也包括在私下我也会跟我的团队说，我说我好喜欢廖凡老师我要把他当做我的榜样，希望我能够和他一样在艺术上面一直有所追求。





Mtime：您与胡歌在戏里戏外互动如何？





万茜：我和胡歌在戏里没有见过面，在收工后也就见过两面，我们两个的角色实际上没有真正的交集。虽然我们两个饰演的是夫妻，不过剧本已经给我们两个提供了情感依旧，我们会按照剧本来表演。





我和导演讨论过，杨淑俊（万茜饰）和周泽农（胡歌饰）这样的夫妻也不罕见，两人多年的夫妻，情感或许会被时间慢慢磨灭。但是有重大事件发生的时候，这种情感又会被激发出来。对于周泽龙来说，算是一个从求生奔向死亡的折返跑。









Mtime：您在工作中如何磨练演技？





万茜：演员是一个逐渐积累和成长的过程，就是每一个好的角色，然后跟每一个好的导演合作，去参与到每一个好的剧本的创作，都是可以打磨演员的演技。





我也一直在尝试不一样的角色，希望可以让自己的演技更加多元化，我现在是比较关注女性题材的电影。 希望可以通过这样的女性题材更加细腻，更加温暖地关注到现代女性。





其实包括今年戛纳电影节的主海报，就是致敬新浪潮祖母阿涅斯·瓦尔达，今年大概也有20部女性导演的作品入围各个竞赛单元，所以我很希望女性导演可以在未来的电影界能够占据更加重要的位置。





Mtime：您戛纳之行后，新的工作计划能透露下吗？









监制是李玉导演，也是在描述一个错位的母女关系，但是虽然这个母女关系它可能是偶然性的，就是不那么常见。但是它整个故事描述它还是会体现了当下的社会、亲情、家庭之间的很多问题。