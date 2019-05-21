



除了两大男神，还有玛格特·罗比、库尔特·拉塞尔、蒂莫西·奥利芬特、达科塔·范宁、卢克·贝里、玛格丽特·库里、阿尔·帕西诺等影星加盟，堪称戛纳电影节最星光熠熠的卡司阵容。这些明星在剧场版预告片中悉数登场，看预告片也成了“数星星”。





电影《好莱坞往事》是“鬼才导演”昆汀·塔伦蒂诺的第九部力作，剧情故事发生在1969年风云变幻的洛杉矶：电视剧明星里克（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和他长期合作的替身演员克里夫（布拉德·皮特 饰）正力图扬名电影圈，却发现这个行业早已不是他们想象的样子了……









《好莱坞往事》会涉及罗曼·波兰斯基妻子的遇害案件，在那个光怪陆离的年代，好莱坞是一片纸醉金迷之地。预告片中，还有戏中戏，明星里克有一场焚烧纳粹的戏份，展现了小李尽皆癫狂的演技。





李小龙会在这部戏里登场











光怪陆离的好莱坞，每天就是纸醉金迷



更大的惊喜，麦克·毛饰演的李小龙有精彩表演，镜头短暂，但李小龙神韵极其相似，从身形到动作都模仿得惟妙惟肖。当初，李小龙在好莱坞主演过电视剧《青蜂侠》，片中应该也是聚焦他的电视剧明星时期。





《好莱坞往事》在5月21日刚刚戛纳进行全球首映，在首映的前一天，昆汀导演还发出呼吁，希望观众不要剧透，以免让后来的观众失去欣赏这个原创故事的乐趣。不知道这一次昆汀会怎样讲故事，咱也不知道，咱也不敢问。





影片由博纳影业集团、美国索尼哥伦比亚电影公司联合出品，将于2019年7月26日北美上映。