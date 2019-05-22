好莱坞有两种东西是戛纳需要的——高质量的电影和璀璨的明星。









福茂 而此举在好莱坞引发轩然大波，因为阿兰·德龙的“黑历史”诸多，家暴、反对同性恋、与法国右翼政党来往密切……





为此，好莱坞诸多人士发起联署签名，反对戛纳电影节作出的这项决定。





而戛纳电影节艺术总监福茂对此回应：“我们只是赞扬阿兰·德龙在电影业中的成就，与他的政治观点无关。这个反对签名还是由美国人发起的，我们不需要满足美国人的政治正确要求。”





如此硬气的回应显示了戛纳电影节尊艺术为上的宗旨，但好莱坞与戛纳的关系，也并不像这份声明中那样简单。





戛纳与美国电影









这位已逐渐成长为好莱坞类型电影新掌门人的导演，在这里受到的礼遇，连他自己都没想到。





在影片放映结束后，放映厅内来自世界各地的精英电影人、影评人、媒体人，不间断的鼓掌长达数十分钟。









已经提名过两次奥斯卡最佳导演的斯皮尔伯格也被这种场面感动了，他曾感慨，“在那之前或之后，再也没有感受到那天晚上法国观众对《E.T.外星人》那样的欢迎……那时候我意识到，拍电影真的很值得，我永远无法忘怀。”





戛纳是名利场，更是电影艺术的圣殿，一个真正尊重优秀电影的地方，特别是美国电影。





必须承认的是，好莱坞体系内的大制片厂电影，与体系外的独立电影，组成了这个星球上最强大的电影帝国——美国电影。





70多年戛纳历史上，获得金棕榈奖最多的就是美国电影，多达18次（含合拍），遥遥领先排名第二的意大利（12次），它在戛纳的各个时期表现都很强劲。左手好莱坞称霸全球票房榜，右手作者、艺术电影雄踞戛纳第一，美国电影你不服不行。





而戛纳，在逐渐成长为世界上最重要的电影节的过程中，尽管是欧洲艺术电影的大本营，但无论何时都没有忽视美国电影的影响力，还借着好莱坞的星光，提高自己的关注度。





《君子好逑》 简单来说，好莱坞有两种东西是戛纳需要的——高质量的电影和璀璨的明星。





















巴斯特·基顿





更不要说新浪潮的导演们了，他们的别名就叫“霍克斯-希区柯克派”，以两个好莱坞类型片导演的名字来代表他们的电影立场。









这些影片本身素质过硬，符合戛纳的标准，又有明星助阵，何乐而不为呢？





而科恩兄弟、昆汀·塔伦蒂诺、格斯·范·桑特这些独立制作出身的美国电影人，戛纳当初也没有拒绝他们的投怀送抱，其中一些人已经成为好莱坞如今的中坚力量。





《好莱坞往事》









所以说，法国人对美国电影的热爱和虔诚，恐怕连美国人自己都比不了。







