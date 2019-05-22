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回首戛纳电影节的“好莱坞往事”

从史蒂文·斯皮尔伯格到昆汀·塔伦蒂诺

2019-05-22 08:51:15 来源：Mtime时光网

好莱坞有两种东西是戛纳需要的——高质量的电影和璀璨的明星。

　　时光网特稿 在今年戛纳国际电影节开幕前，官方宣布将象征着终身成就奖的荣誉金棕榈颁发给老牌影星阿兰·德龙

福茂

　　而此举在好莱坞引发轩然大波，因为阿兰·德龙的“黑历史”诸多，家暴、反对同性恋、与法国右翼政党来往密切……

　　为此，好莱坞诸多人士发起联署签名，反对戛纳电影节作出的这项决定。

　　而戛纳电影节艺术总监福茂对此回应：“我们只是赞扬阿兰·德龙在电影业中的成就，与他的政治观点无关。这个反对签名还是由美国人发起的，我们不需要满足美国人的政治正确要求。”

　　如此硬气的回应显示了戛纳电影节尊艺术为上的宗旨，但好莱坞与戛纳的关系，也并不像这份声明中那样简单。

戛纳与美国电影

　　1982年5月，史蒂文·斯皮尔伯格穿着笔挺的西装，带着新片《E.T.外星人》来到了法国南部的小城戛纳。

　　这位已逐渐成长为好莱坞类型电影新掌门人的导演，在这里受到的礼遇，连他自己都没想到。

　　在影片放映结束后，放映厅内来自世界各地的精英电影人、影评人、媒体人，不间断的鼓掌长达数十分钟。


　　已经提名过两次奥斯卡最佳导演的斯皮尔伯格也被这种场面感动了，他曾感慨，“在那之前或之后，再也没有感受到那天晚上法国观众对《E.T.外星人》那样的欢迎……那时候我意识到，拍电影真的很值得，我永远无法忘怀。”

　　戛纳是名利场，更是电影艺术的圣殿，一个真正尊重优秀电影的地方，特别是美国电影。

　　必须承认的是，好莱坞体系内的大制片厂电影，与体系外的独立电影，组成了这个星球上最强大的电影帝国——美国电影。

     70多年戛纳历史上，获得金棕榈奖最多的就是美国电影，多达18次（含合拍），遥遥领先排名第二的意大利（12次），它在戛纳的各个时期表现都很强劲。左手好莱坞称霸全球票房榜，右手作者、艺术电影雄踞戛纳第一，美国电影你不服不行。

　　而戛纳，在逐渐成长为世界上最重要的电影节的过程中，尽管是欧洲艺术电影的大本营，但无论何时都没有忽视美国电影的影响力，还借着好莱坞的星光，提高自己的关注度。

《君子好逑》

　　简单来说，好莱坞有两种东西是戛纳需要的——高质量的电影和璀璨的明星。

　　早在1955年，那个戛纳最高奖还叫“金鸭奖”的时候，一部讲述纽约剩男剩女故事的《君子好逑》就征服了戛纳，获得最高奖项。半年后，这部影片也拿到了第84届奥斯卡最佳影片、最佳导演等四项大奖。

　　而在更早之前，在好莱坞“混不下去”的奥逊·威尔斯，凭借莎翁改编电影《奥赛罗》在这里拿到了最高奖。

　　无独有偶，在历史上，那些好莱坞“过气”的明星、导演，不少能在法国获得全民性的认可。比如喜剧巨匠巴斯特·基顿，默片时代结束后他在好莱坞无片可拍，于是受邀来到法国巴黎Medrano马戏团客座演出长达1年，场场爆满。

　　同样，好莱坞70年代的喜剧大咖杰瑞·刘易斯，在美国没有得到足够的重视时，却得到法国著名电影杂志《电影手册》推崇，美利坚开花法兰西飘香。

巴斯特·基顿

　　更不要说新浪潮的导演们了，他们的别名就叫“霍克斯-希区柯克派”，以两个好莱坞类型片导演的名字来代表他们的电影立场。

　　当然，戛纳对当红的好莱坞电影也同样推崇，科波拉和马丁·斯科塞斯的片子向来是戛纳的最爱。《边境杀手》《洛城机密》《罪恶之城》这样风格化的商业大片戛纳也愿意伸出橄榄枝，昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》则是最新的代表。

　　这些影片本身素质过硬，符合戛纳的标准，又有明星助阵，何乐而不为呢？

　　而科恩兄弟、昆汀·塔伦蒂诺、格斯·范·桑特这些独立制作出身的美国电影人，戛纳当初也没有拒绝他们的投怀送抱，其中一些人已经成为好莱坞如今的中坚力量。

《好莱坞往事》

　　而除了竞赛之外，戛纳还为那些颇具关注度的电影留了个后门，这便是非竞赛展映单元。像《头脑特工队》《午夜巴黎》这样的影片质量过关，却因为种种原因无法入围竞赛单元的，依然能在这里首映，把荣光留给这座小城。

　　所以说，法国人对美国电影的热爱和虔诚，恐怕连美国人自己都比不了。

　　美国独立片宗师约翰·卡索维茨的妻子，也是好莱坞女星的吉娜·罗兰茨曾感慨：“在那里的人们，充满激情，慷慨大方，这在美国是极其少见的。”

作者：日灼   编辑：日灼

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关键词： 戛纳 好莱坞

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