戛纳电影节的主竞赛单元影片《隐秘的生活》主演，奧古斯特·迪赫和瓦莱丽·帕赫纳出席影片新闻发布会。













他完成一部作品要花的时间也很长。《隐秘的生活》拍摄于2016年，也就是说在戛纳首映前，他花了三年时间来完成电影。“泰伦斯拍了很多素材，需要花很多时间剪辑。”迪赫说道。





《隐秘的生活》改编自真实事件。Jäggerstätter是一个虔诚的基督徒，本来是个农夫，但因为不肯参军而被判叛国罪，关了起来。在多次拒绝宣誓效忠纳粹之后，他被处决了。





影片剧照 迪赫说Jäggerstätter是一个不能放弃自己原则的人。“我觉得这部电影讲的并不是英雄。一个‘英雄’是在他做了某件事之后为人称道。但这个故事，讲的只是一个人的沉默的选择，讲的是大家看不到的事。这不是一个英雄的故事——我们现在可以管他叫英雄——但这实际上是一个非常私人的，精神上的抉择。”





他还说 这部电影很映衬现在欧洲的社会状况，那里的几个国家都正在兴起极右民粹主义。





“有一些其他的故事，讲的是一些在战争期间的英雄事迹，比如拯救过别人的人，但这部电影讲的却是一个对某些事说‘不’的人。我觉得现在大部分人的问题就在于他们会说，‘现在的世道就是这个样子，我们也无能为力’。”





影片剧照 “我们看到了一些事在发生，也知道不该这样，但没有人去做任何事。也许这部电影能在这方面让人们有所改变吧。我看电影的时候在想，‘为什么大家都要走上歧途呢……’”





“ 我会说这部电影道出了一个事实，那就是，现在这个世界上，愿意说‘不’的人越来越少了。 我们都跳上了一列开往错误方向的列车，却还在说着‘世界现在就是这样，我们必须随波逐流。’”





“如果在座各位中有人能像Franz那样说‘不’，不作任何解释，也不做任何举动，只因为他觉得一些事是不对的，并且能坚持自己的原则，那他是很勇敢的。 特别是在现在欧洲政治趋势之下，如果能有更多这样的人，问题可能就解决了。 ”





帕赫纳说这部电影讲的不是Jäggerstätter的宗教信仰，而是精神层面的东西，以及他与妻子之间牢不可破的感情。





影片剧照 “这部电影的精神意义很简单，甚至与宗教的关系都不大，它讲的是这对夫妻之间的深厚情感，以及他们与世界，与自然的连接。你在这个故事里能感受到的最灵性的东西就是他们的感情——他们的爱。这种爱之所以会有灵性的感觉，是因为他们的感情太坚固了。”她说。





她说自己为了给这个角色做准备，还在农场里工作了一段时间。“我是在乡村长大的，所以我了解农民——我的祖父母就有一座农场——但我现在的生活很城市化了。”





“没有人要求我去做这些，但我觉得如果能再次体会大自然会比较好。所以我去到一座农场，学习如何收割庄稼，剪羊毛，以及制作黄油。我是为了更好地进入角色才去做这些的，因为我希望自己感觉起来，看起来都能更自然一些。”





“泰伦斯并没有要求我去做这些，我去做只是因为我希望演出来能更真实。 拍摄期间我们真的每天都在做农活。有时候我感觉做农活的时间比演戏的时间都长 。我们会跟奶牛在一起，在田野上，所以这部电影看起来才会那么真实。因为我们不是知识分子，而是农民。”





影片剧照 两位演员都觉得跟马力克合作是一次非常不一样的体验。“跟泰伦斯的这次合作，在很多层面上而言都是非常棒的经历，而最重要的是，从一开始，我们围绕的重点就不是泰伦斯·马力克，而是这个故事本身，它太强大了，我们都专注于要传达的内容上，在创作过程中，这是最重要的。”帕赫纳说。









Jäggerstätter夫妇的三个女儿还在世，马力克曾经邀请她们去到片场。而且在戛纳首映之前，他还给她们先看了这部电影。“在奥地利拍摄期间，我们见到了她们，”帕赫纳说，“第一次见面就在她们曾经居住过的房子里。”





“过去两年半的时间里，我一直有跟三姐妹中的一位见面，因为我长大的地方离她现在住的地方不远，我会去拜访她。我不确定这话能不能说，但我们在她们家里给她们看了这部电影，她们很受感动。”