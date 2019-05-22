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小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

2019-05-22 09:07:27 来源：Mtime时光网

主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一《好莱坞往事》首映礼举行。
　　时光网讯 当地时间2019年5月21日，第72届戛纳国际电影节，主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一《好莱坞往事》首映礼举行。






　　与其他电影一样，《好莱坞往事》红毯星光熠熠；不过不一样的是，大牌的不再是捧场的明星，而是剧组本身。导演昆汀·塔伦蒂诺，主演莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特玛歌特·罗比等一亮相，立马点燃全场。






　　除此之外，最小戛纳评委艾丽·范宁艾戴复古宽檐帽又霸气又可爱，艾丽姐姐、参演了《好莱坞往事》达科塔·范宁则庄重成熟许多。“小李子”模特女友加卡米拉·莫罗内穿抹胸礼服仙气十足，影帝阿德里安·布洛迪西装绅士。




　　著名的白癜风超模温妮·哈洛穿红裙战袍“指点江山”，披红头纱似新娘。就连贝克汉姆的大公子布鲁克林·贝克汉姆也携模特女友现身走毯。






　　华语明星方面，章子怡朱一龙桂纶镁金巧巧等现身，增添几抹东方风情。

   编辑：SaSa

关键词： 戛纳 昆汀 主竞赛 小李子 皮特 好莱坞往事 小丑女
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