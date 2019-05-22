2019-05-22 09:07:27 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
《复联4》主创出席中国影迷盛典
第九届北京国际电影节圆满闭幕
《复联4》中国午夜场影迷狂欢
香港金像奖颁奖礼红毯群星闪耀
编辑：SaSa
在线播放
导演：昆汀·塔伦蒂诺
主演：莱昂纳多·迪卡..
Quentin Tarantino
查看影人作品 >
Leonardo DiCaprio
Brad Pitt
Margot Robbie
Brooklyn Beckham
Ziyi Zhang
Zhu Yi Long
验证码：
Catman_Mars
8分钟前
皮特真的帅炸了
天晴了_
14分钟前
不知道电影的口碑咋样 好期待
海上惊雷
53分钟前
朱一龙王凯？
青春流转
1小时前
儿子颜值果真没法跟爹比
天晴了_17分钟前
都怨他妈基因太强大 把他老爹的好基因都毁了
拉斐尔芬奇
年纪大了，小李和皮特比起来，还是皮特帅
太忣教我当影帝
2小时前
我家蔡徐坤怎么没来？皮特小李子都很帅但还是坤坤帅一点。
caoyl07
皮特真是越老越帅
红卫兵最毒
章子怡到处蹭红毯
谷浪雨2小时前
戛纳大师班
137****2944_372791241小时前
肯定不算蹭红毯，章子怡本来就是这届戛纳大师班成员之一，最名正言顺，还有她主演的卧虎藏龙这次也在戛纳重映了，抛开这一切，章也是国内少有几个具国际知名度和作品的演员。
无二侃电影
3小时前
不修图的戛纳，教会了我很多
M_1611161329554126774
小李子居然比皮还高
众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场
全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古
退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂
灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！
最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕
查看更多