时光网戛纳讯
今天的戛纳格外热闹，昆汀·塔伦蒂诺
导演总算是赶上了，带着35mm的胶片新作《好莱坞往事》
的顶级卡司——“小李”莱昂纳多·迪卡普里奥
与布拉德·皮特
，走上了本片首映式的电影节红毯。自昆汀导演的《低俗小说》
在戛纳首映以来，已经过去了25年的时间（跟《活着》
入围戛纳主竞赛是同一届）；而距离上一部在戛纳首映的《无耻混蛋》
，也过去了10年。
首映式的现场格外热闹，在观影正式开始之前，福茂在巨大的卢米埃影厅舞台上，再一次恳请观众们看完不要剧透，此时，大家对于本片的期待简直达到顶峰。
昆汀导演的公开信：我爱电影，你也爱电影……我恳求大家不要对外透露任何有关影片的剧透
——这样会导致后来的观众无法用同样的好奇心去体验这部电影的内容
首先介绍一下本片的背景，提到波兰导演罗曼·波兰斯基
，除了让他获得奥斯卡“最佳导演”的那部《钢琴家》
，因在杰克·尼克尔森家发生的“强奸案”而逃到法国（所以没能去奥斯卡现场领奖，哈里森·福特
替他领的）；最为人所知的，就是1969年8月9日，波兰斯基怀有8个月身孕的妻子莎朗·塔特
，被曼森家族残忍杀害的悲惨往事了。
杀害莎朗与她4位朋友的凶手，是3名臭名昭著的“曼森家族”成员，莎朗身上一共被捅了16刀。查尔斯·曼森指示3名家族成员，“用最残暴的方式毁掉所有人”，虽然他本人并没有动手。如果你对金属音乐熟悉的话，你会知道歌手玛丽莲·曼森的名字便是与这个家族有关——玛丽莲是致敬梦露，而曼森指的就是这个杀人狂魔曼森。
小李在片中的“戏中戏”之拍广告
影片的男主角是波兰斯基夫妇的邻居，由小李所饰的过气电视明星Rick Dalton，他在上世纪五、六十年代演过还算不错的西部黑白美剧《赏金法律》，不过随着西部片的逐渐过时，他的职业生涯有点儿要走下坡路。皮特饰演的是Rick在拍电影电视时的替身，也是他生活中的好朋友、司机兼“助理”Cliff Booth。两者相较，Rick内心更加柔软，而Cliff则是粗粝的类型。
《好莱坞往事》中充斥着各种各样昆汀所迷恋的元素，从意大利式西部片到恋足癖，样样不缺。影片前半段，也是更好看的半段设置在1969年2月，也就是莎朗（玛歌特·罗比
饰）被谋杀之前的半年，充斥着各场“戏中戏”。昆汀有时候甚至玩儿得有点儿脱，简直就是把“小李会演戏”这五个字写脸上了。
迈克·毛饰演的李小龙跟原型实在是太像了
让中国观众格外兴奋的李小龙
确实在本片中现身了，毕竟他曾教过莎朗武术。我们在一场戏的片场见到了刚演完《青蜂侠》
不久的李小龙，与来当替身的Cliff之间交流。但可能我对于片中“李小龙”这一角色的定位要求太高了，看完之后会发现，对于任意一位真心喜爱李小龙的观众来说，失望都是不可避免的。
当小李在没完没了地出演“戏中戏”，跟8岁小女孩儿飚戏、谈心的时候，皮特的角色在干什么？他认识了个衣不蔽体的年轻嬉皮士女孩儿（竟然给自己起了个叫“Pussycat”的名字），跟着她来到了大名鼎鼎的Spahn农场，还提到她与一名叫做“查理”的人一起。看到这儿，你是不是也像我一样，浑身的汗毛都竖起来了。（因为这个“查理”，显然指的就是杀人魔“邪教”曼森家族的教主，查尔斯·曼森。）
罗比饰演莎朗·塔特
Spahn农场是Cliff当年拍西部片的地方，在历史上，这个地方也是真实存在的，人来人往，川流熙攘。在这儿，他还遇到了为了维持自己在曼森邪教帮中的地位，不惜和地主老头子上床（原话是“fxxk his brain out”，感受一下）的Squeaky。这个妹子是“大范宁”达科塔·范宁
饰演的，也巧了，达科塔的妹妹艾丽·范宁
正是今年戛纳评审团的成员之一。
Rick除了在美国拍电视剧，还因阿尔·帕西诺
所饰角色的赏识，得到了来到意大利拍电影的机会，而有趣的是，饰演他在意大利新娶老婆的女演员，正是与昆汀去年11月份结婚的以色列模特Daniella Pick。
昆汀的妻子在片中饰演小李角色的妻子
时间来到了1969年的8月8日，当大着肚子的玛歌特·罗比再次出现在银幕上，这之后的剧情就不聊了。怎么说呢，看完本片，我算是明白昆汀为什么要求观众们不要剧透了，也明白这个片子的主角为什么并不是波兰斯基夫妇，而是他们的邻居。本片结局非常极端，非常大胆，非常具有画面感，也让人看完之后，满心满眼留下的都是茫然。
在《好莱坞往事》中，昆汀基本上出神入化地还原了50年前的好莱坞，不光是细节让人惊叹的布景，和运用非常贴切的配乐，影片的色调、节奏和质感，以及从小李的棕色夹克、皮特的夏威夷花衬衫，到罗比的白色超超短裙，都充满了上世纪60年代末的气息。对于“嬉皮士”文化开始走向主流，也诠释得火候正好，用俗气一点的话来说，简直就是写给被昆汀深爱着的洛杉矶的一封情书。
帕西诺的角色相当于个“伯乐”
总体来说，影片娱乐性十足，足够有趣，苦乐参半，完全让人意想不到，带给观众们的，说不好是惊喜还是惊吓，各人理解不同吧。两位正值壮年的顶级好莱坞一线男明星，有着在这样一部影片中随心所欲展现自己演技的机会，着实让人羡慕（还给皮特安排了一场让全场观众欢呼的半裸戏）。看看人家的顶级流量都在演什么片子，啧啧。而罗比绝对不输人后，虽然她表现的机会并没有两位男主丰富。
不过要说血浆，可能本片的血腥程度还不及我紧接着看的奉俊昊导演《寄生虫》
多。最优秀的电影，是要给人惊喜、打动人心、带来快乐，而《好莱坞往事》似乎三点都做到了
。就像有关电影行业本身的《彗星美人》《艺术家》
与《鸟人》
一样，影片今年7月在北美上映后，一定也会获得好莱坞的好评。
皮特穿得也非常洛杉矶
放映结束，在观众们的欢呼与掌声中，来自各个国家的记者们表情不一，大多数人脸上挂着的，还是来不及抹去的伤感。这是昆汀自己最想要讲的故事，也许是他最温柔的故事吧。