首映式的现场格外热闹，在观影正式开始之前，福茂在巨大的卢米埃影厅舞台上，再一次恳请观众们看完不要剧透，此时，大家对于本片的期待简直达到顶峰。

——这样会导致后来的观众无法用同样的好奇心去体验这部电影的内容





杀害莎朗与她4位朋友的凶手，是3名臭名昭著的“曼森家族”成员，莎朗身上一共被捅了16刀。查尔斯·曼森指示3名家族成员，“用最残暴的方式毁掉所有人”，虽然他本人并没有动手。如果你对金属音乐熟悉的话，你会知道歌手玛丽莲·曼森的名字便是与这个家族有关——玛丽莲是致敬梦露，而曼森指的就是这个杀人狂魔曼森。







小李在片中的“戏中戏”之拍广告





影片的男主角是波兰斯基夫妇的邻居，由小李所饰的过气电视明星Rick Dalton，他在上世纪五、六十年代演过还算不错的西部黑白美剧《赏金法律》，不过随着西部片的逐渐过时，他的职业生涯有点儿要走下坡路。皮特饰演的是Rick在拍电影电视时的替身，也是他生活中的好朋友、司机兼“助理”Cliff Booth。两者相较，Rick内心更加柔软，而Cliff则是粗粝的类型。











迈克·毛饰演的李小龙跟原型实在是太像了









当小李在没完没了地出演“戏中戏”，跟8岁小女孩儿飚戏、谈心的时候，皮特的角色在干什么？他认识了个衣不蔽体的年轻嬉皮士女孩儿（竟然给自己起了个叫“Pussycat”的名字），跟着她来到了大名鼎鼎的Spahn农场，还提到她与一名叫做“查理”的人一起。看到这儿，你是不是也像我一样，浑身的汗毛都竖起来了。（因为这个“查理”，显然指的就是杀人魔“邪教”曼森家族的教主，查尔斯·曼森。）







罗比饰演莎朗·塔特















昆汀的妻子在片中饰演小李角色的妻子





时间来到了1969年的8月8日，当大着肚子的玛歌特·罗比再次出现在银幕上，这之后的剧情就不聊了。怎么说呢，看完本片，我算是明白昆汀为什么要求观众们不要剧透了，也明白这个片子的主角为什么并不是波兰斯基夫妇，而是他们的邻居。本片结局非常极端，非常大胆，非常具有画面感，也让人看完之后，满心满眼留下的都是茫然。





在《好莱坞往事》中，昆汀基本上出神入化地还原了50年前的好莱坞，不光是细节让人惊叹的布景，和运用非常贴切的配乐，影片的色调、节奏和质感，以及从小李的棕色夹克、皮特的夏威夷花衬衫，到罗比的白色超超短裙，都充满了上世纪60年代末的气息。对于“嬉皮士”文化开始走向主流，也诠释得火候正好，用俗气一点的话来说，简直就是写给被昆汀深爱着的洛杉矶的一封情书。







帕西诺的角色相当于个“伯乐”





总体来说，影片娱乐性十足，足够有趣，苦乐参半，完全让人意想不到，带给观众们的，说不好是惊喜还是惊吓，各人理解不同吧。两位正值壮年的顶级好莱坞一线男明星，有着在这样一部影片中随心所欲展现自己演技的机会，着实让人羡慕（还给皮特安排了一场让全场观众欢呼的半裸戏）。看看人家的顶级流量都在演什么片子，啧啧。而罗比绝对不输人后，虽然她表现的机会并没有两位男主丰富。











皮特穿得也非常洛杉矶





放映结束，在观众们的欢呼与掌声中，来自各个国家的记者们表情不一，大多数人脸上挂着的，还是来不及抹去的伤感。这是昆汀自己最想要讲的故事，也许是他最温柔的故事吧。