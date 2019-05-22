《银河补习班》的剧组中，邓超是一个特别的存在，作为演员的他诠释了一位超了不起的爸爸，作为导演的他现场执导也是超有办法。





特辑在小马飞充满童趣的讲述中徐徐展开。《银河补习班》的剧组中，邓超是一个特别的存在，作为演员的他诠释了一位超了不起的爸爸，作为导演的他现场执导也是超有办法。面对年仅6岁的冯泽昂，邓超耐心温柔地用孩子易于接受和理解的方式调教，亲身示范动作、传授技巧，有时候跪在地上给小演员加油打气。据俞白眉导演透露，开拍前他们便和小演员朝夕相处培养感情，戏内戏外俨然亲如一家。





演员白宇饰演成年马飞，航天员的身份使他注定要接受更加艰苦的训练，也对体力和耐力提出更高要求。提前进组的白宇和邵兵每天需要头部向下吊威亚10到12个小时，模拟失重状态。“邓超导演坦言：“拍好失重状态很专业、很困难、很辛苦，一点做不到位观众就会出戏，除了刻苦训练别无捷径。白宇邵兵主动虐自己，做到了让人相信，很不容易。”





初中马飞由13岁的小演员孙浠伦出演，在大洪水戏份的拍摄过程中，勇敢的孙浠伦不仅要长时间泡在水里进行表演，还要接受暴雨的洗礼，休息间隙他都是双手发抖端着姜汤。两位导演在现场为演员们的安全后勤做了十足准备：每天孩子下水前，邓超要亲自试水；单条拍摄结束后，邓超第一个冲向孙浠伦，给他擦雨水、汗水。

编辑：羊羊