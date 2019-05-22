网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

做爸爸不易，做导演更难

邓超《银河补习班》曝幕后特辑

2019-05-22 09:21:28 来源：Mtime时光网

《银河补习班》的剧组中，邓超是一个特别的存在，作为演员的他诠释了一位超了不起的爸爸，作为导演的他现场执导也是超有办法。

我们这一家特辑

      时光网讯 日前，由邓超俞白眉执导的电影《银河补习班》曝光“我们这一家”特辑，以全剧组年龄最小的演员冯泽昂的视角和口吻，带观众近距离走进电影幕后，发现许多只有孩子才能发现的小秘密。同时影片还曝光了一组工作照。电影将于7月26日全国公映。

      特辑在小马飞充满童趣的讲述中徐徐展开。《银河补习班》的剧组中，邓超是一个特别的存在，作为演员的他诠释了一位超了不起的爸爸，作为导演的他现场执导也是超有办法。面对年仅6岁的冯泽昂，邓超耐心温柔地用孩子易于接受和理解的方式调教，亲身示范动作、传授技巧，有时候跪在地上给小演员加油打气。据俞白眉导演透露，开拍前他们便和小演员朝夕相处培养感情，戏内戏外俨然亲如一家。

      演员白宇饰演成年马飞，航天员的身份使他注定要接受更加艰苦的训练，也对体力和耐力提出更高要求。提前进组的白宇和邵兵每天需要头部向下吊威亚10到12个小时，模拟失重状态。“邓超导演坦言：“拍好失重状态很专业、很困难、很辛苦，一点做不到位观众就会出戏，除了刻苦训练别无捷径。白宇邵兵主动虐自己，做到了让人相信，很不容易。”

      初中马飞由13岁的小演员孙浠伦出演，在大洪水戏份的拍摄过程中，勇敢的孙浠伦不仅要长时间泡在水里进行表演，还要接受暴雨的洗礼，休息间隙他都是双手发抖端着姜汤。两位导演在现场为演员们的安全后勤做了十足准备：每天孩子下水前，邓超要亲自试水；单条拍摄结束后，邓超第一个冲向孙浠伦，给他擦雨水、汗水。

   编辑：羊羊

关键词： 银河补习班 邓超
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

银河补习班

银河补习班 (2019)

0.0

导演：邓超

主演：邓超 白宇

在线播放

邓超

邓超

Chao Deng

职业：演员 | 导演 | 制作人

查看影人作品  >

冯泽昂

冯泽昂

职业：

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

李宇春&景甜亮相《悲惨世界》戛纳红毯

众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场

43
首映礼红毯简直是大型秀场，很多女明星简直是使出了浑身..
2

巩俐&刘涛戛纳电影节开幕红毯争艳

全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古

41
戛纳电影节开幕，在开幕红毯上，女明星的表演时刻开始了
3

大量《复联4》未公开剧照首曝光

退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂

16
今日为《复联4》制作特效的数字王国独家曝光了多张从未..
4

雷神发飙！《复联4》更多高清剧照曝光

灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！

30
《复联4》上映20多天，越来越多的剧照和幕后图片陆续曝..
5

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..

查看更多