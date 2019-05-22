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王晶《追龙2》曝光"贼王揭秘"特辑

终极海报梁家辉古天乐齐聚 正邪两派集结

2019-05-22 14:24:43 来源：Mtime时光网

《追龙2》曝光写实特辑及终极海报，二十亿赎金成堆出现，梁家辉、古天乐等正邪两派集结，人物间复杂的关系初见端倪，一场善恶之战即将打响。
        时光网讯 王晶关智耀联合执导，梁家辉古天乐林家栋邱意浓、叶项明、任达华杜江主演的犯罪动作电影《追龙2》将于6月6日在全国上映。今日，片方发布了一张终极海报和一支“贼王揭秘档案”特辑。



        终极海报中，二十亿赎金成堆出现，正邪两派强势集结，人物间复杂的关系初见端倪，一场善恶之战即将打响。为了最大程度地还原真实案件，了解作案细节，影片先期采访了当时与张子强共同参与案件的同党作为参考资料，为大众揭秘真的“世纪贼王”。

       

在劫难逃的龙志强

作为2017年国庆档期口碑最佳之作，《追龙》在内地收获了5.77亿的票房成绩。今年，两位导演再度联手携《追龙II》强势归来。据悉，作为“追龙”系列电影的升级之作，《追龙II》改编自“世纪悍匪”张子强真实案件。

       在今日曝光的”贼王揭秘档案“特辑视频中，片方首次曝光了张子强同党的一些真实画面。据悉，这位同党曾与张子强共同参与过绑架案件，如今刑满释放。此次特辑中他曝光了当时的作案细节，在97年底，他们曾经偷储了一吨炸药，个中细节都在影片中得到真实还原。

       

深陷危机的何天

今日曝光的终极海报则以散落的钱堆为背景，主演梁家辉、古天乐、林家栋、邱意浓、叶项明、任达华几人通过不同的人物站位，反映出各角色之间的人物关系。梁家辉饰演的龙志强作为大头目，身居海报中心，他双手持枪对准了古天乐饰演的何天与林家栋饰演的博士，杀气十足的眼神充满仇恨。

       王晶导演表示，梁家辉就是有魅力能让大家觉得他可以饰演这种有着高度智慧的犯罪分子。此外，特辑中古天乐一句：“我们每个人的角色，你可以说是疏离也可以说是亲密”勾勒出复杂的人物关系。而林家栋也表明此次在《追龙II》中，除了常拍的警与匪的对峙，还有贼与贼之间的内部矛盾，错综复杂的情节设定引发众人猜测。

   编辑：隐饮

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关键词： 追龙2
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