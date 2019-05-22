4DX版《复仇者联盟4：终局之战》在上映三周内全球票房突破3500万美元，刷新4DX影片票房纪录。





三周突破3500万美元 《复联4》创造4DX制式影片票房历史





《复仇者联盟4：终局之战》是一部现象级的大作，上映之前备受影迷期待，上映后票房成绩也是一路飘红。4DX版《复仇者联盟4：无限战争》仅仅花费3周就突破了此前的4DX版影片票房纪录，成为公司历史上一座全新的里程碑。在拥有4DX影厅的国家和地区中，中国和法国成为最大票仓，各自贡献了13%的票房，韩国票房占12%，日本票房占8%，墨西哥票房占8%，美国票房占7%。





CJ 4DPLEX首席执行官金锺洌（JongRyul Kim）表示：“4DX版《复仇者联盟4：无限战争》在短短20天的时间内就取得了3500万美元票房，这样出色的票房成绩实在令我们欣喜若狂。我们要感谢漫威影业作为合作伙伴对我们的信任，将这些伟大的银幕故事分享给我们的观众，也让他们能够在我们开发的新一代沉浸式影厅内体验到全新的观影体验。我们期待未来有更多的合作，刷新更多的票房纪录。”





CJ 4DPLEX开发的4DX动感特效影厅能够极大程度地提升影片的画面和表现力，对于主打动作戏的商业大片帮助尤大。这项技术通过动感座椅、喷水、刮风、下雪、闪电、气味等其它能够加强屏幕视觉效果的特效，为观众提供身临其境的特效观影体验。





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