由迪士尼影业出品、漫威影业制作的超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》
是2019年度最受影迷期待的影片，也是CJ 4DPLEX携手各大电影公司推出的4DX制式影片中最抢眼的一部。随着影片全球票房突破26亿美元、稳居影史票房第二，4DX版《复仇者联盟4：终局之战》也取得了惊人的票房成绩。CJ 4DPLEX日前宣布，极具创新意义、带来多感官刺激观影体验的4DX版《复仇者联盟4：终局之战》在上映三周内全球票房突破3500万美元，刷新4DX影片票房纪录。相比前作《复仇者联盟4：无限战争》，4DX同期票房成绩更有30%的增长幅度，成为公司历史上一座全新的里程碑。
三周突破3500万美元 《复联4》创造4DX制式影片票房历史
《复仇者联盟4：终局之战》是一部现象级的大作，上映之前备受影迷期待，上映后票房成绩也是一路飘红。4DX版《复仇者联盟4：无限战争》仅仅花费3周就突破了此前的4DX版影片票房纪录，成为公司历史上一座全新的里程碑。在拥有4DX影厅的国家和地区中，中国和法国成为最大票仓，各自贡献了13%的票房，韩国票房占12%，日本票房占8%，墨西哥票房占8%，美国票房占7%。
CJ 4DPLEX首席执行官金锺洌（JongRyul Kim）表示：“4DX版《复仇者联盟4：无限战争》在短短20天的时间内就取得了3500万美元票房，这样出色的票房成绩实在令我们欣喜若狂。我们要感谢漫威影业作为合作伙伴对我们的信任，将这些伟大的银幕故事分享给我们的观众，也让他们能够在我们开发的新一代沉浸式影厅内体验到全新的观影体验。我们期待未来有更多的合作，刷新更多的票房纪录。”
CJ 4DPLEX开发的4DX动感特效影厅能够极大程度地提升影片的画面和表现力，对于主打动作戏的商业大片帮助尤大。这项技术通过动感座椅、喷水、刮风、下雪、闪电、气味等其它能够加强屏幕视觉效果的特效，为观众提供身临其境的特效观影体验。
《X战警：黑凤凰》《哥斯拉2》坐镇 下半年4DX影院精彩连连
特别值得一提的是，备受动画迷期待的《龙珠超：布罗利》
已经正式定档5月24日，这部影片全球票房已超1亿美元，成为影史票房第三高的日漫动画电影，不久前以4DX制式亮相北影节更是一分钟售罄所有影票，看完的影迷纷纷感叹影片“全程高能无尿点”、 “动作火爆从头打到尾”。 《哥斯拉2：怪兽之王》
则是今年除《复仇者联盟4：无限战争》之外又一部在特效上极具看点的商业大片，预告片中登场的哥斯拉、拉顿、摩斯拉和基多拉四只怪兽带来无比震撼的威慑力，山呼海啸、毁天灭地的怪兽之战更是看点十足！为了给电影《哥斯拉2：怪兽之王》观众更加惊险刺激的观影体验，4DX时隔三年再次制作Multi-codes：4DX Standard标准版和4DX Extreme加强版两种不同强度的特效！影迷们可以根据自己的喜好选择不同强度观影。相信拥有震动、喷水、闪电等特效的4DX影院会带给观众更加身临其境的观影体验！