在戛纳电影节期间，时光网记者专访到了《南方车站的聚会》的主演桂纶镁小姐，这是她第四次来到戛纳，前三次分别是什么时候呢？









在戛纳电影节期间，时光网记者专访到了桂纶镁小姐，这是她第四次来到戛纳，前三次分别是什么时候呢？她对戛纳的印象如何，她在出演《南方车站的聚会》中有什么故事分享？让我们一同走进这次专访——





Mtime：请小镁老师跟时光网友打个招呼。





桂纶镁：时光网的朋友大家好，我是桂纶镁。





Mtime：这次是您第一次来的心情怎么样？





桂纶镁：其实是我第四次来戛纳。 前面我的第一部电影《蓝色大门》来过，入围导演双周，然后，2008年的《停车》来了一种注目单元。





然后我04年在里昂念书的时候，我自己来跟他玩过一次，我觉得算是一步一步终于进到了进主竞赛单元，感觉非常荣幸。





Mtime：红毯上有没有哪个时刻让你印象特别深刻？





桂纶镁：红毯上面印象非常深刻的，应该是我们一排人看着福茂爷爷站在红毯的底端看着我们，那一刻真的有一种就是自己这电影路一路走来，最后走到了一个我自己真的真心非常向往的一个电影殿堂。





Mtime：您第一场戏的拍摄，是抱着什么心情走进片场？





桂纶镁：我六年前跟刁亦男导演合作白日焰火，当时获益良多，觉得非常期待能跟导演在第二次合作，但是也非常害羞的不敢递出邀请。

导演那个时候给了我南方车站的聚会的剧本的时候，我一样非常快速地就读完了，因为导演在剧本上面真的是一位非常好的编剧，他非常让人有代入感，很有镜头感，然后像一本小说一样的精彩。可是看完当下，我发现我自己饰演的刘爱爱这个角色空间非常大，它的复杂性也很高。





所以我当下其实我很怀疑我自己能不能诠释好这个角色，我甚至一度不太敢出演，很怕自己无法达成这个角色的任务，还有导演的期待，可是后来想一想，觉得导演竟然这么信任我，把复杂的女性角色放给放在我手上，我应该像刘爱爱一样做一场冒险。









Mtime：您是如何走进刘爱爱这个角色的？

桂纶镁：我觉得刘爱爱这个角色，我从开始到结束，我都在一个很不确定不安焦虑的状态，因为就像我说的这个角色跟我本人的不管是背景生活的状态都差距非常的遥远，就算我在武汉提前了两个月，我就在生那里生活，甚至去再看站街女去摸摸唱，去体验，就是在筒子楼里面住，我都觉得还是有很大的距离，所以也因为这个角色的空间跟复杂性实在太大了。所以我一直在这个过程里面已经不无关乎有没有台词，就是我到底要用哪一个方向去诠释这个角色。





整个过程里都是困难的，然后我觉得导演在现场我们是一起在摸索的。有的时候今天给了表演，她觉得不错，可是明天完全的推翻。所以我们在现场导演会给我很多的指令，就是一直不停的尝试，一直在找寻。





Mtime：您之前跟导演合作过《白日焰火》，这一次又跟他合作，您观察起来他变化哪里最大？





桂纶镁：我觉得以前我们拍《白日焰火》的时候，比较像是打游击战，我们是一支一个非常小的团队，然后我们很激动性，甚至他对我的表演不会有太多的指令，但是这一次他花了六年的时间准备这个剧本，我觉得在各个方面都做得非常详尽，然后包括在细节上面的把控。





举个例例来说，我们其实有一场戏，但现在减掉了，就是在旧货家具市场里面，他在镜头里面看，只要有一个临演的眼神，看的方向是不对的。可是大家看其实是四面八方，只要有一个眼神是不对，他就会重来。所以我觉得他在细节上面的掌控更有自信，然后更清楚自己要什么，而且会执行得很彻底。





Mtime：刘爱爱这个角色曾经是站街女孩。这个角色里面有不少也没有不少的是有一些性爱甚至性暴力的长久，可以说一下您当时在准备要拍这些戏的时候的心情吗？





Mtime：其实我在知道自己要有这两段戏的时候不会很焦虑，因为我对导演有绝对的信任，然后我们也清楚的沟通他的镜头要如何使用，而我也觉得我很谢谢我的这两位对手演员，因为如果只要有一方是不信任我的，或者是他们如果有一方是不信任我的，我觉得我可能会可能会相对更保守或更害羞。





他们都是非常专业的演员，在现场能够我们互相对对方的身体都等于是把互相的身体都交给对方了，然后我们在执行上面非常的顺利。









Mtime：能聊一聊与胡歌这一次的合作吗？





桂纶镁：跟胡歌对戏的过程中有没有什么比较特别的经验，或者其实我在拍这个戏的时候，经常处于一个生病的状态，然后我记得有一场戏是他要追逐我的一场戏，我们要跑非常长的路，其实那天身体状况特别不好，但是胡歌感受到了我的状态，他会在每一条的结束的时候说，你还可以吗？ 要不要休息？要不要休息，会不停的关心我。





我印象很深刻，我在那一颗镜头，最后导演喊过的时候，我们两个是抱在一起的。我那一刻觉得我把我的所有的重量交到他的身上，然后我就跟他在耳边说我们一起做到了。尤其是在你生病非常疲惫的身体的情况下，虽然他的角色是一个要追赶我的角色，但是我觉得我他好像一直在照顾我，她好像一直在支撑我去完成这场戏，所以很印象深刻。





Mtime：好，最后一题，如果您不做演员的话，有会想要做其他什么行业事情？





桂纶镁：你说现在吗？此刻或者曾经想过大学毕业的时候有想过要去念舞蹈，因为我很喜欢舞蹈。想说那就跳学习跳舞吧。但那时候已经开始演戏了，也觉得演戏是一个让我很快乐的事情，所以后来就决定走这条路。如果是现在的话，还是做一个演员，除非观众有一天不要我了。